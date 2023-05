El Mecalia Atlético Guardés 2023/24 ya tiene acento gallego. Cecilia Cacheda regresa a su tierra para embarcarse en el proyecto miñoto del próximo curso. Una incorporación de mucho nivel para la primera línea, que refuerza la idea de juego de Cristina Cabeza basada en el vértigo y la velocidad. Y más aún si se tiene en cuenta que la central lalinense procede del Motive.co Gijón, en el que compartió tres temporadas con la entrenadora madrileña. Una más, cuatro, pasó la jugadora del Deza en la ciudad asturiana.

Formada en el Porriño, Cacheda es una jugadora diferencial en la parcela ofensiva. Tiene una facilidad innata para fintar, penetrar y anotar. Todo ello sin dejar de lado la dirección y el juego con pivote. En definitiva, un fichaje de quilates para el Guardés, listo para rendir desde el primer momento al ser conocedora del modelo de su entrenadora.

La nueva jugadora del Mecalia no duda en afirmar que su fichaje le supone “un reto” en su carrera. “Después de la temporada impresionante que hizo el equipo en las tres competiciones, con una nota excelente, el año que viene va a tener la máxima exigencia y a mí todo lo que me suponga dar el 200% me parece algo muy bonito de afrontar”, destaca Cacheda, que se siente “con muchas ganas de devolver el cariño” a la afición guardesa. “Es algo muy ilusionante”, expresa.

“Volver a Galicia y estar cerca de casa y de los míos siempre es un placer. Después de unos años fuera, creo que me va a venir muy bien a nivel personal. Me hace mucha ilusión volver a formar parte del balonmano gallego”, añade la lalinense, de vuelta a su tierra tras un periplo de cuatro años en Gijón, donde fichó tras formarse y debutar en la élite en Porriño.

La central dezana espera “una exigencia máxima” el próximo curso. “Este equipo está hecho para luchar por todo. Desde que el Guardés está en la máxima categoría, todos los equipos saben que para ganar en A Sangriña hay que sudar mucho. Y eso es lo que espero. Vamos a luchar hasta el final por todas las competiciones, intentar dar un nivel alto y que sea muy difícil poder rascar algo, sobre todo en casa”, expresa la lalinense, deseosa de jugar con la afición de A Sangriña a favor. “La tuve muchas veces en contra y sé lo complicado que es jugar ahí para el visitante. Es una afición impresionante, que cualquiera querría tener de su lado. Va a ser algo totalmente nuevo y a la vez un orgullo y una motivación extra”, concluye.