As Travesas recobra el color

Día do Patín y día de fiesta en el Central de As Travesas. La principal instalación deportiva techada de Vigo recuperó su cita más colorida. No se celebraba desde 2019 por culpa de la pandemia y de las restricciones que durante bastante tiempo obstaculizaron estos espectáculos colectivos. Pero ayer regresó ese Día do Patín, cuya organización encargó la Concellería de Deportes al Club Patín Vagalume Celtamotor.

El Central volvió a vivir ese trasiego constante de patinadores y sus familias durante toda la jornada, desde las 10:30 en la sesión matinal y las 16:00 en la vespertina. Un hormigueo por los alrededores y los pasillos del pabellón que después se traducía en emocionantes coreografías dentro de la pista. Participaron más de 1.100 patinadores en las diferentes modalidades, de grupos pequeños a grandes, setenta en total y pertenecientes a una treintena de clubes de patinaje (como Castrelos, Carpa Viqueira, CPA Coruxo, CPA Balaídos, Agrupación de Patinaxe Xiramos, Indalo y CPA Olivo, además del anfitrión) y colegios en los que se imparte este deporte como actividad extraescolar. Asistió también como invitado el CPA Gondomar, reciente campeón de Europa júnior en la modalidad de grupos show, que cerró precisamente el programa. El Día do Patín, emplazado ayer para aprovechar la festividad del Día das Letras Galegas, ha supuesto el broche de la temporada de patinaje en el programa municipal de escuelas deportivas. Pero habrá más citas. El propio Vagalume, presidido por Miguel Quereizaeta, organizará el Trofeo Internacional Ciudad de Vigo los días 1 y 2 de julio.