Luis Martín (Barcelona, 1967) ha escrito cuatro libros sobre Guardiola o en los que el de Santpedor es protagonista directo o indirecto. El primero, en 2001, en realidad lo escribieron a seis manos el propio Pep, Miguel Rico y Lu. ‘La meva gent, el meu futbol’, (Edecasa, Colección Sport, 2001). “Le propusieron escribir el libro y yo me limité a ayudarle junto a Miguel. Pep era jugador por entonces y ahí entré por primera vez en su entorno”.

El Barça de Guardiola

En estos días Martín, que ha formado parte de las redacciones de Sport y El País, presenta ‘Cuando fuimos eternos, Barça Books, 2023’. “No es un libro sobre Guardiola, es un libro sobre el Barça de Pep en el que salen personajes imprescindibles en el engranaje que eran considerados secundarios. En realidad son 17 reportajes. Porque yo soy periodista, no soy escritor. En enero de 2022 me llamó Ketty Calatayud, directora de contenidos de publicaciones del Barça, y le dije que lo haría si Pep hablaba conmigo y encontraba complicidad del Barça. Pep me atendió al final de la temporada y lo escribí. No me quedó bien la primera vez que lo escribí y decidí rehacerlo. Tengo que decir que estoy muy agradecido a la editorial, porque me han tratado muy bien y me dejaron poner en la portada una fotografía de mi amigo Fernando Zueras”.

Antes de eso Martín había escrito, en colaboración con Pol Ballús, ‘Cuadernos de Manchester’ (Malpaso Holding SL, 2018) y ‘Pep's City: The Making of a Superteam’ (Backpage Press Limited, 2019), este último nominado a mejor libro de deportes del año en Gran Bretaña. Ambos cuentan la construcción de este City campeón que está a punto de sumar su quinto título en los últimos seias años en la Premier.

Para Lu, “Guardiola ahora es un entrenador mucho más maduro, pierde menos tiempo en tonterías. Es más práctico. Una de las claves es que tiene colaboradores que llevan con él mucho tiempo. Carles Planchart, que se ocupa del scouting con Pep desde el Barça B, Lorenzo Buenaventura, el único preparador físico que ha tenido…”.

Martín cree que “en el Barça, al ser su primera experiencia en la élite se presionaba de manera exagerada a sí mismo porque el club era su familia. Ahora es diferente. En Manchester vive en la ciudad deportiva del club y ha aprendido a vivir de otra manera el oficio. Creo que es una evolución natural, algo vital. A todos nos pasa. Cuando le tocó jugar con el Barça la Intercontinental ante el Santos en Japón, se vio 20 partidos y no dormía obsesionado con verlo todo. Ahora, como ve partidos del Madrid durante toda la temporada, ya no hace esas cosas”.

Martí Perarnau (Barcelona, 1955) ha escrito dos libros sobre Guardiola, ‘Herr Pep’ (Editorial Córner, 2014) y ‘Pep Guardiola: La Metamorfosis’ (Editorial Córner, 2016). Y su última obra, ‘La evolución táctica del fútbol’ (Editorial Córner, 2021), arranca reflexionando sobre el 9 falso con una conversación con Pep Guardiola.

Con Pep a Múnich

Recordman nacional en salto de altura en su tiempo y participante en los Juegos Olímpicos de Moscú, Perarnau recuerda que “cuando salió lo del Bayern con Pep, le comenté a mi mujer que por qué no nos íbamos a Múnich. Pensé que iba a pasar algo importante y le planteé a Estiarte y a Pep, que estaba en Nueva York, escribir un libro sobre la experiencia. Me dieron un sí tímido y me fui a Múnich, donde el día que se presentó había cientos de periodistas. Entonces me citaron en el Trentino, en Italia, en la pretemporada. Yo iba pensando que me limitaría a ir y ver cómo trabajan y de vez en cuando tomaría un café con Pep. No esperaba más que eso. Pero él fue más allá. Me dijo: ‘Entra y puedes verlo todo. Solo te pido que no reveles secretos al exterior’. Yo no aspiraba a tanto. Los primeros meses todo fue muy moderado. Yo entraba, guardaba la distancia. Y con el paso de los meses fui acercándome más”.

