Las Sereas Bravas se han proclamado campeonas de la V Liga Gallega de Roller Derby en el pabellón de Montealto. La final se disputó tras la victoria de Irmandiñas sobre As Brigantias B (98-83) en el partido por el tercer puesto. Ambos conjuntos eran de A Coruña igual que el rival de Sereas, As Brigantias, que defendían el título. Este duelo es el clásico gallego y respondió a las expectativas. As Brigantias se adelantaron 47-2, pero el equipo vigués remontó (82-104). Sereas Bravas recuperan el dominio gallego y ocupan la séptima posición en el ranking de la ARDE (Asociación de Roller Derby de España).

“El equipo sigue creciendo pese a las dificultades de un deporte de contacto tras la pandemia, las propias de un deporte autogestionado, minoritario y predominantemente femenino o la falta de una pista correctamente equipada”, indican. Sereas Bravas entrena dos días a la semana en el Monte da Mina, con sesiones abiertas para quien quiera conocer esta disciplina del patinaje. El roller derby es un deporte de equipo de contacto, velocidad y estrategia sobre patines clásicos. Se juega en una pista plana y ovalada. La corredora (jammer) deben superr a las bloqueadoras (blockers) rivales para anotar el máximo número posible de puntos.