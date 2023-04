Porque fuimos, seremos

El Celta Zorka Recalvi, aunque se mudó a Navia hace ya once años, regresa al Central de As Travesas con frecuencia, a entrenar algunas mañanas. En uno de los cuartitos que rodean la pista guarda el club los trofeos conquistados bajo su actual estructura institucional: las Ligas de 1999 y 2000 y la Copa de la Reina de 2001. Los ha contemplado Sara Vidal, la única canterana consolidada en la actual plantilla adulta, que a sus 21 escasos años comparte capitanía con Anne Seniosain. Las grandes leyendas celestes la observan desde las paredes, en color o blanco y negro. “Ves las copas colgadas y todas las fotos...”, relata. Sabe que en el museo del R.C.Celta están los logrados como sección (Ligas de 1977, 1979, 1982; Copas 1981, 1982 y 1984). Sobre ella reposa ese legado del baloncesto femenino vigués, el glorioso y el humilde, que este fin de semana intentará el retorno a la máxima categoría. Vidal encara el reto: “Para ser deportista profesional tienes que ser un poquito ambiciosa. Si puedes estar en la Liga Femenina Endesa, por qué te vas a conformar con estar en Liga Challenge, aunque esté muy bien. Tenemos la posibilidad de conseguirlo con nuestra gente. Vamos a por ello”.

Cristina Cantero y sus jugadoras, concluida la sesión matinal, esta vez en Navia, atienden a los medios de comunicación. Las acompaña el presidente, Carlos Álvarez, que participa de los corrillos y arenga: “Deseo que tengan toda la suerte del mundo. La suerte de ellas es la mía. Tienen que tener claro que nuestro objetivo, que era estar en la fase de ascenso, está cumplido. Lo que venga a partir de ahora es un premio”.

“Estoy muy contenta por el club y por el presidente”, asegura Cantero. La cordobesa llegó al Celta, entonces patrocinado por Banco Siméon, como base en 2002. Se retiró en 2007, 351 pases después. Dirige el primer equipo desde 2016. Conoció la élite y la Liga 2; el relativo desahogo y la austeridad. Y ha presenciado el empeño de Carlos Álvarez en recuperar la categoría. “Está luchando para que el baloncesto vuelva a sentirse bien en la ciudad, que podamos tener un equipo en Liga 1. Pero sobre todo que se sienta, que vuelva a estar el pabellón lleno y que todo el mundo lo disfrute”, le ensalza al presidente. “Es una bola que va creciendo. Si somos capaces de alimentarla, obviamente va a estar mejor. Si no logramos el ascenso pero volvemos a vivir el baloncesto de buen nivel juntos y en la ciudad, es también dar un paso de gigante”.

Referencia nacional

Consciente de la dificultad, sin poder comparar su presupuesto al de Zamora, por ejemplo, Carlos Álvarez jamás ha ocultado su obsesión. El galerista, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo en 2016, cuando Paco Araújo falleció. Planea viajar por el mundo con su mujer cuando se jubile, descargado de responsabilidades. Pero antes quiere dejar al Celta en Liga Femenina Endesa tras haber completado ya el primer objetivo, que era sanear las cuentas. El Celta jamás perdió su plaza entre los grandes en la cancha. Araújo decidió abandonarla en 2012, por responsabilidad, para frenar una dinámica letal de endeudamiento. “Va a hacer once años que renunciamos”, concreta el presidente. “Creo que es el momento de devolverá esta ciudad a Liga Femenina, que es lo que nos corresponde. Aun estando en Liga Challenge somos un equipo de referencia a nivel nacional. Vamos paso a paso. Me gustaría intentar ascender y después tendremos lo que quiera la ciudad de Vigo”.

Porque Álvarez asume la historia, pero a la vez sabe que los aficionados llenaron O Berbés en 1999 como tantas otras veces As Travesas desde los setenta, en una simbiosis necesaria“Le he dicho a las jugadoras que ellas tienen que jugar. Si ascendemos, ya vendrá el problema para la junta directiva de buscar un presupuesto acorde”. Y revela: “Estoy hablando con las instituciones y con algunos patrocinadores. Ya que somos la ciudad más industrial de Galicia, sería importante que las empresas se implicasen un poquito más, no solo con nosotros sino con todo el deporte”.

Todo un honor

En la relación de ídolos célticos sobresalen muchas canteranas y algunas portaron el brazalete como Sara Vidal, junto a Seniosain. “De la plantilla del año pasado solo quedamos MJ (Musa) y yo. Por rol, aunque sea jovencita, me ha tocado. Para una chica que lleva aquí desde los 12 años, llegar a ser capitana del primer equipo es todo un honor”.

Sara no conoció a un Celta de Liga 1 y si lo pudo ver como diminuta aficionada, confiesa: “Ni me acuerdo de eso”. Sí se describe en las gradas, recién llegada: “Los sábados a la tarde veníamos a ver a las mayores con toda la ilusión del mundo. Es lo que hacemos ahora con las pequeñas; somos madrinas de los equipos de la cantera y siempre les animamos a venir a los partidos”.

Han sido, son y serán, insertando lo individual en lo colectivo, trascendiéndose. “Nuestros entrenadores nos dicen que cuando dejemos el baloncesto recordaremos los momentos bonitos. El trabajo que hemos hecho a lo largo de la temporada merece la recompensa. Queremos poner la guinda al pastel”.

Los abonos, a la venta por 20 euros

El director deportivo, Carlos Colinas, se afana colocando lonas publicitarias en el pabellón. El directivo Pedro Preciado trajina trajeado con paquetes. Todos los miembros del Celta Zorka Recalvi se multiplican en la preparación de la fase de ascenso. El club ha puesto a la venta (celtabaloncesto.compralaentrada.com) los abonos para los tres encuentros, de precio único para todas las edades: 20 euros. Los carnets de temporada del club no serán válidos en la fase.