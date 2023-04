Por segunda semana consecutiva, el Coruxo juega en el campo de O Vao con los mismos objetivos que la semana pasada, ganar. Restan dos jornadas para la conclusión del campeonato liguero, y los vigueses no son capaces de sentenciar la permanencia en la categoría. Es más, con los resultados de ayer, los tres puntos de hoy son imprescindibles para llegar vivos a las dos últimas jornadas que se jugarán en horario unificado.

La semana de trabajo del equipo ha sido buena. Las buenas noticias llegan desde la enfermería, en donde solamente queda un inquilino, Johan, que no volverá esta temporada a los terrenos de juego. Para este partido ante los asturianos, Bugarín se pierde el partido por acumulación de amonestaciones, pero esa banda está bien cubierta, por lo que Maté y Otero no tendrán problemas para cubrir su ausencia.

La importancia del partido se refleja en la decisión de la directiva de volver a abrir las puertas a los aficionados para que acudan al campo de O Vao. La semana pasada lo hicieron, el campo estaba prácticamente lleno, y apoyando al equipo desde el pitido inicial, por lo que había que repetir la experiencia en este partido tan importante.

No cabe duda que la mejor noticia para los vigueses es la vuelta de Mateo Míguez. A pesar de que le falta rodaje, no nos olvidemos que llevaba siete meses alejado de los terrenos de juego, su sola presencia le da al resto del equipo un plus especial en el centro del campo. Una parsimonia que es clave cuando el encuentro está cuesta arriba y hay que serenarlo.

Jorge Otero, entrenador del equipo vigués, indicaba tras el último entrenamiento del equipo, que “El Vetusta es un equipo con mucha velocidad, con jugadores muy jóvenes. De hecho es una de las plantillas más jóvenes del grupo. Con todos esos condicionantes, nos van a poner el partido muy complicado. Ellos están jugando meterse arriba, o acabar arriba, y nosotros necesitamos tres puntos. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, la manera de hacerles daño pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra portería a cero, y a partir de ahí siempre va a ser más fácil hacerse con la victoria”.

Sobre el conjunto asturiano, el técnico vigues apuntó que “tienen gente, en el medio, muy dinámica, de muy buen pie, y va a requerir un grandísimo esfuerzo. Toca defender muy bien y vamos a ver lo que sucede”.

Tras el encuentro de esta tarde, a los vigueses le restarán dos partidos por disputarse. La semana que viene visitarán a un Bergantiños, ya descendido, pero que a buen seguro querrá despedirse de la categoría en su campo con una victoria, por lo que no va a ser un partido fácil. La última jornada para el Coruxo será, de nuevo, en el campo de O Vao. Un partido en donde se enfrentarán a una Gimnástica, con la permanencia en el bolsillo.