El Celta, a recuperar su sitio en la élite

Llegó el momento de la verdad para el Celta Zorka Recalvi, y para los otros tres equipos que lucharán por la última plaza de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. El pabellón de Navia se viste de largo para la disputa del torneo y las gradas estarán prácticamente llenas para los dos partidos de semifinales que se juegan esta tarde.

Celta y Alcobendas levantarán esta tarde el telón de la fase. Es un partido igualado, con un cincuenta por ciento de opciones para cada uno de los equipos y que, posiblemente, se resolverá por pequeños detalles.

Las jugadoras del cuadro madrileño llevan mucho tiempo jugando juntas. Se conocen, tienen experiencia, y saben llevar al partido al límite, sabiendo hacer esa falta en el momento oportuno y pasando totalmente desapercibida. Las viguesas deben saber afrontar diferentes criterios arbitrales, centrándose en su juego y no salirse de los partidos, algo complicado al tratarse de un equipo tan joven.

Otro aspecto debe ser el apoyo desde la grada. Todo a punta a que Navia podría registrar la mejor entrada de la temporada, incluso mejor que la del sábado pasado. Ayer solamente queda un tercio del aforo por vender y fueron muchos los aficionados que se acercaban por el pabellón de Navia para conocer si podían comprar entradas. El club las lleva vendiendo desde el pasado miércoles a través de su web oficial, pero en la tarde de hoy abrirá taquilla en el propio pabellón para ofrecer la posibilidad de vender entradas a aquellos aficionados que no la tengan. Será una entrada que da acceso a los dos partidos que se jueguen en semifinales, y el precio será de quince euros.

En lo estrictamente deportivo, las jugadoras del Celta Zorka Recalvi cerraron la preparación de la fase en la tarde de ayer. Cantero cuenta con todas sus jugadoras. La ilusión en el equipo es máxima, pero no dejan de ser conscientes de las dificultades que se presentan.

Para Cantero, la de esta tarde es la cuarta fase de ascenso, momento en el que le vienen a la cabeza recuerdos de las tres anteriores. “Me viene Valencia”, apuntó la entrenadora del Celta Zorka Recalvi, “me viene de Tenerife. Valencia la disfruté mucho, aunque no hubo final feliz, pero creo que rendimos por encima de nuestras posibilidades. Tengo muy buen recuerdo de todo. De Tenerife tengo un recuerdo bonito, pero sufriendo. Creo que el equipo físicamente no llegó. A nivel de lesiones sufrimos, y ahí lo rozamos también, y no pudo ser. Sí que me vienen recuerdos, claro que lo pienso, pero cada momento es diferente. Ahora tengo más experiencia a la hora de saber llevar emocionalmente todo, y lo vivo con más tranquilidad, también con más naturalidad. Para mí lo diferente es que juego en casa y tengo a los míos muy cerca. Tengo a los de todos los días viéndome y entonces eso creo que es muy bueno. A mí me da muchísima tranquilidad, sobre todo emocional, y espero que las jugadoras, en vez de echarle el peso encima, sean capaces de vivir ese punto de emoción que debes tener, pero al mismo tiempo no perder la concentración”.

La entrenadora viguesa ve a sus jugadoras “súper ilusionadas. El poder jugarlo en casa, estar en una “Final Four”, al final es una gran experiencia. Alejandra y Gea la jugaron la temporada pasada con sus equipos, y el resto hemos jugado finales de Liga 2 a Liga 1. El equipo está con muchísima ilusión, las ves a todas con una sonrisa en la boca, aunque cuando me pongo a hablar ya se les pone la cara en modo de aquí hay que concentrarse, que sino esto no funciona”.

En los últimos años Celta y Alcobendas se han visto la cara varias veces, con una balanza que se inclina del lado madrileño. Para la entrenadora del Celta Zorka Recalvi, “ellas son un equipo que llevan juntas bastante tiempo, tanto Gutiérrez, como Howard, Clara o Togores llevan tiempo jugando juntas. Al final son seis o siete jugadoras básicas, que llevan jugando juntas un montón de tiempo y se conocen con los ojos cerrados. Clara lleva no sé si uno o dos ascensos. Togores es una jugadora con mucha experiencia. Va a ser complicado en ese aspecto pero, aunque ellas tengan también ese punto de experiencia, emocionalmente también lo tienen que vivir. Está claro que el que mejor controle todo lo que está pasando, el que sepa reaccionar a los condicionantes que te ponga el equipo contrario, gana muchas posibilidades. En ese aspecto, ellas pueden leer mejor que nosotras el partido, pero bueno, a ver si somos capaces también de tener nuestra fuerza y esa juventud que derrocha ese punto de energía y querer, si somos capaces de focalizarlo en concentración creo que podemos igualar las fuerzas”.

