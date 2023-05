España y China se jugarán esta tarde, 20 horas, el título del Torneo Ciudad de Vigo que finaliza en el pabellón de As Travesas. Los dos equipos llegan con una victoria tras doblegar a Italia, y hoy es la gran final.

España estuvo ayer a un buen nivel. Cierto es que estamos hablando del primer partido de preparación, ante un equipo que igualmente está en rodaje, pero que llevaba un partido encima. El equipo nacional dejó las pinceladas de lo que va a ser su libro de juego. Una defensa muy intensa, algo que en Vigo nos suena mucha; si existe la posibilidad de coger el rebote y salir en velocidad, se hace; y sino pues paciencia, mover y mover hasta busca runa buena posición de tiro. Vamos “Miguel Méndez Style”.

El vigués tiene ante si un reto complicado, pues le toca renovar al equipo al tiempo que debe cubrir las carencias en la zona por las lesiones, y en esta convocatoria consigue a la perfección intercalar la veteranía, con esa juventud que se necesita.

Ayer ante Italia, España estuvo francamente bien en defensa. Las italianas no conseguían presionar como en el partido ante China, y esa circunstancia le permitió a las españolas ponerse por delante en el marcador, algo que no abandonaron durante todo el encuentro.

Evidentemente hay cosas que mejorar, sobre todo en el trabajo ofensivo, pero es habitual en los entrenadores, trabajar primero la defensa y después el ataque. Un buen argumento ya que si no encajas, tienes una gran ventaja porque alguna puedes meter.

Los primeros diez minutos de juego finalzaron con victoria viguesa por seis puntos, 13-7 con un conjunto italiano que no podía ser el de la primera jornada ante las chinas.

En el segundo cuarto, el equipo nacional pasó por momentos de apuros. No por que Italia hubiera mejorado en su juego, sino por el hecho de que era España quien no conseguía mantener el ritmo, permitiendo que las italianas se acercaran en el marcador, poniéndose a un solo punto al llegar al ecuadro del encuentro.

El tiempo de descanso le vino bien a España. El equipo salió en tromba tras el paso por el vestuario, consiguiendo un parcial de 11-1 que poco menos que rompió el encuentro. De hecho, el parcial del tercer cuarto lo dice todo, 24-9 para las españolas.

Seguro que Méndez no vio el marcador en mingún momento del partido, pues no olvidemos que era el primer partido de preparación. Las rotaciones fueron constantes, ya que además hacía mucho calor en As Travesas y el desgaste era muy importante.

España encaró el último cuarto con dieciséis puntos de ventaja en el marcador. El equipo siguió entrenando cosas, como la presión muy arriba en la salida del balón de las italianas. Todo ello, y los cambios, no modificaron el guión del partido, que mantenía a las españolas con una cómoda ventaja en el marcador.

Las italianas se colocaron en zona para frenar el juego ofensivo de las jugadoras entrenadas por Miguel Méndez, consiguiendo reducir su desventaja, hasta bajar de los diez puntos a cuatro minutos para el final del partido. Pero ahí fue España, la que apretó en defensa, consiguiendo que la victoria no corriera peligro y certificando la victoria. Hoy toca una historia completamente diferente.

Ficha técnica

55 - España (13+10+24+8): Cristina Ouviña (6), Maite Cazorla (9), Alba Torrens (5), Laura Gil (5) y Raquel Carrera (10) -equipo titular- Silvia Domínguez (4), Casas, María Conde (2), Lola Pendande (2), Paula Ginzo (10), Leo Rodríguez (2) y Romero.

44 - Italia: Martina Bestagno (7+15+9+13), Cecilia Zandalasini (12), Mariella Santucci (3), Panzera y Jasmine Keys (1) -equipo titular- Nicole Romeo (3), Francesca Pan, Sara Madera (10), Olbis André (12), Valeria Trucco (1), Villa (2) y Verona.

Árbitros: Esperanza Mendoza Holgado, Alberto Sánchez Sixto y Sandra Sánchez González.

Incidencias: partido amistoso disputado en el pabellón de As Travesas ante unos 2.000.

Miguel Méndez: “Hicimos un gran tercer cuarto”

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró “muy contento” con el rendimiento de su equipo en su primer amistoso contra Italia, a la que derrotó esta noche por 55-44 en Vigo. “Había muchas ganas de jugar, y eso creo que se ha notado. En la primera parte hemos mantenido una velocidad alta pero demasiada uniforme, sin cambios de ritmo, y en la segunda parte lo arreglamos. Hicimos un gran tercer cuarto, jugando a lo que queríamos, corriendo y repartiendo mejor las opciones y eso trajo más acierto”, analizó en su comparecencia ante los periodistas. El técnico gallego confesó que le hubiera gustado que fuesen “más regulares” en su juego, pero recordó que llevan solo diez días de entrenamiento y necesitan “más tiempo” para terminar de acoplarse. “Creo que hemos hecho un buen trabajo con las jugadoras pequeñas defendiendo a Zandalasini, que es una jugadora muy grande y física y a la que hemos sujetado muy bien durante casi todo el partido”.