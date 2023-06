No pudo ser y la tan temida lumbalgia, que Jacobo Fernández arrastra desde hace un par de meses y que ya le obligó a retirarse en el Campeonato de España, hizo su presencia mediado el primer set del encuentro de los octavos de final del Yonex Bonn International 2023 y acabó obligándole a la retirada.

A priori, el encuentro de octavos de final frente a los checos Vit Kulisek y Katerina Zuzakova se presentaba con bastantes opciones de victoria para la pareja que Fernández compone con Paula López. Se enfrentaban a una pareja en el puesto 412 del ranking mundial, mientras la dupla del CAR de Madrid está en el puesto 237. Y así se demostró en el trascurrir del primer set (15-11). Pero justo en ese preciso momento, el dolor volvió a aparecer en la espalda de Jacobo. Aprovecharon los checos para igualar a 16. Pese al dolor, tuvieron opciones de llevarse la primera manga (19-18), pero no poder desarrollar su juego de ataque acabó condenando a los españoles, cediendo por 20-22. El segundo parcial ya no tuvo historia. Los centroeuropeos tomaron una ventaja amplia y Jacobo decidió que no merecía la pena seguir arriesgándose.