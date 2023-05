Rubén Albés es uno de los nombres de moda del fútbol español. El técnico vigués afronta este fin de semana el primero de los partidos de play-off de ascenso a Primera División con el Albacete. El segundo presupuesto más bajo de la categoría, un recién ascendido, peleará por regresar veinte años después a la máxima categoría.

–Un recién ascendido, con un presupuesto pequeño...¿Cómo se explica lo que ha pasado en Albacete esta temporada?

–Era difícil porque cuando subes de una categoría a otra necesitas dos o tres mercados para reajustar el nivel de la plantilla. Pero nosotros mismos nos sorprendimos porque veíamos que iba a ser complicado porque estadísticamente el 50% de los que ascienden bajan al año siguiente…y me sorprendió porque vi a los jugadores y dije “son mejores de lo que yo pensaba e incluso mejores de lo que ellos mismos se pensaban”. Y la dirección deportiva acertó en las incorporaciones con futbolistas que venían de descender o que llegaban de una categoría inferior, pero que tenían ese hambre, ese deseo…Sin buenos futbolistas es imposible alcanzar el rendimiento.

–¿Y en su evolución como entrenador qué ha supuesto?

–Es más duro luchar por no descender que estar arriba. Los años en Lugo fueron muy exigentes porque íbamos al límite para conseguir la permanencia. Y este año sigues evolucionando al adaptarte en lo que necesitan los futbolistas, pero seguimos mejorando... Hay gente que piensa que la juventud es negativa para ciertas cosas en el fútbol pero yo creo que nos sirve para aprender más rápido y es lo que estamos haciendo.

–Imagino que los dos años en Lugo fueron esenciales.

–Fue un máster al vivir una categoría en la que no había trabajado. Tenía que adaptarme a la categoría pero también al perfil de futbolista. Entran otros elementos en juego a los que también hay que adaptarse como las aficiones masivas, los medios de comunicación gracias a los cuales también te ayudas para conseguir determinados climas de rendimiento. Porque cuando las aficionados están al lado del equipo siempre es más sencillo conseguir que el futbolista rinda. Esa experiencia fue tremenda, dos permanencias, una de ellas milagrosa... El nivel de exigencia era muy alto en cada partido.

–Imagino que no arrancar con la exigencia de otros equipos de la categoría le permitió estar más tranquilo de salida.

–El objetivo era consolidar al equipo en la categoría porque era esencial en la viabilidad del club pero por otro lado desde el principio empezamos bien y estuvimos líderes en la jornada cinco. Siempre andábamos en el puesto ocho hacia arriba. El equipo se fue desarrollando en lo personal y en lo futbolístico, los jugadores fueron creciendo, sintiendo que podían ganar a rivales que imaginábamos estarían por encima. Y todo eso fue generando un clima de confianza. Ese es el proceso. Piensas en el corto plazo y el equipo entendía que podía cada vez más. Así hasta ahora, hasta verse en la posibilidad de subir a Primera.

“Quiero que seamos lo que hemos sido toda la temporada”

–Al entorno no se le fue la cabeza.

–Los aficionados lo tenía muy claro desde el principio porque así se transmitió y los datos objetivos decían que permanecer en la categoría era un éxito para el Albacete. Lo fuimos asimilando y la gente fue disfrutando cada semana porque veía que además del resultado el equipo era capaz de conectar con la gente y de hacer goles, de ser alegre, valiente…incluso en las derrotas la respuesta era buena porque estaban contentos con lo que habían visto en el campo.

–Y siendo el equipo más goleador de la categoría.

–Lo dije nada más empezar, que mi objetivo era emocionar al aficionado porque al final esto es un espectáculo. Tenemos una buena capacidad ofensiva. Sentía que le quipo tiene talento y generamos una mentalidad de ser “canallitas”, de ir a por el rival, de verle a los ojos, de no hacernos pequeños y tener el atrevimiento para ganar cualquier partido. Nuestros datos en casa y fuera son muy parejos y eso pone de manifiesto este carácter.

–¿Cuándo cambia la percepción, cuándo de repente ya piensan en que la meta es otra?

–Yo sentía al finalizar la primera vuelta que el equipo tendría la posibilidad de jugar el play-off. Nos habíamos enfrentado a casi todos los rivales y veía el nivel que daban en función de lo que proponíamos. Conseguimos la permanencia muy pronto en la segunda vuelta y no te queda más remedio que pensar en cuál es el siguiente paso. Y claro, era intentar conseguir el ascenso. Pero siempre pensando que el objetivo fundamental estaba cumplido. Lo fuimos gestionando como creo que hay que hacerlo en la mentalidad corta, en el día siguiente, en el partido siguiente y viendo dónde te va colocando el fútbol y dónde los rivales y tu juego te permiten estar.

–¿Y ahora qué Rubén?

–Pues me lo preguntaron el otro día…pues ascender. Has cumplido el objetivo del permanecer, luego el de jugar el play off…ahora solo te queda ascender. Es muy difícil pero es el siguiente paso, enfrentarnos a rivales que son superequipos porque nosotros somos los que nos hemos colado en la fiesta y con los que nadie contaba. Es cierto que los presupuestos en el 80% de los casos se cumplen: los que más tienen están arriba, los que menos se van para abajo y hay en el medio tres o cuatro que sí pueden intercambiar sus posiciones. Hemos sido nosotros. Así que a disfrutarlo y a ser lo que hemos sido toda la temporada.

–¿Da alguna importancia a eso de que el sexto por estadística es el que más veces sube?

–Se escucha mucho, pero no le doy importancia sino a la preparación del partido del Levante que tiene un nivel brutal y a ver si la podemos liar un poco más.

“Estoy seguro de que el Celta se salvará”

–¿Y al hecho de jugar en casa primero?

–A lo que le doy mucha importancia es que no hay valor doble de los goles. No existiendo afrontaremos el primer partido para ganarlo como si fuera un partido de Liga. Aquí nadie va a mirar si son 180 minutos, no tendremos esa mentalidad. Luego cuando llegue la vuelta miraremos en qué situación estamos y veremos qué necesitamos para ese partido. Pero la ida la afrontaremos como hacemos siempre.

–¿Cómo lleva estos días, siente más la presión...?

–Estoy bien. Trato de darle mucha naturalidad porque esto no deja de ser un partido de fútbol en el que la motivación o el estímulo ya te lo provoca la importancia del encuentro y lo demás es preparar lo que tiene que ver con lo táctico y hacerlo con la mayor normalidad. E intentar vivirlo con intensidad porque los momentos buenos, que a veces no es fácil encontrarlos en el fútbol, hay que disfrutarlos.

–Será usted uno de los tipos más populares de la ciudad...

–La ciudad está muy enganchada. Hay muchos jóvenes porque el último ascenso fue hace 20 años y hay mucha gente que no ha podido vivir la Primera División. La gente está muy conectada con el equipo desde lo futbolístico. Recibes ánimo, ves ilusión y eso te responsabiliza más por el hecho de regalarles más felicidad.

–¿Y cómo lleva que su nombre empiece a sonar en banquillos de Primera?

–Lo que depende de mí es que tenemos la posibilidad de estar en Primera con el Albacete. Todo el foco está ahí. Soy feliz y tengo algo tan bonito po delante que si nos los dicen al principio de temporada la mayoría de la Segunda División no se lo creería.

–Desde la distancia, ¿cómo ve lo del Celta?

–Quiero que se salve. Es mi casa, lo será siempre. Y estoy convencido de que se va a salvar.