La entrenadora del Mecalia Atlético Guardés, Ana Seabre, abandonó Turquía con la sensación de que su equipo no había tenido un buen día para poder conservar la ventaja de seis goles con que se presentó al partido de ayer, en el que fue superado desde el primer minuto por un rival con todo a favor: respondieron sus mejores jugadoras, su portera fue una barrera infranqueable y las árbitras macedonias les permitieron defender con más dureza que al conjunto guardés. Aún así, Seabre se siente “orgullosa” de sus jugadoras por llegar a esta final europea. Lamentó que su equipo no supiese “controlar” las situaciones adversas que se dieron en la final, aunque considera que la fortuna le fue esquiva. “No tuvimos suerte”, añadió sobre la derrota.

“En un partido de esta dimensión, a veces las cosas no salen como queremos, pero estoy muy orgullosa del trabajo, de estar aquí, por todo el empeño, por resistir. Solo puedo estar orgullosa de todo lo que se ha realizado hasta llegar aquí y de tener esta oportunidad”, dijo Seabre a la Radio Galega.

La entrenadora del equipo guardés lamentó que las colegiadas macedonias declinasen la balanza hacia las turcas, pero insiste en resaltar al Atlético Guardés. “Durante el partido sentimos cosas que sabemos, pero no supimos controlar porque nosotras solamente queremos jugar a balonmano y por momentos las cosas no pueden ir bien. Pero sentimos que no tuvimos suerte y no conseguimos que los árbitros nos ayudasen. A ellas les permitieron más que a nosotras y eso es difícil de controlar porque te obliga a ir por detrás en el marcador. Conozco a estas árbitras y contábamos con todo eso, pero no quiero hablar más de ellas. Al final, el nerviosismo y la presión pueden condicionar que las cosas no salgan. Pero a pesar de todo, hay que estar muy orgullosas. Solo quiero decir que mis jugadoras son increíbles, pero hoy no fue nuestro día y el deporte es así. Hicimos lo que pudimos”, añadió la entrenadora portuguesa, que restó importancia al problema físico de Sandra Santiago, que se fue lesionada de la pista.