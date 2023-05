Hay algo extraordinario en el Guardés. Viven sus grandes partidos con un punto de entusiasmo juvenil, ajenas a la presión que para la mayoría de equipos supone jugarse un título. Podrán ganar o perder por muchas razones, pero nunca lo hacen porque les desborde la responsabilidad o la presión. Seguramente también tenga algo que ver ese ambiente agradecido que siempre les rodea, esa Sangriña incandescente que ayer rugió viendo a las suyas pasar por encima del Antalya Konyaalti y dar el primer paso para conquistar la European Cup. En uno de esos días excepcionales, en los que a casi todo el mundo le tiemblan las canillas por culpa de los nervios, el Guardés convirtió esa exigencia en una energía que minimizó al equipo turco para lograr una holgada renta de seis goles que tendrán que defender dentro de una semana en Turquía donde a buen seguro les esperará un ambiente complicado (por decirlo finamente). Allí llega el Guardés con una mano agarrada al asa del trofeo después de un partido en el que las de Ana Seabra se pueden poner muy pocos reproches. Tal vez solo deben lamentar ese bloqueo mediado el segundo tiempo que les impidió hacer más grande el agujero que parecían haber abierto en la eliminatoria. Apretaron las turcas en defensa cuando olían que aquello acababa en tragedia y al equipo gallego le faltó ahí un poco de templanza para sacar mayor provecho.

Hasta ese momento el Guardés tuvo la virtud de hacer jugar al Antalya Konyaalti una clase de partido al que no están acostumbradas. Difícilmente encontrarán en su Liga (donde anotan una media de 35 goles) defensas como la guardesa y rivales con las ideas tan claras. Las turcas explotan su primera línea en ataque hasta la extenuación. Apenas ven hacia los extremos o al pivote. Un juego sin muchos matices, con escasa riqueza táctica. Ana Seabra trabajó el partido a conciencia y su defensa (un 6.0 muy profundo) convirtió en una tortura cada uno de los ataques turcos, obligándolas a lanzar en situaciones comprometidas para que Carratú completase la obra de arte defensiva. Así comenzaron a llegar las primeras diferencias para el Guardés que en ataque encontró variedad y decisión para martillear la portería turca. Sandra Santiago y Patricia Lima lideraron la ofensiva del Guardés que pronto se fue a los cuatro goles de ventaja mediado el primer tiempo. Las turcas se sentían extrañas. Hundieron su defensa también sin entender que el Guardés sí era capaz de encontrar recursos con más facilidad para hacer daño. El entrenador otomano pidió tiempo, se ganó una amarilla y trató de alimentar desde la banda un cambio de tendencia que no llegaba porque el Guardés se desató hasta los seis goles de diferencia (12-6) después de un gol de ese terremoto que es Pauli Fernández, una jugadora con capacidad para alborotar cualquier escenario. Reaccionó de forma tibia el conjunto turco pero el Guardés se marchó al descanso con un colchón confortable de cinco goles pero con la sensación de que podía haber sido más de no haber cometido ciertos errores.

El segundo tiempo arrancó con un pequeño enredo. Los turcos se quejaron de que la luz del sol (que avanzaba hacia el ocaso) generaba un incómodo reflejo a través de la puerta que había tras la portería del Mecalia Guardés y eso tuvo el partido detenido durante más de cinco minutos. Tampoco eso afectó al equipo local que mantuvo las distancias con el Antalya Konyaalti que ya empezó a encontrar mejores formas de atacar al cuadro gallego. El problema es que cuando no era la defensa, Carratú se encargaba de que se les hiciera de noche. Donde sí cambiaron los turcos fue en defensa. El Guardés, que cometió algunos errores producto de la precipitación, sufrió algo más porque el Antalya empezó a apretar algo más. Hundieron menos la defensa, tocaron mejor y su portera Isabelle Ben empezó a sumar importantes intervenciones. Lo mejor que tuvo el equipo de Seabra fue que nunca dejaron entrar a las turcas en el partido. Incluso las situaciones más delicadas, como aquellas en las que se veían obligada a jugar en inferioridad, eran solventadas con buenas decisiones. Las turcas probaron en los últimos minutos a cambiar su defensa por un 5-1 e incluso llegaron a reducir la diferencia a los cuatro goles tras una secuencia de buenas intervenciones de su portería. Con 21-17 el partido entró en los últimos minutos. Un momento delicado porque ahí estaba la diferencia entre marcharse con un buen respaldo o no. El equipo volvió a demostrar que tácticamente estaban por encima de las turcas. Sandra Santiago, la máxima anotadora del Guardés ayer, acertó en dos acciones para poner el 23-17 antes de que el Antalya jugase su último ataque y las gallegas aún disfrutasen de un último intento para lograr un gol más de margen. Lo fallaron, pero tampoco eso les hizo poner una mueca de disconformidad. Para ellas todo es una fiesta, para A Guarda solo hay motivos para disfrutar. Dentro de una semana Turquía dictará sentencia. Allí llegan con el trofeo agarrado con una mano. Falta poner la otra.