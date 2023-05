El Sárdoma se refugia en la fe y las matemáticas, en lo intangible y en la ciencia, casi a partes iguales. Porque a tres jornadas del final, toda ayuda, divina o humana, es bien recibida. “Chicho” Val había marcado a sus jugadoras el objetivo de ganar este encuentro y cumplieron. Ahora solo importa sumar puntos. La siguiente meta, alcanzar los 30 puntos (ganar dos de los tres partidos que restan, ya de por sí una hazaña) y esperar a que pinchen sus directos rivales.

De entrada, el Parquesol firmó una pifia espectacular (0-5 contra el descendido Torrelodones), por lo que las posibilidades matemáticas de salvación persisten. Cierto que el punto sumado por Interrías ante el Real Madrid B ha complicado algo más la permanencia del equipo vigués, pero la situación poco cambia.

¿El partido? Las viguesas tuvieron en Irene una correcaminos que complicó a la línea defensiva vasca siempre que pudo, y por ahí llegó el triunfo. Porque el Sárdoma buscó el gol aunque con pocas ocasiones claras frente a un rival tierno, con menor pegada. Bastaba con meter una y así fue. Y coral.

Entre Estela y Elisa recuperaron un balón, con pase largo a Irene por la derecha, que corrió como posesa, salvó el cuero, se llevó a dos, buscó combinar con Elisa para meter un centro, con mal despeje de Aizaro Rodrigo y balón franco para María Calvar. Chupinazo de esta por la escuadra. Antes ya había tenido su ocasión Irene (min. 17), con chut fuera.

El Athletic contestó (cabezazo de Irati a la salida de un saque de esquina), pero el Sárdoma estuvo ordenado. Sí concedieron las de Val una ocasión muy clara (min. 61), cuando tras un balón sin dueño y con falta de resolución para despejarlo, Haizea se plantó en posición de disparo, y pugnando con Elena, golpeó de derecha, rechazando Olalla para que en un segundo remate, franco, Hormaechea rematase fuera. Divina fortuna.

Fue un choque con pocas ocasiones de gol pero con un resultado fantástico, un golazo, un partido colectivo serio y otro juego muy completo de Calvar.

¿Por qué Val fija la meta en los 30 puntos? Con el duro calendario que le espera a las blanquiazules, es casi lo más real –y obligado– a lo que puede aspirar el once vigués. Y, con varios marcadores a favor, también razonables por el nivel de algunas plantillas rivales, el Sárdoma puede soñar con la permanencia. Porque en un cuádruple empate con Parquesol, Bilbao C e Interrías, o si se da un triple empate con pucelanas y vascas… o con Interrías y “leonas”, las viguesas saldrían beneficiadas. Eso, sin contar con el probable descenso del Athletic B desde 1ª RFEF, que automáticamente condenaría al C bilbaíno. Mientras las matemáticas no lo den como imposible, cualquier probabilidad es viable para el Sárdoma. Siempre, administrada con unas gotas de fe.

Ficha técnica

1. Sárdoma: Olalla; Ainoa, Elena, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa (Andrea Mariño “Drus”, min. 77), Elisa Gonzalo (Laura Martínez, min. 60), Estela Castro (Yaiza, min. 78), “Equis” Márquez, María Calvar, Ángela Novas (Paula Lorenzo, min. 60) e Irene (Noelia, min. 60).

0. Athletic C: Ziara Vega; Garazi Maroto (Irene Zurdo, min. 74), Irati Alfaro (Oihana Aguinaga, min. 79), Naia Uria, Itxaso, Daniela Hormaechea (Sara Roda, min. 74), Mara (Ane Baigorri, min. 62), Aizaro, Daniela Agote (Malen, min. 62), Haizea y Oihana Aguirregomezcorta.

Árbitro: Iván Mosquera (Delegación de Vigo). Amonestó a la visitante Uria.

Gol: 1-0 (minuto 24), María Calvar.

Incidencias: As Relfas. Muy buena entrada. Grupo Norte de la 2ª RFEF, jornada 27.