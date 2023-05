–El león aún ruge.

En el Schwimm und Sprunghalle, en el Europasportpark de Berlín, se han reunido 420 nadadores de 51 países. La capital alemana acoge la sexta prueba de la Serie Mundial Citi de Para Natación 2023. En el turno matutino del jueves se van lanzando al agua los participantes en 200 metros de estilo libre, alrededor de un centenar, combinando categorías de discapacidad. Puede que Ioannis Kostakis sienta que empiezan a pesarle los años. El griego nació en 1971. Son ya escasos los de su década en una lista en la que abundan los alumbrados en el siglo XXI. Kostakis sería el mayor, fuera de los master, si no hubiese coincidido con ese señor sonriente, con el flequillo aún moreno sobre el pelo cano, que lo ha precedido en la secuencia de series. Ningún administrativo se ha equivocado al registrar su edad. Es de 1957.

Se llama Sebastián Rodríguez Veloso, aunque todos lo conocen como Chano. Y no es tal brecha generacional el único obstáculo que pretende superar. Chano acaba de detener el crono en 2:55.65. Cumple así la marca mínima para competir en el próximo Campeonato del Mundo, que se celebrará en Manchester del 31 de julio al 6 de agosto. Otra ciudad es su destino: París. En septiembre de 2024 pretende disputar allí sus séptimos Juegos Paralímpicos.

La secuencia se inició en Sidney 2000, todavía en el siglo XX en sentido estricto. Dieciséis medallas paralímpicas cuelgan de sus atiborradas paredes. Aunque los podios se le hayan alejado, en los 200 libres S5 de Tokio quedó octavo. Y sexto en los 50 del Campeonato del Mundo de 2022. Suficiente para concederse una última batalla. A estas alturas, a nadie debería ya sorprender su tenacidad. Ni siquiera a los miembros del panel que en febrero de este año decidieron excluirlo de las ayudas del Plan ADOP, que había mantenido durante los últimos trece años. Ignoraron puestos y tiempos. Se escudaron en la biología. “No es por el dinero”, se indignó Chano, jubilado de la ONCE, ante la pérdida de esos 250 euros al mes. “Me faltan al respeto”.

Ya había anunciado Chano que la pérdida de ese sostén, incluido el seguro sanitario, no frenaría su proyecto parisino. Resumía: “Empecé sin becas y acabaré sin becas”. La piscina de Berlín favorece las marcas. La Serie Mundial Citi regresa a Europa tras sus paradas en Mineápolis y Singapur. Es la ocasión propicia de buscar esa mínima. “Desde que me sacaron totalmente del plan, tengo yo que sufragar todo”, confirma Chano, aunque especifica: “Este ‘open’ me lo ha pagado mi federación porque quieren ver el tiempo que hago en 50 libres”. De Chano depende en gran medida que puedan organizar un equipo de relevos en Manchester.

Pero Chano, que a lo largo de su carrera ha ido priorizando distintas distancias cortas en función de sus condiciones físicas y lecturas tácticas, focaliza ahora su empeño individual en los 200 metros. Quizá haya perdido explosividad en 50 o 100. Nadie dosifica mejor la resistencia de su cuerpo en los 200. Para acudir a Manchester le exigen 2:57. Le sobrará casi segundo y medio. “Les he dejado propina”, bromea.

La representación española competirá en la localidad inglesa por la plaza paralímpica. Su propietario se adjudicará después en competencia interna, según las marcas que establezca la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Chano mantiene el rumbo: “Ahí seguimos, dando caña. Ya queda menos camino para París”.

Sale Chano de la piscina, contento, y su entrenador lo felicita:

–El león aún ruge.