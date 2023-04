El Conservas Orbe Rubensa tiene una complicada misión dentro de una semana en Elche donde se jugará el pase a las semifinales de División de Honor. Los cuartos se han puesto muy cuesta arriba después de la derrota en su pista por cuatro goles de diferencia. Un panorama complejo, que se enredó mucho en los últimos cinco minutos de partido en los que la cuesta se empinó en esceso para el Porriño. Estaba a dos goles de diferencia, un marcador “asumible” pero ese último parcial de 1-3 cambió por completo la historia y el marcador que hay que levantar es ahora terrible.

Este sábado, el Municipal de O Porriño acogía uno de los partidos más esperados de la temporada. El Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño se vería las caras, por tercera vez esta temporada, con el Atticgo Bm Elche.

El marcador final no tuvo mucho que ver con lo que se anunciaba e incluso con lo visto durante buena parte del partido. El Porriño se encontró con problemas para atacar al Elche, pero en cambio se mostró muy firme atrás para sujetar los ataques del cuadro verdiblanco. por eso se fueron sucediendo los empates.

Pasado el primer cuarto del partido, la igualdad se había instaurado en el electrónico. No tardaría en poner la balanza en favor de las de Joaquín Rocamora con una rápida subida a contrataque de Danila So Delgado.

Los errores en ataque le estaban dando nuevas oportunidades ofensivas al equipo gallego y con la que Casasola volvería a poner el empate desde la línea de siete metros.

Llegado el minuto 25 de la primera parte, el Atticgo Elche estaba dos goles por encima en el resultado (8-10), pero Casasola volvería a acertar y a recortar distancias. El juego con el pivote de las ilicitanas estaba haciendo mucho daño a la defensa porriñesa. Esos dos goles de margen fue con los que se llegó al descanso (9-11).

La salida contundente del Porriño en los campos no tardó en igualar el partido (11-11) e iniciar un tramo del partido en el que ningún equipo era capaz de abrir hueco en el partido. Casasola, que sería al final la máxima goleadora del partido, era el principal sostén del Porriño que echó de menos más participación de otras jugadoras.

El Elche colocó una ventaja mínima mediado el segundo tiempo pero el partido no tardaría en volver a igualarse y es así como se entraría en los últimos diez minutos, con la impresión de que aquello iba a ser simplemente la primera entrega de una eliminatoria tremenda. Alexandra Do Nascimento anotó dos tantos y obligó a Isma Martínez a solicitar un tiempo muerto (19-21). Fue el momento crítico del partido porque el Porriño sufrió en ese instante un bloqueo del que ya no sería capaz de salir. Solo Prelchi encontró la forma de superar a Nicole Morales en esos instantes finales. El Elche en cambio siguió castigando la defensa porriñesa hasta estirar la ventaja a los cuatro goles (20-24) con poco más de un minuto por jugar. El último intento de las locales, tras un nuevo tiempo muerto de Martínez, tampoco dio resultado y el Porriño se dejó una derrota por cuatro goles que les abre la puerta de salida de la competición salvo enorme gesta en Elche dentro de una semana. A por ella van.

Ficha técnica

20. Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono, Micaela Casasola (8), Alicia Campo (1), Malena Valles (1), Inés Hernández, Aitana Santomé (1), Ariana Portillo, Maider Barros (3), Sarai Samartín (1), Paulina Buforn (2), Carmen Prelchi (3), Carme Castro, Fátima Ayelén, Estela Carrera y Begoña Otero.

24. Atticgo Bm Elche: Ekaterina Zhukova (1), Tessa Van Zijl (6), Lisa Oppedal, Celia Guilabert (3), Patricia Méndez (1), Nuria Andreu, Danila So Delgado (4), Clara Gascó, María Flores, Zaira Benítez, Elena Martínez (1), Pipy Wolfs (2), Paola Bernabé, Alexandra do Nascimento (6), Nicole Morales y Pamela Rodrigues.

Marcador cada 5 minutos: 1-2, 4-4, 6-6, 7-7, 8-10, 9-11, DESCANSO, 11-11, 14-14, 16-17, 18-19, 19-21, 20-24.

Árbitros: José Alberto Macías y Ernesto Ruiz.Por parte del Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño excluyeron a Ariana Portillo, Maider Barros, Sarai Samartín, Paulina Buforn, Carmen Prelchi e Ismael Martínez. Por otro lado, del Atticgo Bm Elche excluyeron a Patricia Méndez, Nuria Andreu, Danila So Delgado, María Flores y Pipy Wolfs.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final por la lucha por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.