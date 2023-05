“La natación del Náutico lleva en la élite gallega desde antes de tener piscina”, establece Sergio Silva, el director de la sección. Acierta y aún se queda corto en el influjo. La instalación, ese arcón de azulejo y cristal, se edificó en 1967. Alejandro Febrero ya había acudido a los Juegos de Londres en 1948; el primer olímpico del club. Un milagro en tiempos de racionamiento y ricino –Susana Garabatos repetiría aventura ya en Atlanta 1996–. Hoy la piscina hierve. El club ha regresado a la máxima categoría gallega. En natación artística se conquistan medallas nacionales. Son cientos los nietos de Febrero.

Un año ha tardado en regresar el equipo del Real Club Náutico de Vigo a División de Honor. Conquistó la plaza el pasado fin de semana, superando a CN Arteixo y CN Galaico. Los arteixanos también suben. Los pontevedreses se quedan. A Primera División ha bajado el CN Ponteareas. El Náutico ostentará en solitario la representación de la provincia. Sus otros rivales serán CN Portamiñá y Fluvial, de Lugo; Pabellón Ourense y CN Ferrol.

Al triangular en A Coruña se llevó Silva 25 nadadores de los 35 seleccionables que tiene, de la categoría infantil a la sénior. Sumándole las edades inferiores, el Náutico dispone de un centenar de nadadores con licencia. “Después de la pandemia el equipo bajó un poquito por dificultades para entrenar. Pero ahora ya estamos en números prepandemia y también en nivel”, constata el entrenador.

En el grupo actual quedan siete o ocho de los que ya habían logrado el ascenso en 2020. “Se añadieron nuevas generaciones. Estamos trabajando bien, supongo”, valora Silva. “Hay relevo más los veteranos, que siguen ahí y son igual de importantes”.

La mezcla de camadas identifica al equipo olívico. El mayor es Jorge Arietto, nacido en 1986. Apenas un año más joven que Silva, del que fue compañero. La más joven es Elisa Pazos, de 2009. “Ella podría ser su hija. Lo comentaba con Jorge”, dice sobre la riqueza que esa mixtura humana produce. “Él lleva toda la vida nanando en el Náutico y daba gusto verlo en A Coruña, animando y aconsejando a los más pequeños”.

Silva atribuye un gran mérito a que el Náutico conserve su nivel competitivo y cimentado casi exclusivamente sobre la cantera. En el equipo todos son gallegos y en su 95% nacidos y formados en Vigo. “Ahora hay más clubes de natación, más competencia, pero nos seguimos moviendo ahí arriba”. Y con estrellas concretas dentro de esa dinámica colectiva. A comienzos de abril, Julia Rodríguez lograba la medalla de bronce en los 200 mariposa del Campeonato de España Open, celebrado en Mallorca. Diez nadadores acudirán este fin de semana a un trofeo internacional en Gijón. Los Campeonatos de Galicia y España entre junio y julio serán las grandes citas antes de las vacaciones de agosto. “Y a pensar en la temporada que viene, que tenemos que luchar en División de Honor”, se ilusiona Silva, que anhela: “A ver si algún sponsor nos ayuda. Todo esto lo conseguimos sin nada”.

La sección de natación artística, antes sincronizada, no le va a la zaga en proliferación y éxitos. La escuela se fundó en 2009, consolidando la pedagogía de años anteriores. Hoy Angela Pereira imparte su maestría a entre 80 y 90 jóvenes, nacidas entre 2003 y 2016. “Siempre estamos rondando esa cifra”, calcula Pereira. Suficiente para cubrir todas las posibilidades: individual en solo y por figuras, dúos, equipos y lo que ahora se conoce como rutina acrobática o combo. Solo queda vacante la alternativa mixta por una carencia básica. “No tengo ningún niño. No hay manera”, lamenta. “En sincro, en general, se están animando muchos niños. Muchos clubes cuentan con ellos. Aparte, si no tienes, te quedas sin posibilidades de ganar un campeonato, ya que suman los dúos mixtos. Pero no lo damos conseguido. Lo estamos deseando”. Añade que ni siquiera han interesado a alguno: “No vienen ni a probar. Tuvimos uno cuando yo empecé con el equipo, hace más de diez años. Estuvo una temporadita pero poco. Y nunca más”.

Las mujeres se sobran en cuanto a calidad. En Galicia existen una docena de clubes de artística, pero solo un puñado compiten en el escenario nacional: Sincro Ourense, Galaico Sincro y en ocasiones el Sporting Casino de A Coruña o el Pontevedra en su momento. El Náutico cubre todo el espectro: “Hay niñas que compiten solo a nivel autonómico, lo que se llama Copa Promoción. Es un poco más lúdico. Las otras ya lo hacen a nivel nacional. Tienen que pasar unos niveles para poder asistir. Se necesita más entrenamiento. Es un deporte que se puede enfocar para todo”. En la pespectiva de alto rendimiento “vamos mejorando”. añade Pereira. “Tenemos a nivel nacional once alevines, once infantiles, el equipo júnior de ocho y dos séniors”.

Del Campeonato de España infantil por autonomías han regresado Paula Carballeda Pazó y Helena López Castrillo. Componían la selección gallega junto a dos componentes del Galaico. Carballeda quedó 36ª en figuras y décima en dúo junto a Nayeli Faro. López ganó el oro en figuras y sendos bronces en solo y dúo; éste junto a Daniela Fernández. Ambas se ejercitan viernes y sábado en el Náutico; durante la semana acuden al Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que ha sido esencial en la evolución reciente de la natación artística gallega. Aunque nadie, ni siquiera Madrid y Andalucía, discuten la primacía catalana.

Ese ecosistema de agua dulce se completa con la sección de waterpolo, de 90 jugadores en total, que actualmente manda en categoría sénior en Galicia y cuya base frecuenta los Campeonatos de España, discutiendo la hegemonía al CW Pontevedra. Alejandro Febrero, curtiéndose para la gloria en el mar, inició una tradición que se prolonga en la piscina.