Las reinas debutan hoy en el Vigo Open. Alejandra Salazar y Gemma Triay se medirán en octavos a Carolina Orsi y Lea Godallier. Salazar y Triay concluyeron 2021 y 2022 como pareja número 1 del World Padel Tour. Ya lo habían sido anteriormente con otras compañeras. El año pasado batieron el récord de torneos ganados, con doce. Y doce son las finales consecutivas que encadenan, incluyendo las siete primeras citas de 2023. “Inquieta yace la cabeza que porta la corona”, advierte Shakespeare. Ariana Sánchez y Paula Josemaría las han derrotado en las tres últimas finales, arrebatándoles la cima provisional del ranking. Y en Vigo la madrileña y la balear nunca han ganado, juntas o por separado. No tiemblan, sin embargo. Rivales o estadísticas alimentan su ambición. “No hemos tocado techo”, advierte Salazar. Tranquilas yacen sus cabezas.

Atardece en el Ifevi. Salazar y Triay se ejercitan en una de las pistas secundarias. Examinan cada posible variación. “Las instalaciones son una maravilla”, asegura Triay (Alayor, 1992). “Que haya cinco pistas en el Ifevi me parece fabuloso, cómodo, práctico”. Del tapete indica: “Es una pista pesada, un poco lenta. Son condiciones que nos gustan a ambas. Se aplasta un poco la pelota. Buenas sensaciones”. Salazar (Madrid, 1985) acota: “Hemos ganado torneos en estas condiciones. Adaptaremos nuestros tiros”.

Ningún tipo de cancha se les ha resistido en sus deslumbrantes trayectorias. Salazar ha superado los 50 títulos. Ya fue número 1 en 2009 con Carolina Navarro y en 2016 con Marta Marrero. Triay campeonó igualmente en 2020 con Lucía Sainz. En Vigo, sin embargo, han perdido dos finales como pareja; tres consecutivas para Triay. “A la tercera va la vencida. Vamos a intentar cumplirlo. Pero queda mucho. Paso a paso”, propone Salazar. Su compañera establece: “Ambas somos muy competitivas. Intentamos ganar todos los torneos”.

En 2023 ya se han impuesto en Argentina, Chile y Paraguay. Torneos que además incluían por vez primera el cuadro femenino. Nadie antes que ellas. “Son pequeñas motivaciones, cosas que añadimos al palmarés”, conviene Salazar, sin que los laureles la cieguen: “Nuestra ilusión máxima es seguir mejorando el juego, más allá de ganar. Es por lo que trabajamos cada día”.

En el Ifevi se aguarda una nueva colisión con Josemaría y Sánchez. “Habrá gente que quiera esa final. Otros dirán: ‘Por Dios, que ganen otras’”, bromea Salazar. Triay asegura que sus tres derrotas consecutivas ante la cacereña y la catalana no han mermado su confianza. “Esto es deporte. Es imposible ganar todas las semanas. El año es muy positivo. Sabemos que somos capaces de revertir esta situación. Lo importante es que estamos con buenas sensaciones”. Triay exclama: “Nos motiva que las rivales aprieten”.

Durante dos años se han acostumbrado a atraer los focos y que las adversarias codicien su trono. “Se lleva mejor con el tiempo. Todas las rivales quieren ganarte y parece que siempre tienes que estar perfecta. No siempre lo estamos”. Como cualquier monarca, practican el disimulo. Una reina no revela sus emociones, expone Salazar: “Jugamos con el acting. No se nos tiene que notar. Tenemos que mostrar una confianza brutal. Ese gesto se trabaja con la psicóloga. Así también se ganan partidos, siendo más inteligentes y estando concentradas en los momentos clave. En eso hemos mejorado mucho. Cuando no estamos bien, sabemos emplear otras herramientas. El mensaje es que si nos quieren ganar, tienen que jugar al 200% durante tres horas.”. “Somos humanas. Puedes tener lesiones, mil situaciones, cosas que sucedan a tu familia, a tu pareja... Aceptación es la palabra”, abunda Triay.

En el World Padel Tour se estila el cambio de pareja. Esas maniobras, constituyen su geopolítica. Triay y Salazar sienten que su química funciona en este tercer año. “Estamos en el mejor momento. Hemos pasado por diferentes fases”, relata Triay. “El primer año fue de muchas expectativas. Yo dejé a Lucía siendo número 1. Era como si pudiese ser un fracaso no serlo. En el segundo año sentimos menos presión, pero hubo un momento en que no estábamos tan bien. Este año hemos evolucionado como equipo. Se ve en los resultados”. Las reinas advierten: “Nos queda mucho año por delante”.