El Mecalia Atlético Guardés vio cómo su sueño se rompía en mil pedazos en Antalya, donde perdió la final de la Copa Europea de balonmano ante el Konyaalti. El conjunto turco tuvo un principio arrollador que le llevó a neutralizar los seis goles de ventaja que la escuadra miñota había cosechado en la ida para irse nueve arriba al descanso. Aunque en la segunda parte lo intentaron, las pupilas de Ana Seabra no pudieron remontar y cayeron en su segunda final en un año.

Aunque el Antalya Sports Hall no estaba lleno, sí reinaba un gran ambiente a favor del equipo local. Los nervios también jugaron una mala pasada al Guardés, que no entró bien al partido y ya perdía 4-1 en el minuto 6. La defensa del Konyaalti estaba mejor ajustada que en la ida y su portera Imamoglu encadenaba una parada tras otra para superar el 50% de efectividad al descanso. Así, poco a poco, el conjunto otomano fue abriendo brecha hasta neutralizar la ventaja de la ida en el minuto 17 (11-5). Seabra cambió en la portería y Míriam Sempere relevó a Marisol Carratú. La portera de Santa Pola aportó, pero en ataque sus compañeras no se conseguían superar la muralla turca. De este modo, el primer tiempo acabó con una nueva pérdida y el Konyaalti se puso nueve arriba (16-7).

En la segunda parte, el equipo guardés mejoró sus prestaciones con una defensa abierta y presionante. Pero las turcas optaron por atacar con siete -sin portera- para hundir la defensa. Así, se mantuvieron siempre en distancias en torno a los diez goles, que no menguaban porque Imagoglu rozaba la perfección en la portería. Solo Sandra Santiago desde los siete metros conseguía marcar.

Con el paso de los minutos, las fuerzas fueron menguando y también la fe en la remontada. Poco a poco, los minutos fueron pasando mientras el sueño europeo del equipo miñoto se diluía. La derrota se confirmó y con él la aspiración del Guardés de ser campeón. Queda el orgullo de haber llegado hasta aquí, donde nunca antes nadie llegó en el balonmano gallego.