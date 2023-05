Aquella carrera loca de Gudelj

Un viernes de hace veinticinco años, pasadas las doce de la noche, un autobús descapotable arrancaba de Balaídos para atravesar la marea humana que le esperaba hasta Praza América. El Celta volvía a Europa, veintisiete años después de su única experiencia continental, y, aunque en ese momento no lo supiese, daba el banderazo de salida a su ciclo virtuoso, a aquellas seis clasificaciones consecutivas para Europa que trajo consigo algunos de los partidos más celebrados y recordados para el club. La victoria sobre el Mérida por 2-0 en la última jornada culminó una temporada sobresaliente (1997-98) en la que el equipo de Jabo Irureta coqueteó en muchos momentos con la clasificación para la Liga de Campeones, pero nunca le acompañó la fortuna en momentos claves y por si fuera poco sufrió cerca de una decena de arbitrajes terroríficos que acabaron por conducirle a esa jornada agónica del 15 de mayo de 1998.

Pero ese partido del que hoy se cumplen veinticinco años comienza mucho antes. El verano anterior, después de una temporada mediocre que provocó la salida de Fernando Castro Santos, la directiva de Horacio Gómez decide acometer una remodelación profunda. Lo primero de todo es elegir el nombre del entrenador. De forma algo incomprensible se decantan por Zoran Filipovic, un exjugador montenegrino que había hecho carrera en Portugal, primero como futbolista y luego como técnico.

El Celta, que lo tenía en su mano, se enredó en el tramo final del campeonato

Esa temporada había dirigido al Boavista. Tenían todo acordado, Filipovic ya había estado en Vigo y estaba pendiente de una reunión del consejo de administración para dar finalmente el visto bueno a su contratación. El 1 de julio en las oficinas de Balaídos empiezan a surgir las dudas por su escasa experiencia en España y su fama de entrenador defensivo, algo que podía chocar con algunos de los futbolistas que ya tenía el Celta en su plantilla. Alguien desliza entonces el nombre de Javier Irureta que estaba sin banquillo después de cerrar un ciclo de dos años en la Real Sociedad. Filipovic se quedará en su casa de Oporto esperando una llamada que nunca llega a producirse, solo la de su agente comunicándole que el Celta había dado marcha atrás.

Tras llegar a un rápido acuerdo con Irureta el Celta afronta un cambio importante en su plantilla. A lo largo de un verano muy intenso para Félix Carnero, director deportivo del club y pieza fundamental de todo el proceso exitoso que viviría el club, salen después de cumplir su ciclo (algunos directamente se retiran) Alejo, Merino, Chemo del Solar, Eusebio Sacristán, Patxi Villanueva, Aguirretxu, Javi González, Adriano, Bajcetic, Tárraga, Lakabeg y Couñago que se marcha a Inglaterra después del nulo caso que le hacen en Vigo. De la plantilla del año anterior permanecen Dutruel, Diezma, Patxi Salinas, Berges, Josema, Mazinho, Revivo, Mostovoi, Juan Sánchez, Moisés, Geli, Dutuel, Ratkovic y Gudelj que había rechazado una oferta de Las Palmas que ofrecía 260 millones de pesetas por él. En el mercado el Celta, sin muchos recursos, se mueve con habilidad e incorpora a piezas que van a ser fundamentales durante los meses siguientes: regresa Michel Salgado de su cesión en el Salamanca, logra la cesión fundamental (eterno agradecimiento al Valencia) de Valery Karpin y además contrata a Oskar Vales, Goran Djorovic, Ito, Cadete, Dan Eggen y Bruno Caires (que llegó dormido a Vigo y se marchó sin haber despertado).

Con esa plantilla Javier Irureta no tardó en disparar las expectativas del Celta. La alineación salía de carrerilla. Siempre que estaban disponibles jugaba con Dutruel, Michel, Vales, Djorovic, Berges; Mazinho, Ito, Karpin, Mostovoi, Revivo y Cadete. La posición de delantero centro fue la que más bailó porque el portugués arrancó con mucha energía pero se fue diluyendo con el paso de las semanas y Juan Sánchez acabó por comerle la tostada. Irureta, de la vieja escuela, era entrenador de pocos cambios. Su rotación era escasa y casi siempre por casos de fuerza mayor. Eggen, Salinas, Geli o Gudelj sí tenían una presencia constante en los partidos, pero el resto se quedó por debajo de las doce apariciones en Liga. La cuestión es que aquel equipo no tardó en dejar claro que el Celta había cambiado. El eje Djorovic, Mazinho, Mostovoi era un privilegio para cualquier equipo y todo fluyó a partir de ahí. Los vigueses se encaramaron a la zona noble y ofrecieron un nivel de juego superior al de casi toda la Primera División. Era una delicia verles. Solo se les podía reprochar que fuera de casa (donde es cierto que sufrió arbitrajes trágicos) el equipo bajaba un par de puntos su nivel. Los partidos más ásperos se le atragantaban y eso le impidió incluso asaltar mayores cotas. Porque en la jornada 29, a nueve del final de Liga y pese a empatar a cero en Balaídos ante el Tenerife, el equipo estaba en tercera posición a solo un punto del Real Madrid (el Barcelona se había distanciado en el liderato). Tras ganar en Balaídos de forma consecutiva al Barcelona y al Real Madrid (con un Mostovoi monstruoso) el Celta embarrancó. En Vigo la gente ya había empezado a poner al día su pasaporte. Empató de forma consecutiva con el Valladolid, el Athletic de Bilbao, el Compostela y perdió en Oviedo lo que le dejó de repente fuera de los puestos europeos. Para meterse necesitaba ganar en la última jornada en Balaídos al Mérida y que el Betis (que visitaba el Bernabéu) o el Atlético de Madrid (jugaba en Santander) no ganasen.