Para Martí, “lo destacable es esa inquietud que siempre ha mostrado. Como jugador ya la tenía. En el Barça jugaba con una idea concreta, pero él quería probar cosas diferentes y se fue al Brescia de Mazzone, a la Roma de Capello, a México con Lillo... Siempre ha tenido la inquietud de probar algo. Y luego lo ha hecho como entrenador. Tiene una propuesta concreta y le piden que la aplique con herramientas y jugadores culturalmente diferentes. Ese es el gran desafío y le apetece porque hay jugadores de su misma sintonía, pero también otros muy diferentes. A él le apasiona el desafío de desarrollar con otra materia prima un tipo de juego determinado”.

Perarnau destaca que “Pep siempre elige caminos incómodos para él. Lo cómodo habría sido quedarse en casa con Xavi, Iniesta, Messi y compañía. Aquel equipo ganó con Tito la Liga, con Luis Enrique el triplete... Lo normal es que si Pep se hubiese quedado habría ganado ligas y alguna Champions más. Si buscase títulos y fama se habría quedado en Barcelona, pero eligió irse a Alemania y hacerlo hablando alemán, porque quería integrarse y respetar su idiosincrasia. Además cuando el club tomó decisiones contrarias a su criterio, las aceptó con cierto grado de incomodidad y siguió adelante como si nada”.

Pulso con Rummenigge por Kroos

La principal controversia se produjo con la venta de Kroos, al que no soportaba Rummenigge. “A Pep solo le quedó dimitir porque hizo de todo para que se quedase Kroos”, apunta Martí. No fue el único encontronazo. Guardiola pidió el fichaje de Gundogan y Rummenigge le trajo a Arturo Vidal. “Situación incómoda que no afectó a su forma de trabajar porque él siempre intenta hacerlo todo creyendo en su modelo, aunque la materia prima no sea la que él quiere”.

Lu Martín ratifica que “la del Bayern no fue una etapa cómoda. Era su primera experiencia lejos del Barça y le tocó tragarse más de un sapo. Hay un máxima que dice que ‘El Bayern está por encima de todo’. Desde que llegó siempre le decían ‘Somos lo que somos, somos el Bayern’. Y aunque le ficharon para implantar su estilo, no siempre acompañaban las decisiones. Pero Pep se lo pasó muy bien en la Bundesliga y aprendió mucho del fútbol alemán. Era mucho más vertical y eso le vino muy bien para seguir creciendo como entrenador”.

En el City, como en casa

Luego llegó la apuesta por el Manchester City, “donde Guardiola estuvo muy cómodo desde el primer momento. Además se produce algo clave para explicar toda la etapa de Pep en Manchester. Para empezar llega al City, que no es el United, ni el Arsenal o el Liverpool. Es un equipo que se mete en Champions la campaña anterior en el último momento y en la primera temporada de Pep no se gana nada. Sin embargo, se siente muy arropado por el club desde el primer momento. Le permiten cambiar todo, el jeque le cuida, con Soriano se entiende, con Txiki se lleva fenomenal, va en bici al entreno… Encaja perfectamente en Manchester y en la cultura que se estaba creando”.

Perarnau recalca esa equilibrio que encuentra en el City: “Desde la perspectiva de club es más cómodo porque están Txiki, Soriano, tiene carta blanca con médicos y fisios… Pero por otro lado es mucho más incómodo que Alemania porque llegan a una liga exigente como la Premier con unos rivales feroces y en un equipo que no es el Bayern”.

Lu Martín no tiene dudas de que “en Inglaterra ha crecido mucho. Desde que está allí ha tenido tres o cuatro segundos entrenadores y eso le hace ver las cosas de formas diferentes porque habla mucho con ellos. La Premier le ha enriquecido porque es un fútbol muy particular y eso le ha obligado a reinventarse. Es otro Guardiola. En esencia es igual: obsesivo, muy muy trabajador, exigente, meticuloso... Pero es más pragmático, ha simplificado más las cosas y se centra más en la relación con el jugador. En el City se focaliza más en que sus jugadores rindan. De puertas adentro es más vehemente con los futbolistas y cuando hay que darle caña, no se corta”.

