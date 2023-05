El amor que mueve el sol

Alguna vez se han quedado sin pista de entrenamiento. Su presupuesto palidece en la comparación. Decisiones académicas y laborales condicionan la construcción de su vestuario veinteañero. Han convivido esta temporada con las convulsiones empresariales de su patrocinador. El IES Coruxo, sin embargo, prolonga su milagro. Ascendió contra pronóstico a Segunda B en 2021. Acaba de culminar su segunda permanencia consecutiva. Ha acudido a cada partido con tantos o más jugadores que sus profesionalizados rivales. “Su implicación es brutal”, exclama Lucas Fernández, el entrenador, de sus discípulos. Lucas se casa en julio. A su boda con Iris ha invitado a todos los miembros de las dos últimas plantillas. Es un detalle significativo. “Habla de la familia que somos”, argumenta. El amor los explica; ese amor que mueve el sol y las otras estrellas. Dante, al fútbol sala.

El Vigo F.S. y el Vigo Sporting se fusionaron con el IES Coruxo en 2020. Lucas había llegado en 2019. Todo ha fluido desde entonces con apenas variaciones en el bloque. Los adolescentes se han ido haciendo jóvenes, apadrinados por el portero Toni, de 46. “Nos rompe la media”, bromea el técnico. Del grupo afirma: “Su crecimiento ha sido enorme. A veces no lo valoran. Pasamos de competir en Tercera, una categoría más aficionada, a medirnos a equipos que mueven mucho dinero en sueldos y primas, de una exigencia superior”.

Lucas propone cada verano la renovación de todo el plantel. La vida decide después. Berto fue fichado por el filial del Jaén Paraíso Interior. Por estudios se trasladaron Camilo a Italia y Cervelo, a Polonia. “Estoy encantado de que puedan vivir esas maravillosas experiencias. Seguimos en contacto frecuente”, revela Lucas. Como refuerzos llegaron Dani y Pablo Gil, de 21 y 25 años. “Los que vienen siempre se integran bien. Nuestra principal virtud es que grupalmente somos muy fuertes. Jugamos para divertirnos. Ellos tienen que ver por su formación y sus trabajos”.

La progresión del IES Coruxo se tasa en la relativa insatisfacción con la permanencia; holgada, con seis puntos de ventaja sobre el descenso. Durante un cierto tiempo coquetearon con el play off de ascenso. “Fue una pena. El año pasado igual no estábamos tan preparados, pero nos salvamos por detalles a nuestro favor. Este año esos pequeños detalles nos impidieron una mejor clasificación”, evalúa Lucas.

Ya se había iniciado la campaña cuando Ganomagoga, hoy en proceso de venta, entró en crisis. La vinculación con la empresa trasciende la relación entre club y patrocinador. El dueño, Cándido González, estaba vinculado personalmente al IES Coruxo. Su hija, María, y su yerno, Fernando Rolland, son directivos. “A todos les tenemos muchísimo aprecio. El patrocinador siempre fue cercano a nosotros. Pese al palo que se llevaron el club y la familia, el equipo no percibió ningún cambio. En otros deportes han pasado cosas parecidas y es un revés importante, que te da un vuelco a la temporada. La directiva se encargó de que no nos faltase de nada. El mensaje siempre fue tranquilizador y el trato, ejemplar desde el primer entrenamiento al último”, describe Lucas.

Los miembros de la junta se reunirán mañana, bajo la presidencia de Pachi Comesaña. María González, Fernando Rolland y Pablo Torras han comandado la gestión. Comesaña anticipa: “Nuestra idea es dar continuidad al proyecto, con Lucas y la plantilla”. Para el sustento se plantean buscar otro sponsor que aporte lo que Ganomagoga o uno para cada equipo de su estructura.

Lucas mantiene la incertidumbre sobre su propio destino: “Algo charlamos hace cosa de un mes. Casarme este año condiciona un poco todo. En pretemporada no podría estar. Y hay que hablar con los chicos. Tengo mi pareja esperando por mí para organizar una boda que tenemos en dos meses. Me toca dedicarle tiempo a la familia”.

Siga o no, el técnico ha ayudado a consolidar al IES Coruxo, tomando el relevo de aquel Bembrive masculino que renunció a su plaza en Segunda B en 2016. Pero ya advierte que no es posible hablar de un horizonte despejado para el fútbol sala olívico: “Ahora mismo estamos por encima de otros en categoría. Pero para ser referencia como equipo vigués el ayuntamiento y la ciudad se tienen que implicar más. Mientras no sea así, nosotros haremos lo que las energías de nuestras piernas nos permitan. Son demasiadas piedras en el camino. Necesitamos más ayuda para aproximarnos a las condiciones favorables de nuestros rivales. Estamos a años luz de ellos. Hemos logrado la permanencia porque hay unos chicos excelentes. Su sacrificio es increíble”. Solo el amor los salva.