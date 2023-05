“Necesitamos un plus de la empresa privada”

Cristina Cantero y Miguel Méndez se reúnen en FARO. Cantero logró el ascenso a Liga Femenina con el Celta Zorka Recalvi hace diez días. Méndez dirigirá a la selección española en As Travesas (24-26 de mayo), ante China e Italia, en un triangular de preparación del Mundial. Ambos comparten su visión sobre el futuro celeste, el baloncesto femenino español y sus respectivas carreras.

–Para Cristina Cantero [C.C.]: ¿cómo ha ido asimilando el ascenso?

–[C.C.] Deja buen sabor de boca, pero empieza a llegar la responsabilidad de asentarte, ver cómo está el mercado... Intento hacer la mejor composición del equipo junto al director deportivo. El club ya tendrá otros planes a nivel económico. Queríamos esa responsabilidad por algo.

–Para Miguel Méndez [M.M.]: usted asistió a esa fase en su papel neutral de seleccionador. Nadie se enfadará si se menciona que el ascenso del Celta ha sido especial.

–[M.M.] Yo me lo tomo como un trabajo. Ahí estaba viendo a las jóvenes jugadoras que en el futuro pueden estar en la órbita de la selección absoluta y también a entrenadores. Lo han hecho muy bien. El trabajo de Cris fue importante sobre todo en el primer partido, cuando el equipo se puso nervioso en un mal inicio. Por supuesto no niego mi pasado celeste de doce años. Y mis colores, tanto de fútbol como de baloncesto, son los de mi ciudad. La procesión iba por dentro. Desde mi trabajo, cualquier ganador me hubiera parecido bien. Ganando el Celta, me parece bien desde mi trabajo y mi corazón.

–[C.C.] Usted se ha notado madura como entrenadora.

–[C.C.] Como cualquier profesional en su trabajo, la experiencia te va haciendo crecer. He ido viviendo fases con el Celta y con la selección en categorías de formación. Todo suma. Vas cogiendo detallitos que te harán falta y vas copiando de la convivencia con otros entrenadores y jugadoras. Tienes que aprovechar ese cóctel. A veces sale mejor y a veces, peor.

–[M.M.] El primer pensamiento fue hacia Paco Araújo.

–[M.M.] Paco ha sido una persona fundamental en mi vida. En todo lo que me ha pasado desde aquella llamada en 2000 tiene mucho que ver Paco; por sus enseñanzas, que de baloncesto sabía poco pero de la vida y de cómo hacer las cosas, sabía mucho. A todos los que estuvimos cerca de él nos dejó esa impronta.

–[C.C.] A usted la ficharon Araújo y Méndez como jugadora.

–[C.C.] Los dos cambiaron mi vida. Cuando llegué a Vigo venía de un año difícil, un poco rebotada. Tenía ganas de volver a disfrutar del baloncesto. Así fue. Encontré una familia en la forma que Paco y Miguel te acogían. Siempre me sentí muy cómoda y me comprometí con los valores del club. Aquí estoy, después de 21 años. Esa conexión con Paco fue grande. Como entrenadora te daba la misma confianza. Él pensaba que debías comportarte de una manera determinada como persona. Si cumplías, te lo devolvía multiplicado por mil.

–[M.M.] Usted fue base, igual que Cristina. Se repite esa transición hacia los banquillos. ¿Ya anticipó que ella sería entrenadora de élite?

–[M.M.] Es que Cristina empezó a trabajar rápidamente en la cantera. Su formación académica estaba relacionada con la pedagogía y con el mundo del baloncesto. Desde el principio se vio esa inquietud. A partir de ahí dependes muchas veces de que tu vida personal y familiar te permita apostar por una profesión. En el mundo de la mujer es todavía más complicado. Parece que tienen que demostrar el doble que los hombres. Siempre hubo mujeres con el deseo de ser entrenadoras. Ahora están llegando las oportunidades. En Liga Femenina hemos tenido tres este año. Lo han hecho muy bien. Desgraciadamente muchas de ellas son pioneras, tienen que hacerlo todo por primera vez y eso es muy difícil. Cris ya era una entrenadora más desde el campo, como son las bases. Parece más fácil pasar de esa lectura constante, de compañeros y rivales, a la faceta de entrenador. Es una bagaje.

“Miguel hace crecer a las jugadoras en lo deportivo y lo humano. Eso lo viví yo” Cristina Cantero - Entrenadora del Celta Zorka Recalvi

–[C.C.] Hemos contemplado cómo Miguel se convertía en el más laureado del baloncesto FIBA.