Martí insiste en que “en un mundo que no valora las ideas Pep es un entrenador que quiere ganar con unas determinadas ideas. Esas ideas, que van cambiando con el tiempo, no hay que confundirlas con dogmas. Guardiola es mucho más ecléctico que dogmático. Si puede pasar con un 3% de posesión y un gol en propia meta, lo firma seguro. Pero tiene sus ideas y quiere ganar desde esas ideas. Ideas que han cambiando con el roce con la realidad, con los jugadores… No es igual jugar con Xavi en el medio que con Vidal o con Gundogan. Y además creo que los rivales son claves para explicar esa evolución porque la incidencia del rival le ayudó a depurar sus ideas, cambiarlas dependiendo del entorno. A veces busca muchos pases, y otras defiende para contragolpear”.

Los dos coinciden en su “capacidad de trabajo, especialmente con los jugadores”. Martí añade que “para insuflar sus ideas a los jugadores combina el trabajo con mucha libertad para que desarrollen lo que saben. No le va a decir a Haaland cómo rematar, pero le enseña herramientas para mejorar. Las ideas cambian aunque lo fundamental se mantiene”.

Guardiola y Haaland

Precisamente la integración de Haaland es un tema del que hablan los dos. Para el autor de ‘Herr Pep’, “la integración de Haaland la está ‘sufriendo’ todo el equipo. Es que si te fijas llevan sin un 9 de referencia desde hace casi un lustro. El Kun Agüero a partir de la primavera de 2018 empezó a tener problemas y desde 2020 no hay un verdadero delantero centro del equipo. Y él busca alternativas con Fodden, Sterling, Bernardo… Pero con Haaland cambia la intencionalidad del juego. Sin él acumula pases para desubicar al rival y entrar, y ahora con el noruego cambia la cosa y eso se ha notado, exigiendo una adaptación. Y creo que van encontrando la manera”. Martín añade que “Pep alucina con Haaland. Es un delantero que le da mucho más que gol porque lee el fútbol muy bien y toma buenas decisiones. Para alguien como Guardiola poder pulir a Haaland es un regalo. Está disfrutando mucho con él”.

En este City Pep se encuentra muy cómodo porque lleva siete años con un núcleo duro en el vestuario que juegan con el piloto automático. “Lleva siete años trabajando con Gundo, De Bruyne, Stones... Y vemos un fenómeno que se reproduce siempre porque no es fácil asimilar toda la información que Pep da a los jugadores, lo que hace que en el primer año les cueste y en el segundo empiecen a rendir. Le ha pasado a Mahrez, Rodri, Grealish… Y con Haaland será parecido”, apunta Perarnau.

Puestos a buscar la clave que le hace seguir en los banquillos, Martín lo tiene claro: “La pasión. No deja de pensar en fútbol y de inventar. Tácticamente sigue sacando cosas, inventando nuevas propuestas para mejorar. Esta temporada ha colocado a Stones de interior, juega con tres defensas, ha trabajado la salida en largo con Haaland. Eso le hacer seguir vivo”. Martí, por su parte, cree que “Guardiola tiene una llama interior que le hace no quedarse anclado haciendo siempre lo mismo. No puede jugar igual que en el Barça porque el fútbol es un ser vivo. Creo que la palabra clave es innovación. Se habla de inventor del 9 falso, de sus laterales por dentro, el 2-3-5 ahora con la pirámide. Pep no ha inventado nada y él lo dice mucho, pero es un gran innovador porque coge soluciones existentes y las aplica en momentos puntuales. Como la pirámide táctica que es de hace 150 años. Steve Jobs no inventó el teléfono móvil pero le añadió aplicaciones extraordinarias. Pep ha construido un corpus táctico muy rico”.

Sobre sus influencias, Perarnau habla de “dos tipos de entrenadores que le han marcado desde la relación personal con la transmisión de conocimientos y la otra, los rivales con los que ha peleado duro. Lillo, Bielsa o Carletto Mazzone son influencias de transmisión de conocimientos mutuos. Y en el grupo a los que se enfrenta aparecen Klopp, Mourinho, Tuchel, Ancelotti, Eddie Howe”. Lu Martín revela que “en Brescia lo pasó muy bien y aprendió mucho de Carletto Mazzone. Es un técnico al que le tiene mucho cariño. A Ancelotti le tiene un respeto absoluto como técnico y como persona”. Y será Carletto quien este miércoles le someta al desafío más grande al que se pueda enfrentar: descabalgar al Madrid de la final de 'su' Champions.