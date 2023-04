El Celta Zorka Recalvi luchará esta tarde por volver a la categoría que nunca debió perder. Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero están a cuarenta minutos de la gloria. Queda el último pase..

Llegar a la final no fue fácil. Se sabía que el partido ante Alcobendas (teórico favorito) no iba a ser fácil, y el desarrollo del encuentro se ajustó al guión que se había escrito. La afición de Navia comenzó a apretar desde el salto inicial y, posiblemente, esa sobreexcitación perjudicó a las jugadoras, que se mostraron excesivamente aceleradas. En defensa dejaban demasiados huecos y en ataque se perdían en los tiros de cerca. De hecho, llegaron al descanso con solo un 27% de acierto en tiros de dos. Mediado el primer cuarto, el marcador reflejaba un inquietante 19-5. Cantero ya había pedido un tiempo muerto y comenzaba a buscar “algo” que metiera al equipo en el partido. A lo largo del encuentro usó mucho el cambio de defensa, había que conseguir que las madrileñas no impusieran su ritmo y la situación desequilibró al rival. Sin embargo apareció otro aspecto y es que los lanzamientos de triples mantuvieron vivo al equipo. De hecho, los lanzamientos de Senosiain, Garfella y Regina permitieron que las célticas llegaran vivas al final el primer cuarto, con tan solo cuatro puntos de desventaja, 23-19.

El partido estaba en un momento complicado, ya que en el momento en el que las viguesas conseguían acercarse en el marcador, Alcobendas reaccionaba y volvía a abrir brecha, aunque sin la capacidad para escaparse en el marcador.

Sin embargo, el Celta Zorka Recalvi tenía ayer un idilio con los lanzamientos triples, que fueron claves. Cantero administraba minutos entre todas sus jugadoras, ya que la temperatura, no solo ambiental, era elevada, y el ritmo de partido muy alto. Lo bueno es que sin estar del todo pletóricas, se llegó al descanso con empate a treinta y nuevo puntos, con lo que todo estaba por decidir.

Llegaba el momento de la verdad para el Celta Zorka Recalvi. El equipo había superado una situación complicada en el arranque del partido y había conseguido meterse en la pelea, aunque durante los dos primeros cuartos no había sido capaz de ponerse por delante en el marcador.

El pabellón de Navia volvió a apretar y el equipo tardó cinco minutos en ponerse por primera vez por delante en el marcador. Fue un punto de inflexión, en donde al equipo que siempre había estado por delante comenzaban a entrarle las dudas y al que venía desde abajo le entraba todo. Y es que el Celta Zorka Recalvi acabó el partido con un 60% de acierto desde la línea de 6,75, y solo un 30% en tiros de dos.

Tres triples consecutivas de las viguesas rompieron el partido. Se pasó de un 60-57, a un 60-66 ante el delirio de la grada, que comenzaba a ver la final más cerca. Alcobendas entraba en depresión. Forzaba los tiros y no le entraban, mientras que las viguesas seguían tocadas por la varita de la fortuna en los lanzamientos de triples. Si hasta ese momento Senosiain se había convertido en un valor seguro para el cuadro vigués, en los minutos finales fue Cliney la que tuvo el temple, desde la línea de tiros libres, para certificar la victoria y mantener el sueño.

Sorprende el Paterna

En la otra semifinal, La Cordá de Paterna se clasificó para la gran final tras derrotar al Recoletas Zamora por 56-70. Las valencianas fueron siempre por delante en el marcador, ante un cuadro zamorano que no estuvo fino en la faceta defensiva, permitiendo tiros cómodas de las valencias que tuvieron el temple para no sufrir al final.Solo se había conseguido la clasificación para la final, pero la celebración de la victoria sobre Alcobendas fue por todo lo alto, con ducha incluida.

Ficha técnica

Vantange towers alcobendas: Sangare (9), Rodríguez (12), Santibañez (6), Howard (21), Togores (11) -cinco inicial- Gutierrez (0), De Sousa (10) y Fourcade (2).

Celta Zorka Recalvi: Sila (0), Senosiain (19), Musa (11), Aguilar (5), Cliney (22) -cinco inicial- Gea (3), Garfella (6), Sánchez (14) y Selimoivc (0).

Parciales: 23-19, 16-20, 14-16 y 18-25. Árbitros: García Parejo y Pastrana González. Le señalaron 19 faltas personales al Vantage Towers Alcobendas y 17 al Celta Zorka Recalvi. Eliminaron por personales a la madrileña De Sousa en el minuto 39. Incidencias: Primera semifinal de la “Final_Four” que se disputa en el pabellón de Navia, que registró una gran entrada con tres cuartos de entrada.

Cristina Cantero: "La zona sabíamos que les podía hacer daño"

Cristina Cantero trataba de mostrarse serena, pero era complicado hacerlo con el subidón que se estaba viviendo. “Fue un partido muy igualado. Si a ellas las dejábamos jugar a su ritmo, de correr, dividir, doblar, sabíamos que iba a ser muy complicado. Sabíamos que la zona les podía hacer daño y lo teníamos como plan B. Esperaba defender un poco mejor en individual, pero entre los nervios, el salir, nos ha costado mucho y ellas nos han dominado todo el inicio hasta que hemos colocado la zona. Después, el poder alternarla nos ha ido un poco mejor. Han entrado los triples, hemos sido capaces de ir sumando, de ganar un partido 71-80, sabíamos que ellas tienen muchos puntos y que para ganarles hay que meter. En esta ocasión sí que han entrado, el otro día contra Cáceres no metíamos una y a partir de ahí, con un juego abierto, hemos sido capaces de ir abriéndolas más”.

Sobre la respuesta de los aficionados en las gradas del pabellón de Navia, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi indicó que estuvieron “espectacular. La sensación de ruido y empuje fue sensacional. Solo con las caras de las jugadoras lo veías, que llegué a pensar que se volvían locas. De hecho hay veces que costaba escucharnos y ellas no están tan acostumbradas a este ambiente. Hay que poner bien las orejas, estar muy concentradas en no perder, sobre todo cuando estábamos cambiando de defensas. Yo no las cambiaba por regla, sino por mi voz, entonces han sido capaces. Darle la enhorabuena a las jugadoras, pero hay que centrarse en el último partido que nos falta para el ascenso”.