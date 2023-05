La suerte no estuvo ayer de cara para la Cultural Deportiva Beluso en la última jornada de la Preferente Galicia. Los bueueses consumaron su descenso de categoría a pesar de ganar al Portonovo, cumpliendo con sus deberes. Con 49 puntos en su casillero y logrando hasta 12 victorias, la temporada del Beluso fue notable pero los arrastres de categorías superiores hacen que no pueda eludir el descenso. Los resultados que debían beneficiarle no se dieron. Las victorias de Cultural Areas y de Umia no dieron opción a los entrenados por Serafín Pérez ‘Sera’.

El Beluso entró bien al partido y, con el apoyo de su afición, logró adelantarse en el marcador a los 22 minutos de juego por mediación de David Portela. Sin embargo, justo al borde del descanso, un penalti en contra lo aprovechó Hugo Soto para devolver las tablas al marcador. Fue un gol psicológico que pudo pesar mucho en la cabeza de los locales. Sin embargo, el Beluso se repuso y sacó fuerzas para volver a adelantarse a la hora de juego por mediación de Jacobo Millán. Ya en el último tramo del partido Manufre sentenció para el Beluso. Los bueueses no estuvieron en descenso directo en ningún momento de la temporada. El empate de la semana pasada ante el Moraña, colista, fue lo que acabó por condenarles al arrastre.