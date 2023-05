Razones para sonreír

Antía Jácome es un tesoro para el piragüismo español y para el deporte gallego. Uno de sus grandes patrimonios para la próxima década, alguien destinado a continuar la senda que antes que ella trazó gente como David Cal, Teresa Portela o Javi Gómez Noya. La pontevedresa descansa en casa después del fin de semana en la Copa del Mundo de Szeged en la que cosechó tres medallas pero sobre todo envió un mensaje claro de cara a los Juegos de París en 2024. Allí se la espera en alguno de los podios. Ya sea en la prueba individual o en ese C2 apoteósico que la Federación ha montado con ella y María Corbera. Su rival hasta ahora para lograr la clasificación para las grandes competiciones se ha transformado en su socia.

La medalla de plata en el C2 500 (la distancia sobre la que se competirá en los Juegos Olímpicos) ha sido la gran noticia de la Copa del Mundo para España. Jácome y Corbera se sabían competitivas en 200 metros como habían demostrado antes (de hecho en Hungría ganaron el oro en esa distancia) pero la gran duda era su rendimiento en el medio kilómetro enfrentándose ya a muchos de los mejores barcos del mundo (no todos). Y con apenas quince entrenamientos juntas (la gallega está en el grupo de Palma de Mallorca mientras Corbera está en Aranjuez) su rendimiento fue fabuloso y lograron la plata a menos de un segundo de la pareja china, la actual campeona olímpica. Un resultado impresionante que Jácome coronó con la medalla de bronce en el C1 200, lo que le valió para competir en esta distancia en el Mundial de agosto. Antía regreso de Hungría con el ambicioso botín que esperaba: tres medallas y dos billetes para el Mundial en el que comenzará el reparto de las plazas para los Juegos Olímpicos de París. Con solo 23 años el futuro le pertenece a ella.

La sonrisa de Antía es amplia, sincera. Su entusiasmo contagia. Rebosa ambición y la experiencia en Szeged solo ha servido para confirmar todas sus ilusiones como ayer exponía en Eurosport: “Es imposible que saliese mejor. Era un barco nuevo y no sabíamos qué posición podía conseguir, pero ha salido todo muy bien”. Jácome está especialmente entusiasmada con el resultado del C2 500 porque sabe que es la principal puerta hacia el podio olímpico y que además abre de par en par la puerta a la participación en el C1 (donde competirá directamente por la plaza con María Corbera): “A la Copa del Mundo suele llgar todo el mundo muy fuerte y a veces el nivel es superior al de otras competiciones internacionales porque pueden competir dos embarcaciones de cada país. Las chinas sabíamos que iban a estar ahí arriba porque sabemos que ese barco tiene un plus, son las campeonas olímpicas. Pero nos hemos quedado muy cerca, antes sacaban cinco segundos al resto y hacía tiempo que nadie acababa a tan poca distancia. Y eso que este año solo hemos hecho unos quince entrenamientos juntas”.

El trabajo de Antía Jácome y de María Corbera ha sido fugaz; su mejoría, meteórica. Son una formación peculiar porque las dos palean por la izquierda, algo que va en contra del modelo “académico” de un canoísta por cada lado para compensar mejor el barco. Tampoco eso supone un inconveniente para ellas: “Dice la teoría que es peor. Se busca una para cada lado porque ayuda a compensar la embarcación. Llevar la dirección es más difícil aunque depende mucho de la dirección del viento. Con María me cuesta poco porque me da la sensación de que voy en un C1 ya que la dirección la lleva la de atrás. En esta competición nos ha ayudado el viento porque venía por la izquierda pero es verdad que en la mayoría de los campos de regata son para diestros. Trabajamos para estar bien en todas las circunstancias”.

Explica la pontevedresa el proceso que ha llevado a esta medalla en Hungría: “El año pasado probamos el C2, pero no lo entrenamos. Nos dieron muchas facilidades los entrenadores y nos han hecho más fácil para montar este barco. Notamos mucha evolución con muy pocos entrenamientos. María y yo teníamos cierta tensión porque queríamos estar las dos en el C1 y al final en Tokyo fui yo. Este año decidimos entrenar en serio el C2 porque además nos abre la puerta del C1. Habíamos competido en el 200 pero no el 500 y era importante saber el nivel que podíamos dar. Ahora hemos visto que nos complementamos muy bien, que nos ayuda que yo sea más nerviosa y ella más tranquila. Y de esta forma es una posibilidad de que ambas vayamos a los Juegos. En Tokyo estuve yo, pero ella también lo merece”.

Y llega el momento de los sueños, de las ilusiones. Se le pregunta si se imagina en el podio de París y no se oculta: “Lo sueño también y creo que es factible. Me ha sorprendido más el resultado del C2 que el del C1. Con María cada día el nivel sube. Tenemos ese plus en el C2 que nos da tranquilidad para entrenar el C1. Ilusión porque es un barco muy bueno. Los entrenadores nos lo decían, pero no acabábamos de creerlo. Me veo en París y me veo consiguiendo una medalla con María. Es un barco que funciona, somos dos personas, pero parece que va solo porque vamos tan cómodas…da gusto. Y creo que podemos coger a las chinas aunque no es fácil. Hemos estado a menos de un segundo de ellas...”

El resultado de la Copa del Mundo obligará a algunos cambios. Se van a tratar de adaptar para organizar más entrenamientos conjuntos (unas veces en Palma, otras en Aranjuez) y aumentar el potencial de una gran canoa. Todo esto lo irán compaginando con Kiko Martín (entrenador desde hace un año de Jácome) y a cuyo grupo de trabajo se ha unido un canoísta de prestigio como el mallorquín Sete Benavides que les ha dado un extra a su preparación: “Kiko sabe mucho pero nunca se ha subido a una canoa y Sete lo ha sido todo. Hay un buen rollo en el equipo que nunca hemos visto en el equipo nacional. Detalles que me ayudan mucho”. Y Antía sigue sonriendo.