La primera derrota del Rápido de Bouzas en seis meses le llegó en el peor momento. Una derrota sin posibilidad de retorno, que condena a los boucenses a un año más en Tercera RFEF.

El Rápido de Bouzas agotó en el primer minuto de juego, la vida que traía del partido de la semana pasada en A Magdalena. Y es que un mal despeje de Brais dejó el esférico en los pies de Cuadrado, que no tuvo más que empujarla. Las cosas no empezaban bien para los vigueses que, a pesar de todo, contaban con la ventaja de su mejor clasificación en el campeonato liguero, en el caso de finalizar la eliminatoria en empate.

El equipo entrenado por David de Dios no tardó mucho tiempo en reaccionar. Los aurinegros se hicieron con el control del centro del campo, y buscaban con criterio las bandas para meter el balón en el área. Cierto es que dispusieron de un par de buenas ocasiones para igualar el encuentro. La primera a los doce minutos, con un potente disparo de Diz dentro del área, que atrapó con acierto Santomé. La segunda, mediado el primer tiempo, con un saque de esquina de Naveira, que se estrelló en el palo.

El problema para el Rápido no era que no llegara el gol, sino que el Villalbés le imprimía mucha velocidad a sus salidas cada vez que recuperaba el esférico, y es que no tenía que arriesgar demasiado, al tener el partido en donde quería. llegó el segundo de los lucenses, a once para el descanso, con un remate de Make a la salida de un córner.

Tras el paso por el vestuario, el partido continuó con el guión previsto. El Rápido de se hizo dueño del partido, y el Villalbés esperaba una contra, pero reforzando el trabajo defensivo con la incorporación de un tercer central.

Un periodo en el que el portero del Villalbés se convirtió en el gran protagonismo, con dos intervenciones extraordinarias, a disparos de Álex Rey e Iago Martínez. El balón no quiso entrar y el Rápido quedó eliminado.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais Pereiro; Expósito (Arango, minuto 78), Carlos Alonso, Iago Martínez, Naveira; Yago Pérez (Noel, minuto 78); Torralbo (Pardavila, minuto 61), Diz, Álex_Rey, Millán (Maceira, minuto 85) y Gastón.

Racing Villalbés: Santomé; Buyo, Vélez, Yoel, López; Make, Javi (Dani, minuto 61); Marcos, Álex, Pablo_Rey (José, minuto 46) y Cuadrado (Damián, minuto 89).

Goles: 0-1, minuto 1: Cuadrado. 0-2, minuto 34: Make.

Árbitro: Oliveira Dios, auxiliado por Rosendo González y Millán Montero. Amonestó a Yago Pérez y Gastón por el Rápido y a Javi, Make y Cuadrado por el Villalbés.

Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas, que registró un lleno, con un destacado grupo de seguidores del conjunto lucense. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Arsenio Iglesias.