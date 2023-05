Penúltima jornada de Liga para el Coruxo, que se juega la vida en Carballo ante un descendido Bergantiños. Una victoria sería definitiva, con los compromisos directos de la jornada de hoy. Una situación que permitirá tomarse la jornada del próximo fin de semana, la última, con la relajación de tener la permanencia asegurada.

Los jugadores entrenados por Maté y Otero, visitan esta mañana a un Bergantiños para el que la temporada ha sido un auténtico calvario. Solamente han ganado cuatro de los treinta y dos partidos disputados, y seguro que además quieren despedir la temporada en su campo con una victoria ante su afición, además de no acabar como colista del grupo.

Los jugadores vigueses son conscientes de que en su manó está la permanencia. Ganar esta mañana sería poco menos lograrlo, ya que Palencia y Langreo tienen un enfrentamiento directo, también esta mañana. La situación se ha notado a lo largo de la semana. La plantilla es consciente de la obligatoriedad de sumar los tres puntos. El Bergantiños solamente ha ganado dos partidos ante sus aficionados, ambos en el primer tercio de la Liga. Los últimos dos partidos se saldaron con empate, algo que deja claro que, con el descenso certificado, la falta de tensión le permite a la plantilla jugar de otra forma más relajada.

La única ausencia será la de Johan, aunque los técnicos cuentan con algunas dudas ya que hay jugadores que tienen molestias. Sin embargo, estamos en un momento en el que nadie quiere esconderse, y todos quieren aportar su granito de arena para sumar tres puntos que pueden ser decisivos.

El capitán del equipo, Antón de Vicente, afirmaba en sala de prensa que “es el partido más importante. La victoria del pasado fin de nos acerca un poco más a esa salvación. Por eso, sabemos que el partido ante el Bergantiños es clave. Si ganamos los tres puntos sabemos que estamos salvados, ya que hay un enfrentamiento directo entre el Langreo y Palencia. Estamos deseando que llegue el partido, y es que la verdad está siendo una temporada bastante dura. Un ejemplo lo tenemos en el partido de la semana pasada, en el que tuvimos numerosas ocasiones, con el partido controlado, y al final el gol llegó en el minuto noventa y dos. Creo que es un buen ejemplo de lo que hemos sufrido esta temporada”.

Con respecto al rival que se puede encontrar el Coruxo en As Eiroas, Antón apuntó que “no podemos salir confiados. En la primera vuelta ganamos tres a cero, pero al descanso bien podría ser al revés. Ellos van a salir a hacer su trabajo, que es intentar conseguir los tres puntos. Hay que pensar que muchos jugadores querrán hacerse un buen partido para mostrarse ante otros equipos. Dentro de ese escenario, nosotros necesitamos ganar el partido y sellar esa permanencia. Es de vital importancia y tenemos que pensar que si ganamos la temporada está terminada, y que después solamente quedaría la despedida en casa”.

El equipo vigués no estará solo en el campo de As Eiroas. El club organizó un viaje de los aficionados, fletando un autocar que saldrá a primera hora desde el campo de O Vao hacia Carballo. No es la primera vez que el club facilita el traslado de los aficionados, que a lo largo de la temporada han sido un pilar muy importante para que el equipo lograra algunas de las victorias claves.