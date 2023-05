Jagoba Arrasate compareció en una sala de prensa abarrotada en La Cartuja cuando el calor apretaba de forma intensa en Sevilla. El entrenador de Osasuna arrancó confirmando que "estamos tranquilos y con muchas ganas. Ya se ve la trascendencia del partido de mañana por cómo está esta sala de prensa. Debemos afrontarlo con naturalidad. Tenemos una plantilla que es una familia y ha sido una semana muy normal. Estamos centrados en que tenemos que dar la mejor versión. Si lo logramos será un partido difícil para el Real Madrid".

El Madrid y sus virtudes

Sobre el rival, al que no ganan desde 2011, el técnico delcaró que pese a ser una final "lo afrontamos como un partido más. Tenemos indicios de cómo ganar al Real Madrid. Sabemos sus virtudes y tenemos que lograr que no estén cómodos. No podemos dejar que sea un partido abierto y ellos tengan espacios".

Sobre sus opciones de ganar en un partido largo, hay que recordar que Osasuna ha jugado cuatro prórrogas en esta Copa, Jagoba fue contundente: "Se habla de eso como si fuera muy fácil, pero es muy complicado hacer un partido largo al Real Madrid. Hay que hacer muchas cosas bien. No podemos cometer errores. Debemos poner el listón alto y que sea elMadrid quien lo supere. Así si perdemos acabaremos tristes, pero sastisfechos por lo que hemos dado en el campo. Ese es el camino para ganar".

Más de once

Jagoba tiene claro el once, pero también que "es imposible ganar al Madrid con once jugadores. Necesitamos a los que salgan del banquillo y a los que estén fuera apoyando y asumando su rol". El vizcaíno cree que "nos tenemos más que analizados. Creo que más que buscar sorpresas debemos dar nuestra mejor versión. El fútbol es de los jugadores y lo que pasa es lo que pasa en el verde".