La entrenadora del Celta Zorka Recalvi le resta importante a la victoria lograda en la primera vuelta en Alcobendas. “Es el único partido que le hemos ganado en estos últimos años”, apuntó Cristina Cantero, “pero para nosotras no es un rival fácil. Tienen la experiencia necesaria para ser duras cuando deben hacerlo. Saben meter el cuerpo y son listas jugando, y eso a nosotras nos acaba desquiciando. A veces nosotras somos un poco pardillas. En el partido de Madrid, es cierto que nos metimos bien en el rollo, pero también necesitamos que no les dejen hacer ese juego. Si somos capaces de que no nos vuelvan locas en esa forma de jugar, igualamos fuerzas. Si caemos cada vez en sus trampas de juego, el que me agarra porque sabe hacerlo, y sin embargo cuando lo hago me la pitan porque a mí se me ve porque no se hacerlo. Esos detallitos son importantes, ya que ahí se manejan mejor que nosotras"

Un partido en donde tener que jugarse la final en cuarenta minutos puede cambiar la forma de plantear el partido. De lo que no cabe duda es que será importante entrar en el partido muy metidas. Tener un mal arranque puede acarrear que haya que jugar al remolque, y si eso le pasa a alguno de los dos equipos condicionará demasiado el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, es evidente que los aficionados deben de jugar un papel decisivo en el desarrollo del encuentro. No se debe esperar al final del partido para empujar al equipo, y desde el pitido inicial, el pabellón de Navia debe ser ese sexto jugador que juegue un partido paralelo. Una gran tarde de baloncesto femenino en Navia que, esperemos, tenga continuidad mañana domingo con una gran final en la que esté el Celta Zorka Recalvi.

Caballero y Elisa Aguilar, en la presentación oficial

La “Final Four” de ascenso a LF Endesa arrancó ayer en el pabellón de Navia con la presentación oficial del torneo. Elisa Aguilar, en representación de la Federación Española de Baloncesto, Julio Bernárdez y Susana García por la Federación Gallega, y Manel Fernández y Abel Caballero por el concello de Vigo, presidieron el acto por el que se daba el pistoletazo de salida del torneo. Faltaban los otros equipos, que fueron llegando a nuestra ciudad ayer por la tarde. Elisa Aguilar destacó la relación de Vigo y del baloncesto femenino, recordando las veces que perdió en la ciudad, e incluso, la final que las viguesas le ganaron en Canarias. Bernárdez también, hizo referencia a la relación de la ciudad con el baloncesto femenino, y lo importante que sería para la Federación Gallega contar con tres equipos gallegos en la máxima categoría. El acto lo cerró Abel Caballero, que animó a las jugadoras a dar lo máximo, y que pensaran que son las mejores. El regidor se mostró convencido de que a pesar de todas las dificultades, el equipo conseguiría dar el paso decisivo para retornar a la máxima categoría.

Alcobendas

Las rivales del Celta Zorka Recalvi llegan a Navia con el mejor ataque de la Liga, y es que promedio setenta y tres puntos por partido. Un grupo que, en su gran mayoría, lleva muchos años jugando junto y se conocen a la perfección. Esta temporada cayeron en la primera vuelta ante las viguesas, pero en Navia se tomaron la revancha, finalizando la temporada con un balance de veintidós victorias y ocho derrotas. Rachel Howard, Inés Santibañez y Lucía Togores son las máximas anotadoras del equipo, superando los diez puntos de media por partido. Defensivamente, Clara Rodríguez, Clitan de Souza y, de nuevo Rachel Howard se lucen en la faceta reboteadora. La americana Howard vuelve a aparecer en el “top ten” de las jugadoras más valoradas de la fase regular, destacando también Clara Rodríguez y Lucía Togores. Es un equipo con muy buenos porcentajes en tiro, con un 47% en tiros de dos, un 34% en triples y 73% desde la línea de tiros libres. El equipo está entrenado por Julián Sánchez, que cumple su cuarta temporada en Alcobendas, alcanzando en dos ocasiones la Final Four.

Zamora

El Recoletas Zamora tuvo una temporada complicada. Lesiones y cambios en la plantilla impidieron que pudiera pelear con el Baxi Ferrol por el ascenso directo. Es un equipo que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada. De hecho, de los últimos diez partidos, sumó ocho victorias. En la fase regular, le ganó los dos partidos a su rival de esta tarde, el Paterna, con un balance de +37 en los dos encuentros. Nneka Ezeigbo es su jugadora más destacada, liderando la faceta anotadora, la reboteadora y la valorada. Isa Latorre y Vicky Llorente son otras dos jugadoras que han destacado a lo largo de la fase regular del campeonato. Es un equipo que afina mucho en ataque, con un promedio de tiros de dos puntos que se acerca al 48%. Pierde un poco más en los lanzamientos desde la línea de triples, un 29%, y desde la línea de tiros libres, un 69%. La dirección del equipo corre a cargo del portugués Ricardo Vasconcelos. Técnico de prestigio en el país vecino, en donde ganó una Liga en 2016, llegando a ser seleccionador nacional luso. Entrenó en LF Endesa dirigiendo al Al-Qázeres.

Paterna

Paterna fue la gran sorpresa de la eliminatoria de cuartos de final. El equipo caía en su pabellón en el partido de ida ante el Joventut, pero en el Palau de Badalona hicieron un brillante partido y eliminaron a las verdinegras por doce puntos. En una fase como ésta, a un solo partido, es un rival complicado, y llegan a Navia sin renunciar a nada, cargadas de ilusión. En el conjunto valenciano destacan dos jugadoras con ADN céltico, Itziar Germán y Laia Lamana. “Ichi” fue una vez más, la mejor anotadora del equipo, convirtiéndose también en su jugadoras más valorada. Bajo los tableros la polaca Kalenic fue su mejor reboteadora con una media que llegó a los nueve por partido. Es un equipo que mezcla la experiencia con la juventud, de ahí su trayectoria un tanto irregular, acabando la temporada con un balance de diecisiete victorias y trece derrotas. Mantiene buenos porcentajes de acierto desde la línea de dos puntos, un 45%, rozando el 30% desde la línea de triples. Gloria Estopá dirige al equipo valenciano. Jugó y entrenó en Liga Femenina 2 y cuenta además con una gran experiencia dirigiendo en categorías inferiores.