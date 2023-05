A pesar de que el nombre de Loren Javier Jorge no sea muy conocido a nivel popular, responde a uno de los deportistas más laureados de la historia reciente de nuestro país. Este tinerfeño afincado en los Países Bajos desde hace más de una década y retirado en 2020 es, ni más ni menos que 8 veces campeón del mundo de kickboxing en su categoría reina, la de peso pesado, y una auténtica referencia del deporte de contacto nacional con más de 130 peleas disputadas y casi 100 triunfos.

Después de su primera novela "Manhattan nunca brilla sin oscuridad" y de su libro de poemas "vivir en mí", Jose Satori (Madrid, 1974), escritor siempre interesado por los temas y personajes que califica como "fronterizos o de extrarradio", y siempre alejado -según sus propias palabras- "de lo éticamente correcto", abordó la escritura de 'El Mencey del Kickboxing' tras conocer al púgil canario cuando este acudió en el año 2017 a dar un seminario al gimnasio de Rincón de la Victoria donde Satori ejerce desde hace doce años como profesor de kickboxing y musculación. "Loren me transmite en ese momento la necesidad personal que tiene de contar su historia, y aunque yo no me intereso en principio por el tema, en cuanto me adentro de forma profunda en la peripecia vital de Loren, era obligado escribir el relato", subraya.

De Tenerife a la gloria

Desde su infancia en la isla de Tenerife hasta su meteórico ascenso a la élite del mundo de las artes marciales. La obra retrata la lucha de un joven que, a pesar de las múltiples dificultades, logra alcanzar la gloria en su deporte. A lo largo del libro, los lectores pueden sumergirse en la vida de Jorge y experimentar las emociones que lo acompañaron en su camino hacia la cima del éxito.

"El libro es una historia de superación -comenta José Satori- en la que quiero remarcar que detrás de los éxitos deportivos hay un grandísimo esfuerzo de un hombre que se tuvo que ir muy joven a Bélgica, solo y sin dinero". El autor habla de "descenso a los infiernos" del protagonista del relato: "Loren tiene una historia muy dura: sufrió bullying de pequeño, tuvo graves problemas familiares y una tragedia en su entorno más cercano que es la que le impulsa a hacer kickboxing. El deporte para él es una vía de escape", remarca.

En el mismo barco, surcando el Atlántico, viajan junto a Loren la gloria, la decepción, la valentía, la traición, una firme promesa, y por supuesto el amor. Tintes que convierten esta novela en una buena compañera de viaje cuando se transita lejos de la luz, por caminos oscuros o en esos callejones sin salida a los que nos relega a veces la vida.

Referencias musicales, literarias y filosóficas

"Esta es la crónica de un luchador, en el sentido más amplio de la palabra", comenta el autor. En las páginas se desgrana una existencia pura, árida y sin rodeos. la de Loren. La auténtica historia de un Mencey, la palabra que en idioma guanche designaba al jefe de un territorio de las Islas Canarias.

José Satori incide en la idea de que "El Mencey del Kickboxing" "no es un relato sobre este deporte". Por sus páginas desfilan las creaciones y referencias de Jim Morrison (The Doors) y sus Riders of the storm, Johnny Cash, Emil Ciorán y Albert Camus, con un decorado formado por los mismos pasajes que Arturo Pérez Reverte glosó en El sol de Breda. "Yo soy un enamorado del kickboxing, la literatura y la música y lo que he intentado es maridar estos tres universos. Hablo y reflexiono con el lector sobre diferentes aspectos pero siempre desde un punto de vista crítico", afirma.

Retirado hace tres años

Loren Javier Jorge se retiró hace tres años, justo cuando la pandemia empezaba a hacer estragos en todo el mundo y en la actualidad entrena a futuros campeones de kickboxing en Países Bajos, donde reside. Cuando le preguntan sobre qué consejo le daría a los chavales que empiezan, su respuesta siempre es la misma: "Mi consejo es que tengan claro que no hay nada imposible. Hay que perseguir lo que quieres y luchar por ello hasta el final, con constancia, disciplina y determinación". Él lo hizo.

El libro se encuentra ya a la venta en Amazon