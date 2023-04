El Rápido de Bouzas inicia esta tarde en Villalba su camino hacia Segunda RFEF. Tres eliminatorias, dos de ellas autonómicas, en donde los jugadores entrenados por David de Dios quieren mantener la racha que los ha llevado hasta esta fase. Y es que no podemos olvidarnos, que los aurinegros llegan a este fase sin perder un partido oficial desde hace veinte jornadas. La última derrota de los boucenses fue el año pasado, el veintiséis de noviembre, cuando el Alondras se llevó la victoria por 0-2.

Sin embargo, en el Baltasar Pujales no quieren caer en la euforia. Son conscientes de que una mala tarde en A Magdalena pondría la eliminatoria muy cuesta arriba, y por ello el técnico trabajó con intensidad durante la semana el aspecto psicológico. El técnico no quiere confianzas, a pesar de que esta temporada no conoce la derrota ante el Villalbés. El encuentro de ida, en A Magdalena, fue un festival de goles, con empate final a dos goles. En el Baltsasar Pujales, la victoria cayó del lado aurinegro por un único gol.

A diferencia de la temporada pasada, en la que las eliminatorias eran a partido único, en este ocasión se volvió a sistema de siempre, con partido de vuelta, la próxima semana en el Baltasar Pujales, de ahí la importancia de hacer un buen resultado esta tarde.

Lo que no cambia, en este fase autonómica, es que si al final de los dos partidos se mantiene la igualdad, se disputará una prórroga. De persistir el empate, se clasificará el equipo mejor clasificado en el campeonato liguero, en el caso de esta eliminatoria, el Rápido de Bouzas.

Los boucenses no estarán solos en el campo de A Magdalena, pues el club fletó un autocar para que los aficionados que quisieran pudieran estar con el equipo en este importante momento.

De Dios, solo cuenta con la suencia de Carlos Pereira, ya que nadie se quiere perder una fase tan importante como esta.