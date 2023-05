Había estallado la fiesta en Navia y el director deportivo del Celta Zorka Recalvi, Carlos Colinas, se retiró a contemplar tanta alegría desde el fondo del escenario. Y allí, a la vez que se le humedecían los ojos pensando en Paco Araújo y Pilar Valero, mientras recapitulaba el largo camino recorrido, comenzó a calcular su nuevo horizonte. Y en ese empeño está inmerso, intentando encajar un puzle de necesidades, capacidades y fechas.

Objetivo de la temporada

“Hay que empezar a mentalizarse de que el año va a ser largo y va a ser duro”, anticipa Colinas. “Hay un único objetivo, que es seguir estando en Liga 1 cuando acabe la temporada. En estos años hemos visto equipos que en la primera vuelta casi juegan la Copa de la Reina y acaban descendiendo. También al revés.Está claro quiénes van a ser los cuatro o cinco de arriba (Valencia, Perfumerías, Girona, Zaragoza...). En lo demás hay mucha mezcla. Será una prueba de fondo, un ejercicio de resistencia. No conduce a nada marcar en rojo determinados partidos. Hay que estar preparados para vivir momentos diferentes a los de Liga Challenge o Liga 2, donde podíamos ganar un elevado porcentaje de los partidos. Este año no será así. Hay que prepararse para ello”.

Renovaciones

Las renovaciones son la tarea inicial de Colinas. “Era la prioridad. Hemos podido avanzar, sin contratos firmes todavía pero estamos cerca”, indica, sin concretar nombres. “Hemos intentado que la columna vertebral del equipo se mantenga. Todas han recibido ofertas, económicamente superiores de las que tenían aquí, alguna de Liga 1. Y hay jugadoras nacionales que prefieren estar en Challenge porque eso les garantiza minutos en vez de una plantilla donde vayan a tener el rol de octava o novena. No vamos a desnaturalizar el equipo ni intentar renovar a nueve de las once que ascendieron”.

Mercado nacional

El Celta, ya que ascendido desde la liguilla, llega tarde al mercado de la élite. “Está siendo muy difícil. Ya sabíamos que lo iba a ser, sobre todo por plazos. Se juntan distintas variables: la escasez nacional, la inseguridad económica en la que estamos ahora mismo... Estamos intentando cerrar el presupuesto. Hay operaciones que podemos afrontar, pero no el grueso. En Liga 1, en febrero o marzo, alrededor de la Copa de la Reina, está casi todo trillado. Hay jugadoras con decisiones por tomar. Alguna de la selección prefiere esperar a que acabe el Eurobasket. Aunque ellas nos quedan lejos, pueden provocar algún tipo de movimiento que nos ofrezca posibilidades. Poder optar a nacionales nuevas en la plantilla está siendo muy difícil”.

Mercado americano

“El mercado de las rookies, las drafteadas de este año en la WNBA, me está sorprendiendo”, analiza Colinas y no por la mayor facilidad. “Hay jóvenes de calidad contrastada. No todas quieren cruzar el Atlántico, algunas sí. Pero la liga israelí dispara el mercado. Y muchas priorizan a equipos en competición europea. Hemos intentado tocar dos primeras rondas: una no se lo planteaba sin competición europea y a otra le pagan en Israel cuatro veces lo que nosotros”.

Necesidades

Una de las prioridades en la confección de la plantilla es conseguir centímetros y peso en la pintura. “Músculo, sobre todo”, matiza Colinas. “Estamos con Musa a vueltas pero para ella sería el debut en la máxima categoría. Es una jugadora interior que tira a pequeña. Si conseguimos su renovación, que sí es prioritario, nos plantearemos las otras jugadoras interiores”, con variedad en el catálogo. “Ya que el talento es lo más caro, no queremos estar en inferioridad física con los rivales directos”.

Patrón de juego

El Celta edificó su ascenso sobre la defensa. En este caso, ese patrón de juego se definirá por los fichajes que se puedan obtener. “No es lo que más nos gusta, pero irá más en base a lo que podamos conseguir. Sí nos gustaría que fuese una plantilla de once jugadoras. Muchas veces esperas que el mercado de noviembre o diciembre te dé posibilidades. La intención es quedarnos con Laura Prats, pero para septiembre no va a estar al cien por cien –se rompió el cruzado en la pasada pretemporada–. Esas once séniors te permiten una o dos rotaciones más. Para el cuerpo técnico el tema defensivo y de control de rebote siempre ha sido una prioridad. En Liga 1 el rebote estará mucho más caro y la capacidad defensiva ante rivales de muchos puntos estará más complicada”. Con todo, la captación obedecerá a una química común: “No queremos ir una a una con las nuevas. Queremos que sean jugadoras que mezclen bien. Siempre hemos sido de esa línea”.

Plazos

“Viendo cómo va todo, estaría bien si a 10 o 15 de julio tenemos el 90 por ciento de la plantilla cerrado”, calcula el ejecutivo. “Hay jugadoras interesantes que se van a la liga australiana regional, pero intentamos evitarlas. Se juega en el verano europeo y acaba tarde. Igual se incorporarían el 15 de septiembre y la pretemporada será muy importante este año. El Afrobasket también nos preocupaba. Era a finales de septiembre. Este año lo han adelantado a finales de julio, así que el mercado africano nos puede dar un cierto margen”.