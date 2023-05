Madrid, 5 de julio de 2020. Año de la pandemia. Juan Lebrón (Puerto de Santa María, 1995) y Alejandro Galán (Madrid, 1996) se imponían al español Paquito Navarro y al brasileño Pablo Lima por 7-5 y 6-3, a puerta cerrada por el COVID-19, para alzarse con su primer título como dupla en el Estrella Damm Open, en su segunda final (y torneo) de la temporada.

Pista Central de Ifevi, 1.043 días más tarde, Arturo Coello (Valladolid, 2002) y Agustín Tapia (Catamarca, Argentina, 1999), antes del choque segunda pareja del mundo, se adjudicaron el cuarto torneo del WPT que se celebra en la ciudad y desbancaron del trono a la primera dupla favorita en un vibrante y agónico partido resuelto en dos horas y treinta y siete minutos en tres sets, 3-6, 7-6 (4) y 6-7 (5). Y Vigo pasa a la historia. Hay nuevos reyes.

Fue un partido bestial, con cambios de ánimo y mando. Tantos que a la hora de encuentro, después de 29 minutos de primer set y con ventaja de 5-4 para Coello y Tapia con saque de este, el duelo parecía sentenciado en poco más de una hora. Pero no. Lebrón la metía en campo rival por la puerta (0-15); Galán, en carrera, atacaba a Coello con una bola rápida y baja (15-30), Coello se precipitaba con una volea al cristal (30-40) y Galán intercambiaba golpes con él para mandarle un globo que el pucelano, forzando, mandaba a la reja. La pareja número uno del mundo volvía a estar en la pelea (5-5) tras el “break” a Lebrón en el séptimo juego (3-4).

De repente, un partido que vallisoletano y catamarqués tenían controlado –en el primer set les bastó con romper el saque de Galán en el segundo juego, colocarse 0-3 y conservar su servicio– cambiaba de rumbo. Galán la reventaba hasta en tres oportunidades (40-30), pero Tapia llegaba en la cuarta para defenderla desde fuera y forzar el punto de oro. Pero Galán estaba de dulce y voleaba para que la bola, tras botar y tocar en la reja, cayese a plomo (6-5).

Hubo tie break porque a veces Galán también falla y con 30-30 se le fue una volea al cristal y otra a la red (6-6). Y en la muerte súbita, Lebrón rompía a sus rivales metiendo otra bola desde fuera a remate de Coello (4-3). Galán la reventaba (5-3), Galán mandaba una bola relativamente cómoda a la red (5-4), Lebrón la sacaba de la pista (6-4) y Coello enviaba la bola a la red (7-4). Era otro partido.

En el tercer juego, Coello fallaba y sus rivales no y le rompían el servicio. Pero tampoco sabía mantener su saque Lebrón, con dos errores no forzados seguidos y mayor solidez de sus oponentes (2-2). Aún habría más rupturas, porque otra vez ganaban el juego con saque de Lebrón (3-5). Servía Tapia, Galán la sacaba de la pista (0-15), Coello la mandaba a la reja (0-30), Tapia salvaba lo imposible desde fuera (15-30), Galán la sacaba por la puerta (15-40) pero aparecía Coello para sumar dos puntos. Con punto de oro, de set y de partido, Coello remataba, Galán llegaba y su remate no encontraba respuesta. Otra precipitación y 4-5.

Luego llegaba el único punto polémico, resuelto para Galán y Lebrón –con momento tenso que luego se serenó–, Galán conservaba su saque, aunque tras remontar un 15-40 y con punto de oro. Tres bolas de partido desaprovechadas (5-5), ruptura del saque de Coello (6-5) y… Lebrón, que sacaba para ganar, volvía a perder su servicio por tercera vez en el set (6-6) con Coello y Tapia extraordinarios. Al desempate.

Y ahí, la pareja española lo tuvo: 4-2 y segundo saque del gaditano. Pero Tapia remataba (4-3), el argentino conservaba su saque, con dos bolas de Lebrón al cristal (4-5) y de la pegada de Galán (5-5) se pasaba a otro remate suyo que cazaba Coello (5-6). Y después, con saque de Coello, veinticuatro golpes, la presión de Lebrón y Galán sobre Tapia, el del Puerto de Santa María enviaba su volea al cristal.

Hay nuevos números uno del mundo y el argentino Tapia fue proclamado mejor jugador de la final. Y Lebrón, que ha jugado ya tres finales en Vigo (2019 con Paquito, 2022 con Galán y ésta), se va de vacío otra vez.

Nueva tendencia

Ariana Sánchez (Reus, 1997) y Paula Josemaría (Cáceres, 1996) defendieron su título del Vigo Open 2022 con otra victoria por 2-0 (6-2 y 6-3) en 85 minutos frente a Alejandra Salazar y Gemma Triay. No hubo color otra vez y el duelo entre las dos primeras parejas del mundo va ya 5-1 (incluyendo el Open 500 de Reus) para catalana y extremeña.

Ariana y Paula, pareja número uno mundial, suman así su tercer título consecutivo este año (solo Open 1000), cuarto de la temporada con el Máster de Abu Dhabi. Es decir, con los grandes. “Vigo se nos da muy bien”, decía Ariana. Paula fue proclamada MVP de la final.

Curioso: Triay (Mahón, 1992), como Lebrón, juega las finales de Vigo -las ha disputado todas-, pero no logra levantar el trofeo vigués. A la entrega de premios acudieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta de la Deputación, Carmela Silva.