–[C.C.] La clave para él es cuando decide irse de Vigo y apostar por su carrera, teniendo en cuenta su familia, pero sabiendo que quería seguir creciendo. En mis años como jugadora en el Celta ya no tenía todo el material o el potencial económico que le permitiese ganar títulos, pero sacaba el máximo rendimiento a la plantilla. Eso cataloga a un entrenador. Miguel siguió demostrando que cuando tiene material, hace campeones a los equipos. Yo hablo mucho de cómo él lleva a los grupos, de cómo hace crecer a las jugadoras en lo deportivo y en lo humano. Eso lo viví yo en mi persona y te lo quedas para siempre.

“No me veo sin mis hijos en el día a día. Si debo salir fuera, será una decisión familiar”

–[C.C.] Miguel dejó de ver a sus hijos varios meses al año durante una década. Usted también es madre. ¿Socialmente sigue costando más concebir esa situación con entrenadoras?

–[C.C.] Un día, hablando con mis hijos, les pregunté qué pasaría si me tenía que ir fuera. “Nos vamos con mamá”, me contestaron. Es complicado. No me veo sin ellos en el día a día, la verdad. Son elecciones personales. Yo, ahora mismo, puedo disfrutar de hacerlo en casa. Si me lo tuviese que plantear, imagino que sería como le pasó a Miguel: una decisión familiar, valorando pros y contras. De momento no me volveré loca pensando en eso. ¿Puede ser más difícil para una mujer? Puede ser. Supongo que para Miguel también lo sería.

“Todavía hay ese punto de dificultad añadida en la apuesta por el trabajo de la mujer deportista” Miguel Méndez - Seleccionador nacional

–[M.M.] Usted ha conquistado numerosos éxitos. Pero con ese precio de estar alejado de su familia.

–[M.M.] Es una apuesta dura, obviamente. En mi caso, no existía la posibilidad de irnos todos juntos por el trabajo de mi mujer. Eso lo hace más difícil. Y siempre es una decisión familiar. Cristina tiene la facilidad de tener una pareja (el director deportivo del Celta, Carlos Colinas) que comprende y apoya su trabajo, y que seguramente fomenta su ambición deportiva. Cuando llegue ese momento, que no ha llegado, se lo plantearán juntos. Pero es verdad que todavía hay ese punto de dificultad añadida en la apuesta por el trabajo de la mujer deportista, aunque no debería ser así. Peleamos por eso, igual que por que una deportista acceda a la maternidad mientras su carrera está viva. Parece que tienen que esperar a retirarse a los cuarenta. Lo estamos cambiando. Poco a poco se logrará.

–[C.C.] Solo una seleccionadora, María Planas (79-84), en toda la historia del equipo nacional femenino. ¿Sigue habiendo techos de cristal?

–[C.C.] Todo es una consecuencia. En mi curso superior de entrenador había 200 chicos y 10 chicas. En esa pirámide necesitamos muchas más mujeres por abajo y llegarán las oportunidades. Alguien tiene que ser pionera. Tenemos a Azu, Made, Montañana, que están rompiendo esas barreras en Liga Femenina y las que estamos por detrás lo estamos intentando. Yo puedo estar el año que viene. Cada vez será mas habitual. Necesitamos que la gente no tenga complejos y que no se mire más a la entrenadora por ser mujer.

–[M.M.] Desde la implicación emocional, potencial aparte, ¿es más difícil entrenar fuera o en casa?

–[M.M.] La lupa es diferente. En casa tienes que demostrar muchas cosas para seguir adelante. Si vas ganando partidos, hay ese respeto a tu trabajo, pero parece que tienes que convencer más. La frase sobre la dificultad de “ser profeta en tu tierra” tiene un sentido. Es así. Quizá la oportunidad pueda resultar más sencilla en determinados momentos, simplemente por un tema económico. Te ahorras un piso, viajes… Y normalmente los entrenadores de casa cobramos mucho menos. Pero mantenerte es complicado. Ser un fichaje foráneo ya te pone en un estatus más importante. De eso no tengo duda.

–[C.C.] Como entrenadora de la casa, cuando llega a Navia la tarde de la final y lo ve lleno, ¿qué siente?

–[C.C.] Me siento muy de los míos, muy identificada con las familias del club. Tengo a mi hija también jugando. Siento apoyo durante todo el fin de semana y durante todos mis años. Yo me pongo a mirar la grada antes de los partidos. Me gusta situarme. Estoy con una sonrisa en la cara. Me sienta bien esa cercanía. Me tranquiliza. Es sensación de orgullo, de satisfacción por que el club funcione.

