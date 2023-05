El Valinox Novás combina satisfacción y decepción. Disfruta de los mejores años de su historia y se abisma a la incertidumbre. En esa contradicción habita. El análisis de la temporada irá reposando con los días. El futuro inmediato de la entidad se resolverá en la asamblea del día 11 de junio. El presidente, Andrés Senra, y sus compañeros quieren cesar o al menos situarse al fondo del escenario. No hay de momento candidatos ni se aguardan. La continuidad de la directiva actual, pero devenida en junta gestoria, es la solución probable.

El Valinox concluyó la temporada el pásado sábado, con una victoria sobre el Caserío para endulzar una liguilla de ascenso amarga. “Si antes de empezar la temporada nos hubiesen dicho que íbamos a ser quintos, hubiéramos contestado que era un gran exitazo. Si es por los últimos partidos de la fase de ascenso, nos vamos cabreados y resignados”, resume Senra. El Valinox inició esa liguilla con la tercera mejor puntuación e incluso margen sobre el cuarto. “La sensación es que estas oportunidades no se van a dar todas las temporadas”. Le habría gustado “al menos haber competido un poquito mejor y llegar a las últimas jornadas vivos y con aspiraciones”. En todo caso, “el balance es un aprobado con buena nota, más que alta. Disfrutamos durante muchos meses, ganamos siete partidos seguidos, en Nava y Aranda… Y ascender no era tampoco el objetivo”.

“Es difícil de explicar”, reconoce el mandatario sobre el colapso. “No afrontamos bien la primera derrota con Málaga, ese primer batacazo en nuestra casa. Después no sé qué falló. Ni los jugadores ni los técnicos dan con la tecla. Quizá exceso de presión o que esa derrota nos hizo perder confianza. Durante varias semanas tuvimos ausencias durante los entrenamientos, que nos hicieron perder capacidad en el día a día. Eso se refleja en los partidos”.

Senra percibe en los aficionados un sentimiento similar al suyo: “Ahora empezarán a verlo con buenos ojos, como nos pasa a los directivos. Pero es cierto que la gente acabó desilusionada. Empezaron la fase con ilusión. Lo vieron posible. Acabaron un poco defraudados al encadenar una derrota tras otra”.

En los días previos al último partido ya se hizo pública la marcha del entrenador, Samuel Trives, y del portero Jorge García Lloria. La directiva trabaja en el nuevo proyecto, en principio por la conveniencia del mercado, aunque el club se encuentre en periodo de transición. El equipo de Senra concluye su mandato. La asamblea de socios debía votar al nuevo presidente el pasado 21 de mayo. Ante la ausencia de candidatos, se ha trasladado la junta al 11 de junio.

“Estamos trabajando en la nueva plantilla. Si encontramos un relevo, será de una directiva continuista y se adaptará al trabajo que hayamos avanzado. No creo que aparezca un candidato revolucionario”, intuye. Y eso en el mejor de los casos. Porque nadie ha dado un paso al frente.

“Nos mantenemos firmes. Obviamente no queremos dejar al club tirado y que esto desaparezca, pero necesitamos un relevo”, reflexiona Senra. Si se confirma la falta de alternativas, anticipa: “Nos sentaremos los directivos de nuevo y veremos qué quiere hacer cada uno. Algo que mueve a tanta gente, tanta ilusión, a donde hemos llegado… No queremos que eso se muera, pero sí nos gustaría estar en otro plano, ayudar desde fuera, no tener tanta presión ni tanta relevancia dentro del club”.

Senra percibe falta de vocaciones: “Cada vez es menos gente la que está dispuesta a asumir cargos de este estilo, a dedicarle tanto tiempo de su vida y exponerse a la crítica. Lo ves en O Rosal y en otros lados. Las directivas van envejeciendo y siguen siendo las mismas. En el balonmano es más agudo, en Galicia y el resto del país. Casi todos llevamos muchísimo tiempo detrás de los proyectos. No encontramos sucesores”. Él, de solo 32 años pero ya ocho en el cargo, también sufre desgaste: “Si la gente tuviese dedicación exclusiva a un club, sería como un trabajo más. Pero nos dedicamos altruistamente, fuera de horas, durmiendo poco, pasando los fines de semana en el pabellón, colgados del teléfono o con la cabeza en el club. No valen cuatro ratos para dirigir a una entidad así. El club necesita de mucho tiempo, que estés pendiente todos los días”.