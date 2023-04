La VII edición de la Carrera Nocturna Nigrán S4, que se disputará el 6 de mayo, viviá este año un récord de participación. En la presentación, celebrada ayer, estuvieron el director deportivo del evento, Serafín Martínez, de Noko 360; el promotor de esta carrera, Daniel Panteón, delegado de S4 en Val Miñor; el director general de Grupo S4 Corredoría de Seguros, Alfredo Blanco, así como el alcalde de Nigrán, Juan González.

Daniel Panteón, recordó el inicio de este evento en 2013, ya que “por esa época comencé a correr y me di cuenta que en Nigrán, mi pueblo, no había prueba”. Hablé con el Consejo y me dieron todo su apoyo”. “A partir de la segunda edición y gracias a la colaboración de Serafín, empezamos a crecer hasta llegar a este 2023 en el que esperamos batir récord de participación”.

El propio Serafín Martínez, recordó el recorrido y que “como en años anteriores, para los adultos tendremos 5 y 10 kilómetros”. La medallista olímpica gallega Teresa Portela será la madrina de la prueba y durante la tarde del 7 de mayo interactuará con los niños.

La jornada deportiva comenzará a las 20:30 horas con diferentes carreras para los más pequeños. Ya a las 21.30 horas turno de los adultos con esas distancias de 5 y 10 km respectivamente. Las inscripciones estarán abiertas hasta la noche del miércoles 3 de mayo en www.nocturnanigrans4.com