–[M.M.] No sé si usted sintió esa tarde un puntito de envidia. Ganó una Liga y una Copa con el Celta, pero siempre fuera de Vigo.

–[M.M.] En Rusia me ha pasado casi igual. En Italia sí que ganamos prácticamente todo en casa. Vives la alegría de la gente más cerca. Pero ganar es algo que llevas muy por dentro. Conseguir los objetivos que te habías planteado es el premio. Supongo que sería muy bonito ganar algo con la gente en Vigo. Queda para otra ocasión. La vida del entrenador es muy larga.

–[C.C.] Vigo puede ser una ciudad difícil. ¿Cómo construir un proyecto estable en Liga Femenina?

–[C.C.] Está claro que necesitamos un plus de la empresa privada. Cuando yo jugaba, la gente podía plantearse: “¿Dónde voy hoy? ¿Al balonmano, al voleibol?”. Todo era deporte de élite en Vigo y hemos pasado a no tenerlo. Dependemos mucho de que las empresas vuelvan a apostar por el deporte y en Vigo cuesta mucho, no sé por qué. Nosotros encontramos a Zorka y Recalvi, que nos ayudaron desde la nada, pero siempre necesitas más. Esperamos ese espaldarazo. Hay que llamar a las puertas y ver si están receptivos.

–[M.M.] ¿Por qué cuesta en Vigo?

–[M.M.] No lo sé, pero es una realidad. En Vigo somos muy practicantes de deporte. Vayas a donde vayas, todo el mundo está haciendo deporte un domingo por la mañana, corriendo, en bicicleta, en las pistas exteriores... Pero a la hora de apoyar cuesta mucho e incluso al fútbol. En Balaídos he vivido entradas de menos gente que socios hay. Vigo es una ciudad complicada en eso e imagino que habrá razones. Por mi experiencia y conocimiento, va a ser una temporada durísima para el Celta. La primera después de ascender siempre lo es. Se llega tarde al mercado, que en baloncesto femenino es muy corto. En estos momentos ya es tarde; sería tarde teniendo mucho dinero y es tarde teniendo poco. Es un mensaje para el presidente Álvarez: sé que el Celta no se va a gastar un euro más del presupuesto, pero si se puede gastar medio euro más, el año de arriesgar es éste. Va a ser muy difícil hacer una plantilla competitiva llegando a estas alturas. Y no me puedo imaginar otra cosa que no sea el apoyo de todo el mundo. He visto en el ascenso en Navia a todos los representantes políticos de todos los partidos y todas las instituciones, muy contentos por estar allí sentados muy cerca. He visto todas las recepciones. No me puedo imaginar que el equipo no sea apoyado por todas estas personas. Seguro que habrá un paso delante de los sponsors y seguro que toda esta gente que estaba allí va a echar una mano.

–[C.C.] Dirigirá a la selección sub 18 en el Europeo. ¿Cómo lo encaja con el aterrizaje en Liga Femenina?

–[C.C.] Para mí es un premio a mi trabajo. Te juntas con entrenadores de primer nivel. Mi ayudante acaba de ser campeón de Liga. Acabo aprendiendo yo más de él. Me viene fenomenal. Aprendes también de las jugadoras. Competir en un Europeo es una experiencia que suma a la hora de dirigir a un grupo. Es crecer como entrenadora. Hay que aprovecharlo.

–[M.M.] Usted gestiona un cambio de ciclo en la selección absoluta. ¿Se plantea compaginarlo con un club en algún momento?

–[M.M.] Echo muchísimo de menos el día a día. Me gusta mucho mi trabajo y es mi pasión. También mi trabajo en la federación me llena completamente, con una de las mejores selecciones del mundo. Estoy muy contento, pero también abierto a trabajar en un club. Si la oferta es de_un buen proyecto, la atenderé.

–[C.C.] Han podido tener, ya en el Celta, cuando eran adolescentes, a una de las mejoras jugadoras de la historia, Alba Torrens, y a otra que apunta a serlo, Raquel Carrera.

