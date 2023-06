“He tenido el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia”. Con estas palabras anunció ayer Christophe Galtier, el entrenador del Paris SG, que Leo Messi jugará este sábado el último partido con la camiseta del club francés. Luego, al comprobar la dimensión mundial que adquirió este mensaje tan contundente, la entidad parisina corrigió a su entrenador y alegó en la agencia AFP que se había expresado mal porque se refería al último partido de la temporada.

Será en el Parque de los Príncipes y ante el Clermont cuando el astro argentino cierre el capítulo a dos años que han sido, al final, frustrantes. Se lleva dos Ligas más, pero también ha sufrido dos decepciones en la Champions, un trofeo que se le resiste a Messi desde el 2015 cuando lo ganó con el Barça del tridente que entrenaba Luis Enrique. Y ahora tiene prisa el exjugador del Barça por conocer su nuevo equipo.”Espero que sea despedido de la mejor forma posible”, declaró el técnico del Paris SG, consciente de que Messi ha recibido silbidos desde hace meses en el Parque de los Príncipes. “Se han dicho muchas cosas de Leo, pero este año ha sido un elemento importante, que siempre ha estado disponible pese a las críticas”, argumentó Galtier, antes de ser matizado por su propio club.

“Críticas que no encuentro del todo justificadas”, explicó el entrenador francés, orgulloso de haber entrenado a Messi, quien se irá de París con dos Ligas y una Supercopa de Francia. No ha estado ni dos años. En su primer curso, recién llegado del Camp Nou, anotó 11 goles en 34 partidos regalando 14 asistencias; en el segundo, logró 21 tantos en 40 encuentros dejando hasta este sábado 20 pases de gol.

“Con 35 años, habiendo sido el mejor en el Mundial, el balance es impresionante. Siempre ha estado al servicio del equipo”, añadió Galtier a modo de conclusión de su etapa en el PSG. Una etapa que no salió como el club ni el propio Messi esperaban. Tenían el desafío de llevar al equipo parisino a la cima de Europa. No lo han logrado. Abandonará Messi, a sus 35 años, el PSG sin saber aún donde jugarála próxima temporada, abierto como ha estado siempre a regresar al Camp Nou, que debió abandonar precipitadamente en agosto de 2021 en contra de su voluntad. Pero no se dan todavía las condiciones salariales necesarias – el Barça tiene que recibir la aprobación de LaLiga al plan de viabilidad – para ajustar el fair play de la plantilla. Arabia Saudí, con una oferta increíble de 400 millones de euros por año, la más alta jamás presentada a un jugador de fútbol, emerge como el destino más cercano para Messi, a no ser que Joan Laporta obtenga los recursos necesarios para seducirle.