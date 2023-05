Soplo de aire para el Coruxo, que a dos jornadas para la conclusión del campeonato liguero puede ver el futuro un poco más claro, aunque no puede despistarse. Jugadores y cuerpo técnico saben que la permanencia está en sus manos, y buscarán dejarla lista el domingo que viene en Carballo.

El de ayer no era un partido fácil. El Oviedo Vetusta llegaba a O Vao con la permanencia matemática asegurada, y con la obligación de sumar los tres puntos tras la victoria del Compostela si quería meterse en el play off de ascenso. Pero la situación no era menos fácil para los vigueses, ya que los resultados registrados hasta ese momento, había dejado a cuatro equipos igualados a puntos, de ahí que los tres puntos en juego fueran claves.

El partido comenzaba con un cuadro asturiano que cambiaba su habitual sistema de juego, incluyendo un tercer central. La situación obligó a los vigueses a leer el partido y adaptarse a la nueva situación ya que no esperaban una forma así de jugar.

Lo cierto es que el equipo vigués no tardó demasiado tiempo en adaptarse a las nuevas circunstancias. El equipo conseguía tener el balón, y cuando eso sucede los jugadores están cómodos y, sobre todo confiados. Las ocasiones tardaron un poco en llegar, pero no faltaron a la cita de O Vao.

Pero no podemos olvidarnos que el gol vale su peso en oro y ese en un handicap con el que el Coruxo lleva viviendo desde hace varias temporadas. Añón dispuso de la primera gran oportunidad del partido, pasado el ecuador del cuarto, pero cuando se cantaba el gol al ver a Marco batido, aparecieron los centrales para sacar el peligro.

No fue la única buena acción de los de O Vao, ya que poco después, el capitán, Antón de Vicente, colocó un balón en el área y Youssef remató con acierto, pero no logró marcar. Se acercaba el final del primer tiempo, y el partido se jugaba en terreno asturiano, pero para desgracia de los vigueses, el gol no llegaba con lo que finalizaba el primer tiempo sin que el marcador se moviera.

La segunda parte arrancó con buenas vibraciones para el Coruxo. Los vigueses tocaban bien el balón, y Añón disparaba, estrellando el balón en el lateral. Se mantenía la misma dinámica de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

El partido se mantenía igualado, pero los vigueses ya no llegaban con tanta claridad al área asturiana. El problema era que pasaban los minutos, y el empate que reflejaba el marcador no beneficiaba a ninguno de los dos equipos. Los entrenadores comenzaron a mover el banquillo. Se buscaba frescura, pero el partido se igualaba, y los vigueses ya no tenían tanto dominio del balón. Pero aún así, las mejores ocasiones de gol era para un Coruxo, que seguía estando negado de cara a la portería contraria.

Pero esta vez la fortuna se alió con los vigueses. El partido entraba en el tiempo añadido y llegó la jugada decisiva. Yelco fue el más listo de la clase, al adelantarse dentro del área y rematar a placer un balón que llegaba desde la línea de fondo.

Tres puntos que valían su peso en oro y que dejan la permanencia pendiente de sacar algo positivo el domingo que viene ante el Bergantiños.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto, Antón de Vicente, Antonini, Lucas, Aspas, Andriu (Mateo, min 83), Gandoy (Focareta, min 68), Pitu, Añón (Yelco, min 68), Chiqui y Youssef (Luismi, min 89).

Oviedo Vetusta: Marco; Moreno, Marco Esteban, René, Omar (Osky, min 70); Sesé (Nico Pereira, min 83), Iván, Víctor Blanco, Miguel Cuesta (Mario, minuto 83); Cardero (Joan Cruz, min 70) y Enol (Manuel, minuto 83).

Gol: 1-0, minuto 92: Yelco.

Árbitro: Bouzas Laconti, auxiliado por Brito Betancor y Vega Pérez. Las Palmas. Amonestó a Andriu por el Coruxo y a Moreno por el Oviedo.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

Otero: “Cuando ganas, el sufrimiento lo llevas diferente”

Jorge Otero, entrenador del Coruxo, afirmaba en sala de prensa que “el sufrimiento, cuando ganas, lo llevas de otra manera. No teníamos que haber sufrido tanto, porque en la primera parte dispusimos de muy buenas ocasiones, para llegar al descanso con el partido encarrilado. No fue así, y en la segunda parte nos costó un poco más, ellos dominaron con posesiones más largas. Pero no nos desarmamos, aunque sí que es cierto que tuvieron una ocasión, pero continuamos insistiendo, no con la claridad del primer tiempo, pero tuvimos una ocasión clara de Youssef, otra de Añon, Chiqui. El equipo se vació, sabíamos de la importancia del partido, como en las últimas ocasiones, y hay que darle la enhorabuena a los chavales. No contábamos que jugaran con una línea de cinco atrás, pero fuimos capaces de llevar la situación”. Sobre la situación del equipo, a dos jornadas para la conclusión del torneo, el técnico apuntó que “con la victoria ante el Oviedo Vetusta, no es definitiva, pero nos deja en una buena situación para lograr la permanencia”.