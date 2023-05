El módulo cubierto de atletismo instalado en el Ifevi, inaugurado para los entrenamientos a finales de febrero, acogió ayer su primera competición oficial. Fue un control de marcas de la Federación Gallega destinado a atletas de las categorías inferiores sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, con marcas ya homologadas y válidas para el ránking nacional.

La instalación, que en principio estará abierta cada temporada invernal, entre noviembre y abril, ampliará en esta ocasión su actividad durante el mes de mayo. De hecho, se ha previsto un nuevo control de marcas el próximo día 17, en esta ocasión también para adultos. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistió ayer a esa primera prueba en el módulo cubierto en compañía del jefe provincial de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides.