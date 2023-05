Un centenar de personas se han manifestado frente al Consulado de España en Sao Paulo en muestra de apoyo a Vinícius Júnior tras los insultos racistas que ha sufrido en España. Los manifestantes se pronunciaron con cánticos como "LaLiga racista" y "¡El Estado español nos debe respuestas!".

Palabras de Lula da Silva

Este acto de ha producido después de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, se pronunciase al respecto enviando unas palabras de apoyo al jugador del Real Madrid: "Me gustaría empezar con un gesto de solidaridad con un jugador brasileño, ese chico que se está convirtiendo, posiblemente, en uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda el mejor del Real Madrid”.

Lula continuó advirtiendo que "Le insultan en todos los estadios a los que acude. Creo que es importante que la FIFA, la Liga española, las ligas de otros países tomen medidas, porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se instalen dentro de los estadios de fútbol”. “Fue llamado 'mono'”, apuntó el presidente. “No es posible, en pleno siglo XXI, tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol. Es injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida sea insultado en cada estadio en el que juega”, concluyó.

La denuncia de Vinícius

Vinícius, cansado de recibir estos insultos, había sido el primero en denunciar el racismo en el fútbol español y en España: ""No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. Una hermosa nación que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo cómo defenderlo. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí"