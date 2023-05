El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia fue espectador de lujo de la última y decisiva jornada del Trofeo Repsol-45ª Regata de Primavera, que vivió tres pruebas en el fondeadero de las islas Cíes. Al igual que había sucedido en las dos etapas previas, Eolo se hizo de rogar más de hora y media. Una vez se presentó, desplegó muy buenas condiciones. Los campeones fueron el Sailway (CM Canido) en ORC 1-2-3, el Deep Blue 2.1 (RCN Vigo) en ORC 4, el Cinco Islas Albariño (CN Beluso) en ORC 5, el Salaño Dos (RCN Vigo) en A Dos, el Okofen de Javier de la Gándara (MRCYB) en J80 y el Tutatis (MRCYB) en Fígaro.

En la clase ORC 1-2-3, con unos parciales de 2-2-2, el Sailway de Ramón Ojea (CM Canido), con Alejandro Pérez a la caña, logró llevarse el oro de la competición. Su regularidad en los tres días de competición le permitió adelantar a sus rivales. El Bon III (CN Punta Lagoa) compensó su descalificación del domingo por fuera de línea con un primer puesto este lunes. Una nueva victoria parcial que, sumada a la del sábado, le otorgó la plata.

En la clase ORC 4, el Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo) no dio ni tregua ni opción a sus rivales. Fue el mejor, sin duda alguna. Hizo pleno de victorias. El patrón, Vicente Cid, se mostraba entusiasmado: “El alma del Deep Blue 2.1 es su equipo y sin ellos no habría sido posible. Llevamos muchos años navegando juntos, la compenetración es total. El año pasado nos llevamos el Conde, el Rías y el Príncipe, y en este 2023 no queremos lograr menos”.

En la clase ORC 5 la regata se resolvió de una forma muy apretada. Acabó con la victoria final del Cinco Islas Albariño, de Iñaki Carbajo (CN Beluso), empatado a 8 puntos con el segundo clasificado, el Nahela de Víctor Manuel Álvarez (CD Alagua), y a apenas medio punto de separación con el tercero, el Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo).

En la clase A2, el Salaño Dos de Jacobo Vecino y Brenda Maure (RCN Vigo), fue el único barco junto con el Deep Blue que se impuso en todas y cada una de las regatas.

La clase J80 llegó a la jornada final liderada por el Okofen de Javier de la Gándara, empatado a puntos con el Alboroto de Javier Aguado. En el programa del día, al igual que los ORCs, dos pruebas de formato trapecio en las que ninguno podía fallar. Finalmente, un primero y un segundo en las mangas inclinaron la balanza a favor del Okofen.

Aunque compitieron dentro de la clase de los ORC-4, los Fígaros del Monte Real también tuvieron categoría propia. Los vencedores fueron el Tutatis de Paula Rey, el Ladeira de Elena Raga y el Erizana de Julia Correa. El Tutatis se llevó, además, el premio a la mejor tripulación femenina de la competición.

El Campeonato de España de Sportboat de la Zona Norte quedó finalmente desierto ya que ninguna tripulación quiso optar al título nacional que la Real Federación Española de Vela puso en juego en el marco del Trofeo Repsol.

La próxima cita con las regatas del Monte Real Club de Yates será el 10 de junio con el Campeonato Gallego de A Dos, que volverá a ser un año más Trofeo MRW e incluirá el Memorial Rafael Olmedo, en homenaje al histórico presidente del club baionés. Es el décimo segundo año consecutivo que el club baionés organiza esta cita autonómica por delegación de la Real Federación Gallega de Vela.