El Sárdoma es desde este sábado equipo de Primera Nacional. No perdió, pero necesitaba obligatoriamente ganar y que no puntuasen al menos dos de los tres equipos que estaban cinco puntos por delante (Interrías, Athletic C y Parquesol). Pero ni lo uno ni lo otro. Demasiadas carambolas.

Y eso que el duelo empezó fantástico, con un centro de Irene que remataba Paula Lorenzo adelantándose a la central y a la salida de la portera espanyolista. Pero la buen estrella duró once minutos y se fue por el desagüe en siete segundos, el tiempo que necesitó Olalla Vila para intentar jugar de forma incomprensible (una vez más) el balón con el pie sin saber a quién, de perderlo ante la llegada de Daga y de recibir el empate con uno de esos goles absurdos que circulan por Youtube. Interrías ganaba 1-0 al descanso, al Zaragoza, las “leonas” bilbaínas se imponían a Osasuna 0-1 y solo el Parquesol ya perdía (0-2). Al Sárdoma no le servía. Todo empeoró en la segunda parte, con el 1-2 perico. Julia metía un balón a Daga, la defensa sardomista no se replegaba rápido y la visitante asistía a Andrea para marcar a placer. Otro jarro de agua fría. Lo bueno de este Sárdoma es que no se rinde. María calvar metía un balón para Elisa entre las centrales, esta regateaba a la portera y marcaba. No, no estaban dispuestas a arrojar la toalla. De hecho, la misma jugadora anotaba el tercero de zapatazo por la escuadra. Al poco, el Zaragoza daba la vuelta a su partido en el Novo San Pedro (1-2). Aún había esperanza en una jornada con horario unificado. Pero duró bien poco. El Interrías igualó un minuto después, marcó el 3-2 en el 83 y el Espanyol B sentenciaba a las blanquiazules en As Relfas, aprovechando un testarazo en el segundo palo tras saque de esquina. Ahora solo falta saber si es el Parquesol o el Athletic C el cuarto equipo que se va a Primera Nacional. Las de José Ramón Val, “Chicho”, se van a la cuarta categoría del país -salvo otra carambola de renuncias- después de tres meses y medio con un técnico que les supo inculcar nuevos bríos, con el que puntuaron en ocho de los trece partidos jugados hasta ahora. “Hemos venido al Sárdoma para que el club y la plantilla no se rindiese tan pronto y que juntos no dejáramos de luchar; para mí era un reto muy bonito, con un principal lema que cuando jugásemos cada partido saliésemos a darlo todo, porque nos estábamos jugando la vida, que disfrutaran que luchasen cada partido como si fuera el último”, explicaba el entrenador, “muy orgulloso de mis jugadoras”, y que tras el partido colgaba una imagen con una cita: “El que hace las cosas de corazón hasta perdiendo gana”. Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Por eso era muy importante el trabajo de equipo. Ficha técnica 3. Sárdoma: Olalla Vila; Ainoa Galarza, Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa (Ángela, min. 57), “Equis” Márquez, María Calvar, Elisa (Laura Martínez, min. 69), Paula Lorenzo (Yaiza, min. 79), Estela (Noelia Pereira, min. 79) e Irene (Andrea Mariño “Drus”, min. 57). 3. Espanyol B: Carla Abdón; Naiara Tarifa, “Ari” Márquez (Ainhoa Domenech, min. 79), Lucía Carmona, Xesca Carbó (Aitana, min. 63), Ennia Fuster (Carla Sánchez, min. 79), Aina Durán, Julia, Claudia Daga, Andrea Cano (Ruth Frías, min. 63) y Dana Yazbeck. Árbitro: Juan Luis Davila (Delegación de Vigo). Amonestó a la local Lorenzo y a la visitante Carbó. Goles: 1-0 (minuto 3), Paula Lorenzo. 1-1 (min. 14), Daga. 1-2 (min. 52), Andrea. 2-2 (min. 54), Elisa. 3-2 (min. 68), Elisa. 3-3 (min. 85), Daga. Incidencias: As Relfas. Penúltima jornada del grupo Norte de la 2ª RFEF. Buena entrada.