Fernando Alonso ha revelado que el alerón trasero de baja carga aerodinámica será la única novedad que introducirá Aston Martin este fin de semana en el GP de Azerbaiyán. El piloto asturiano se ha mostrado moderadamente optimista a su llegada al circuito de Bakú, con ganas de volver a subirse al coche "después de un parón largo que no queríamos pero que ha venido bien para recargar pilas".

Alonso confía en que el AMR23 pueda ganar velocidad punta en un circuito definido por una recta muy larga como el de Bakú, aunque también con mucha curva lenta que les favorece. "Aquí no tenemos muchas más novedades que el alerón trasero de baja carga aerodinámica. Hay que buscar un buen balance, pero sobre todo tener velocidad en las rectas. Espero que este ala nos ayude. Por fin llegó. En curva lenta vamos bien y aquí hay curvas lentas", ha comentado en la rueda de prensa de la FIA este jueves.

En cuanto al nuevo formato de competición sprint que la FIA estrena en Azerbaiyán, Alonso no parece demasiado convencido, pero asegura que lo entiende como instrumento para potenciar el espectáculo del fin de semana: "Será duro para nosotros, los pilotos, especialmente el sábado porque el viernes ya teníamos algo de costumbre de hacer solo un libre y disputar la crono, pero el sábado te subes en el coche y ya estás en la Q1 y aunque va a ser lo mismo para todos, desde luego es un desafío grande, con un neumático por sesión, sin libres antes, no tenemos esa segunda oportunidad, pero bueno igual la gente se lo pasa mejor...", valora.

"Es un desafío. Es un formato complicado, sobre todo subir al coche directos a la clasificación del sábado. Eso sí, es igual para todos. Si estuviera en casa, me gustaría más este formato. Cuando no estaba en Fórmula 1 no veía los Libres. Solo clasificación y carrera. Es interesante. Arriesgaremos más", ha añadido Fernando.