Era una misión compleja que se tornó en casi imposible en los últimos minutos de la ida jugada en Porriño cuando un partido que marchaba igualado acabó con una victoria para las ilicitanas por cuatro goles de diferencia. Una avería demasiado importante de cara al partido de vuelta donde las porriñesas debían sumar una victoria por un amplio margen. Y no pudo ser. Un notable primer tiempo del Elche convirtió la misión en imposible y aunque en el segundo tiempo reaccionaron no fue lo suficiente para meterse en la pelea por el partido.

El Porriño se vio demasiado pronto por debajo en el marcador. A mitad del primer tiempo ya iba7-4 tras un bloqueo anotador que el Elche aprovechó para estirar la diferencia en el marcador. Pipy Wolfs pondría la diferencia de seis goles a favor del Atticgo Bm Elche (12-6). Por ello, el técnico porriñés se vio obligado a solicitar un nuevo tiempo muerto. El Conservas Orbe Rubensa se encontraba fuera de partido. La primera parte terminó con un gol de falta directa de Sarai Samartín (16-9). El partido estaba difícil y la eliminatoria imposible porque se trataba de remontar once goles (los cuatro de la ida y los siete que llevaba en ese descanso). Solo un arranque fulgurante de las porriñesas podría abrir la puerta a otra cosa. Pero el Elche hizo bien las cosas manejando la situación y sin dejar entrar a las porriñesas en el choque. Las de Isma Martínez no cejaron en el empeño e incñuso consiguieron reducir la diferencia aunque no lo suficiente. Fin a una gran temporada en la que el Porriño tuvo un gran papel y siguió sembrando de cara al futuro.

Ficha técnica

25. Atticgo Bm Elche : Ekatherina Zhukova (1), Tessa Van Zijl (3), Celia Guilabert (2), Patricia Méndez (3), Nuria Andreu, , Danila So Delgado (1), Clara Gascó (4), María Flores (1), Zaira Benítez (1), María Carrillo, Pipy Wolfs (5), Paola Bernabé (2), Alexandra Do Nascimento (2), Raquel Moré, Nicole Morales y Pamela Rodrigues.

20. Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono (1), Micaela Casasola (2), Alicia Campo (1), Malena Valles (5), Inés Hernández, Aitana Santomé (4), Ariana Portillo, Maider Barros (1), Sarai Samartín (1), Paulina Buforn (5), Carmen Prelchi (1), Carme Castro, Fátima Ayelén, Estela Carrera y Begoña Otero.

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 5-3, 7-4, 9-5, 13-6, 16-9, DESCANSO, 17-11, 19-13, 20-14, 22-17, 23-20, 25-21.

Árbitros: Oriol Álvarez y Raúl Escoda. Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Paulina Buforn. Por otro lado, del Atticgo Bm Elche excluyeron a Pipy Wolfs y Patricia Méndez.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.