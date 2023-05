El Borussia Dortmund tenía la oportunidad de ganar la Bundesliga por primera vez desde la temporada 2011-2012. Tenía la ocasión de romper 10 años seguidos de éxito del Bayern de Múnich. El estadio se coloreó de amarillo, con peticiones de entradas para llenar cuatro veces el Signal Iduna Park, con capacidad para 81.000 espectadores. Pero el equipo de Jude Bellingham, la estrella inglesa ausente en la jornada de ayer, se estrelló ante el Mainz, que no se jugaba nada (2-2). Necesitaba una victoria o, en caso de no lograrla, que el Bayern no se llevara los tres puntos del campo del Colonia. El Dortmund no ganó y el cuadro bávaro, sí (1-2), de modo que el cambio en la jerarquía del fútbol alemán no se produjo.

La decepción entre los ruidosos seguidores del conjunto que dirige el alemán Edin Terzic fue mayúscula. La alegría, en cambio, se expandió en Colonia, donde el Bayern recibió el trofeo de campeón más inesperado de los últimos 11 años. En el Signal Iduna Park, en el territorio en el que el Borussia había ganado sus últimos once encuentros de forma ininterrumpida, el Mainz estropeó la fiesta. Se adelantó con dos goles, recortó en el 69 el equipo local después de haber fallado un penalti y no pudo empatar hasta el minuto 95. Y el empate no servía de nada. Paralelamente el Colonia había empatado en el minuto 81, lo que daba el título provisionalmente al Dortmund. Sin embargo, entró en el campo el joven talento que es Musiala y en una hábil acción individual marcó al meta local con un fuerte disparo raso en el minuto 89. El campeonato regresaba a las manos de siempre, las del Bayern, y en el Signal Iduna Park se precipitaba en la decepción. Pero como es una afición especial, enseguida se puso a aplaudir a unos futbolistas que se retorcían entre lágrimas sobre el césped. Un desenlace tremendo. El Bayern y el Dortmund acabaron empatados a puntos pero los bávaros prevalecieron por el factor goal-average. Fuera de la Liga de Campeones en los cuartos de final, devorado por el Manchester City; eliminado por el Friburgo de la Copa de Alemania, no haber conquistado la Bundesliga habría agrandado el fiasco hasta cotas impropias en el Bayern, que decidió cambiar a su anterior técnico, Julian Nagelsmann, por Thomas Tuchel en marzo. No habría sido tampoco la mejor forma de crecer en un proyecto que va hasta 2025 (hasta entonces ha firmado el técnico), que gana crédito y tiempo, mientras afronta una probable revisión en torno a su plantilla. No sería lo mismo, ni mucho menos, de haber perdido la cima alemana. Pese al título, el Bayern despidió ayer mismo al director ejecutivo del club, Oliver Kahn, y al director deportivo Hasan Salihamidzic solo minutos después de que conquistar su undécimo título consecutivo de la Bundesliga en la última jornada del sábado.