Aquella semana corta de mediados de mayo –la jornada se adelantó al viernes para darle un día más de descanso al Real Madrid que el miércoles siguiente tenía que jugar en Amsterdam la final de la Liga de Campeones contra la Juventus– existía en Vigo la sensación de que alguno de sus rivales tropezaría y que todo dependía de ganarle al Mérida de Jorge D´Alessandro (antes de convertirse en telepredicador) que se jugaba evitar el descenso directo. Irureta, amigo de esas cosas, decidió apartar al equipo de la posible euforia y se llevó a la plantilla concentrada unos días a Mondariz, algo que como es habitual hizo poca gracia a los futbolistas. La plantilla llegaba algo justa para ese partido porque Djorovic e Ito eran bajas por acumulación de tarjetas, Eggen y Revivo arrastraban problemas físicos y eran seria duda, Míchel llevaba diez partidos sin jugar por una lesión y Cadete y Vales estaban a expensas de los recursos presentados ante los comités por sus sanciones.

Durante la semana –el Celta estaba a punto de cumplir los 75 años de vida–, se anunció el concierto de Carlos Santana en Vigo para conmemorar el aniversario del club y se empezó a vislumbrar que podría haber problemas con la renovación de Irureta. El técnico hablaba todos los días al finalizar el entrenamiento y en sus respuestas ya se advertía que alguien le estaba rondando aunque es cierto que tal vez no era el momento de preocuparse de esas cosas.

La última jornada de Liga compartió protagonismo informativo aquel 15 de mayo con la muerte de Frank Sinatra que había fallecido de madrugada en Nueva York, la ciudad a la que cantó como nadie. Balaídos lució esplendoroso aquella noche. La entrada más cara era de 7.000 pesetas y el club había ofrecido una novedosa entrada por parejas para preferencia al precio de 4.000 pesetas. El estadio se llenó para asistir a un partido cargado de tensión. El Celta recuperó a algunos de sus tocados y salió con Dutruel, Vales, Eggen, Salinas, Berges, Mazinho, Karpin, Revivo, Mostovoi, Moisés y Sánchez.

Moisés abrió la cuenta y Gudelj provocó el éxtasis a media hora del final

Los nervios duraron poco porque en el minuto trece un buen centro de Revivo fue cabeceado por Moisés que se anticipó a la acción del “Mono” Navarro Montoya para anotar el primero de la noche. Ardió Balaídos de repente con ese tanto y el partido entró en una fase de nervios, de temor por lo conseguido. La radio anunciaba buenas noticias y Europa parecía a salvo con el triunfo. Todo acabó por reventar cuando a falta de media hora Gudelj, que había entrado cuatro minutos antes, marcó el segundo y regaló una de esas imágenes icónicas en la historia reciente del club. Se quitó la camiseta y mostró una con el mensaje “Gracias afición” mientras corría como un loco con los brazos abiertos y Guillermo Cameselle inmortalizaba el momento con una foto única. El Celta volvía a Europa veintisiete años después y lo hacía para dar paso a un tiempo irrepetible.

La noche fue eterna en Vigo. Pasaba la una de la mañana cuando el autocar que llevaba a los jugadores salió de Balaídos en dirección a la Plaza de América donde les esperaba una multitud enloquecida. Lo mismo que a la mañana siguiente cuando se organizó la recepción en el Concello de Vigo (a una hora en la que la mayoría de la gente aún dormía la fiesta y los futbolistas tenían cara de venir directamente de la calle Areal). Allí la gente dedicó cánticos a Zagallo por no convocar a Mazinho para el Mundial que se jugaba poco después; Alvarito dedicó unas palabras a los aficionados, Gudelj cantó la “Rianxeira” y Karpin, que estaba cedido, avisó de que se quedaba en Vigo. Y Mostovoi volvió a ser Mostovoi. Cabreado por algo que solo él sabe permaneció al margen del ambiente y solo cuando Karpin le susurró algo se levantó de un butacón para salir al balcón y dedicar un tímido saludo a los aficionados que en aquel momento mataban por él. Detrás vendrían muchas cosas hermosas, pero la primera de ellas sucedió aquel 15 de mayo de hace ahora 25 años.

Irureta se marchó solo siete días después

Solo dos días después de la fiesta el Celta se enfrascó en un asunto complejo como fue la renovación de Irureta que marcó el final de esa etapa y dio paso a los años de Víctor Fernández al frente del equipo. Irureta ya avisó ese mismo martes que quería seguir pero que también “quería sentirse valorado”. Una pista de lo que estaba sucediendo.

El Espanyol, el Zaragoza y sobre todo el Deportivo ya se habían puesto en contacto con él. Lendoiro le dio todo lo que pedía y Horacio Gómez se negaba a darle los dos años de contrato que reclamaba al menos el irundarra. El Celta llegó a un máximo de 160 millones de pesetas por temporada (casi un millón de euros de hoy en día) pero aún así Irureta rechazó la propuesta. Solo una semana después de que la ciudad fuese una fiesta, en Balaídos tuvo lugar la última reunión entre el agente de Jabo, Miguel Santos, y la directiva viguesa. Ahí se acabó todo e Irureta salió de Balaídos por la puerta de atrás para evitar la ira del grupo de aficionados que esperaban la resolución del asunto en las puertas de las oficinas.