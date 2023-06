El neerlandés Jeffrey Herlings está en plena forma y así lo demostró en Letonia, donde se anotó los 60 puntos en juego al vencer las tres mangas del fin de semana. El máximo rival de Jorge Prado ha reducido en 9 puntos su desventaja en la general del Mundial, en la que el gallego se mantiene líder con 15 puntos de diferencia.

Jorge fue segundo en Kegums tras terminar segundo y tercero en las mangas. Un buen resultado que le permitió subir al segundo cajón del podio. El lucense marcó el “holeshot” en ambas mangas e intentó marcar el guion liderando durante bastantes vueltas, pero el de KTM volvió a sacar a relucir su fortaleza y le sobrepasó en los últimos compases de la primera manga. En la segunda, Prado repitió el formato pero esta vez se vio superado por Febvre, primero, y Herlings después.

Prado acabó sonriente, pero algo disgustado por el revés frente a su rival: “No estoy muy contento con mi pilotaje. En la clasificatoria sí me encontré a gusto y pude apretar, pero en las dos mangas del domingo no me he encontrado del todo a gusto. Jeffrey estaba muy fuerte y no he podido pararlo. Estoy contento de subir al podio y de mantener la placa roja, pero tenemos que seguir trabajando para mejorar la consistencia y poder ganar carreras”.

El vigués Rubén Fernández hizo tercero en una brillante primera manga, pero en la segunda se tuvo que conformar con ser 18º tras una caída.