–[C.C.] Con Alba la he disfrutado también como compañera de equipo. La veía enloquecer por la pista, trataba de agarrarla y ese talento le salía a raudales. La he visto después convertirse en número uno mundial. Es un orgullo. Raquel está empezando. Es verdad que es determinante ya. Pero tiene que seguir labrando su carrera. La clave de Raquel es que no se lo crea ya. Tiene un entorno que la apoya bien. Pero es que tiene mucho recorrido. Son 21 años aún. Le tiene que llegar alguna lesión más larga y ver cómo la digiere, cuidarse en todo para que su carrera se prolongue… Será la clave para convertirse en histórica. Claro que todos vemos su talento. Ya lo tenía con 14 años, con esa capacidad intuitiva. Debe cuidarlo para que le dure mucho tiempo.

–[M.M.] Usted debe administrar ese cambio generacional. Pero hay material.

–[M.M.] Este año es un poco especial. Material hay, pero en posiciones interiores no tanto. Es la primera gran competición en ese cambio generacional y vamos a competir sin dos jugadoras importantes en esa posición, María Araújo y Erati Etxarri. Y sin la jugadora nacionalizada, Astou Ndour, que en los últimos ocho años ha sido MVP, máxima anotadora… La verdadera referencia. Ese puesto ha supuesto el cambio en la historia en los últimos años. La nacionalización de Sancho Lyttle, primero, y luego de Astou Ndour nos ha permitido optar siempre a los títulos. Estoy preocupado, buscando alternativas. No podemos fabricar de repente una chica de 1.90. No las hay. Las jugadoras grandes tienen que nacer. Somos una raza de pequeñitos, especialmente de pequeñitas. En la selección masculina hay españoles para repartir por encima de 2.10. En chicas es difícil encontrar jugadoras por encima de 1.90. Sobre Raquel, en esa posición tan específica, la más específica del baloncesto, en la que el oficio se aprende con la experiencia, es raro encontrar a una jugadora tan joven que ya esté a ese nivel de conocimiento del juego. Si su mentalidad es la de seguir mejorando cada día, en cuanto a colocación, físico y tantas otras cosas, podrá seguir puliendo su formación. Este mismo verano ya necesitamos que sea referencia a sus 21 años.

“Pisar As Travesas después de no sé cuántos años, con la selección, será bonito” Miguel Méndez - Seleccionador nacional

–[M.M.] Va a dirigir a la selección en Vigo en unos días.

–[M.M.] No estará a la altura de una fase de ascenso (ríe), pero hace ilusión. Pisaré otra vez As Travesas, después de no sé cuántos años. Será bonito. Tengo el recuerdo de un partido de la selección que dirigió Cholas, contra Alemania, en una ventana de clasificación. El pabellón tuvo muy buena entrada. Disfruté desde las gradas. No serán partidos de competición sino amistosos, pero de muy alto nivel. Espero que la gente de mi ciudad disfrute del baloncesto femenino.

Dos caminos que se entrelazan

“Lo voy siguiendo de alguna manera”, bromea Cristina Cantero (Cabra, 1978). Su carrera y la de Miguel Méndez (Vigo, 1967) se entrelazan. El vigués la enroló en el Celta como jugadora en 2002. Y Cantero acabaría heredando el banquillo celeste, con el intermedio del hoy director deportivo, Carlos Colinas. Fue con Colinas, en 2012, que el club renunció a su plaza en Liga Femenina para frenar la dinámica de endeudamiento. “Un paso atrás difícil que salvó al club”, ha recapitulado Méndez. Lo decidió Paco Araújo, el añorado presidente, fallecido en 2016, persona clave en las vidas de ambos técnicos.

“Paco Araújo nos dejó su impronta a todos los que estuvimos cerca de él”

A Paco Araújo le ha dedicado Cristina Cantero el ascenso recientemente conquistado en el pabellón de Navia. La cordobesa combinará este verano la construcción de la plantilla que afrontará el reto de la Liga Endesa con el Europeo Sub 18. Fue precisamente Miguel Méndez, en la estructura de la Federación Española con algunos descansos desde 2001, el que reclutó a Cantero para las selecciones de formación en 2013.

Mientras Cristina se empeñaba en devolver al club a la máxima categoría, Méndez –que ya había conquistado una Liga y una Copa con el Celta– se iba convirtiendo en el entrenador más prestigioso del baloncesto femenino FIBA: una Copa con Rivas, tres Ligas, dos Copas y tres Supercopas con el Familia Schio italiano y tres Euroligas y todos los títulos nacionales rusos en el Ekaterimburgo, cuyo rodillo solo pudo frenar el estallido de la guerra en Ucrania. Méndez es el seleccionador absoluto desde noviembre de 2021.