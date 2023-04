Incluso las capitanas son incapaces de reprimir la risa nerviosa a poco más de dos días de afrontar un día histórico para el Guardés, para A Guarda, para el balonmano gallego. Jornadas que solo en parte recuerdan a aquella locura de 2017 cuando el equipo conquistó el título de Liga. Han cambiado muchas cosas desde entonces, pero el club y A Guarda conservan intacta la esencia que les llevó a aquel hito histórico. El domingo comenzarán a buscar otro. Al reto llega el equipo en buena dinámica tras una temporada extraña con pésimo arranque, cambio de entrenador y recuperación a tiempo para pelear por los tres títulos en juego (la Copa se escapó el pasado fin de semana tras una gran semifinal ante el poderoso y a la postre campeón Bera Bera). Carla Gómez recuerda que “llegamos en nuestro mejor momento. Todo el equipo ha trabajado muy bien aunque no salían las cosas. Ahora tenemos claro lo que debemos hacer”.

Las tres capitanas –que participaron ayer en un encuentro con los medios de comunicación– vuelven la vista atrás y defienden con orgullo el cambio que le dieron a la temporada para llegar en condiciones de vivir cosas bonitas como la que espera este domingo. Explica Carratú que “nunca dejamos de pelear ni de creer. Teníamos tres frentes abiertos y nunca pensamos en tirar ninguno. En Europa nos ayudó jugar muchos partidos como local porque nos hizo creer que estaríamos en la pelea”. La portuguesa Patricia Lima va más allá y recuerda que “el Guardés nunca se baja del barco. Peleamos por todo. Somos un equipo muy serio que busca resultados. Es verdad que no salieron al principio, pero no dejamos de creer”. Y Carla Gómez pone la puntilla: “Es cierto que llegaron a darnos por muertas, pero nunca lo estuvimos. Llegó un día que todo cambió y listo...”

Se sienten reconfortadas por la posibilidad de jugar en casa y saben que los aficionados de A Guarda ofrecerán el domingo su mejor versión. “Sentimos paz y tranquilidad –explica Carratú–. Sabemos que siempre están alentando aunque las cosas no salgan bien”. Cuenta la argentina que “somos sus representantes. Ellos ya están orgullosos de nosotros. Los dimos a conocer en Europa y para ellos es un orgullo vernos ahí”. Y Patricia Lima ya aventura: “Sabemos que el recibimiento va a ser una locura. En el pueblo no hay nadie que no lo sepa. Es el tema principal, no se habla de otra cosa”.

A la hora de analizar las razones que han llevado al equipo a esta situación es imposible no referirse a Ana Seabra. Patricia Lima apunta más razones sin destacar el cambio en el banquillo: Hubo una fase de adaptación. Fuimos ajustando detalles que al principio fallaban. Era una cuestión de tiempo aunque es evidente que ayudó el cambio de entrenador. Pero éramos un equipo nuevo, con mucha gente recién llegada y por ahí creo que iba el problema. Por fortuna las cosas fueron mejorando”.

En los aspectos más técnicos del partido, las jugadoras del Mecalia Guardés tienen ya claras muchas de las características del equipo turco. El lanzamiento exterior es sin duda una de ellas. Carratú, que sufrirá esta característica, explica que “en la Liga española son pocos los equipos que se basan en el lanzamiento exterior. Pero es uno de sus fuertes y en ataque se basan en eso: “Es esencial que los lanzamientos tengan tiempo de lectura. Sin defensa las porteras estamos vendidas. Las conocemos y trabajamos para forzar el tiro a un lado determinado”. Patricia Lima, una de las primeras línea del equipo, comenta que el Guardés está manejando bastante bien la escasez de efectivos en sus posiciones y el posible cansancio: “Es verdad que nos está castigando un poco, somos cuatro-cinco primeras líneas, pocos cambios…estamos acostumbradas a este ritmo. Gestionando bien descansos, entrenamiento, tiempo de gimnasio. Tenemos el trabajo muy bien automatizado”.

Entienden como una bravuconada que no merece mayor atención las declaraciones del presidente turco anunciando la victoria sencilla y simplemente dejan una respuesta en el ambiente: “No va a ser tan fácil como se creen”.