Las carreras de los árbitros transcurren y finalizan, en la mayoría de los casos, sin recibir una palabra a su favor. Los campos se vuelcan siempre en su contra, pero a veces ocurren bonitas excepciones como la vivida en el Sadar tras finalizar el Osasuna 3 - 1 Almería arbitrado por Mateu Lahoz. Uno de los colegiados más importantes y mediáticos del fútbol español recibió un homenaje al término del encuentro.

Posible destino en el VAR

Los jugadores 'rojillos' formaron un pasillo para Mateu Lahoz, quien dejará de impartir justicia en el campo tras 15 temporadas. Será su final como colegiado de Primera División a los 46 años, una edad con la que siguió dirigiendo gracias a una exención de su propio colectivo. Pero el árbitro internacional no abandonará de todo el oficio, sino que seguirá como miembro del VAR, según avanzó Marca. La intención es que Carlos del Cerro Grande, con 47 años, siga el mismo camino.

Aunque la decisión todavía no es oficial, imágenes como la vivida en el Sadar evidencian que estos últimos partidos de Mateu Lahoz serán una gira de despedida por los campos españoles. Desde el CTA se está llevando a cabo un relevo generacional que afectará a uno de los 'trencillas' más reconocidos que ha llevado el arbitraje español a los JJOO de Brasil 2016, la Eurocopa 2020 o los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

La polémica del Mundial

En la última cita mundialista, Lahoz dirigió el Países Bajos - Argentina de cuartos de final que terminó con 18 tarjetas. Esto formó un gran revuelo que terminó con el desempeño de Mateu en Qatar, donde era uno de los candidatos a dirigir la final junto a su tándem habitual: Pau Cebrián y Roberto Díaz. Otro episodio controvertido esta temporada se vivió en el Cádiz-Betis, cuando expulsó a Canales en apenas 15 segundos con dos amarillas consecutivas por "protestar sus decisiones".

Arbitrar en Arabia Saudí

Según desveló en El Larguero de la Cadena Ser, el mediocampista verdiblanco le dijo al valenciano: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales". Si algo ha caracterizado a Mateu durante sus 15 temporadas son sus largas conversaciones con los jugadores, incluso con cuestiones que no tienen que ver con el juego. De acuerdo a su entorno, al colegiado no le agrada demasiado el destino en el VAR e incluso podría escuchar alguna oferta de otra liga, donde ya ha arbitrado muchas veces.

Por ejemplo, en marzo, Mateu Lahoz pitó el clásico de la liga de fútbol de Arabia Saudí. El duelo que enfrentó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al Ittihad. En territorio árabe, el árbitro español ya dirigió la final de la Kings Cup en la temporada 2021/2022, además de dos partidos en 2018 y 2019. El colegiado que dejará los campos de LaLiga también ha dirigido en Grecia y Azerbaiyán.