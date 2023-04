“Alcobendas viene con una dinámica positiva pero nosotras también somos un rival feo”

El Celta Zorka Recalvi afronta este fin de semana su cuarta fase de ascenso en las ocho temporadas que lleva el equipo bajo la dirección de Cristina Cantero. La cordobesa espera alcanzar al fin ese anhelado regreso a Liga Femenina.

–¿Con la clasificación para la “final four” se ha sacado un peso de encima?

–El primer objetivo del año era jugar play off y también ya lo veía exigente, sobre todo viendo cómo cambiamos la plantilla y cómo empezamos. Yo me dije “playoff”; es decir, lo que nos gustaría a todos, pero también siempre os digo al principio de temporada que la Liga nos pone en nuestro sitio y vas viendo un poco cuáles son tus objetivos. Cuando hemos avanzado durante el año te dices “playoff lo tengo”, así que el objetivo ha sido intentar meternos en la “final four”. Cuando lo consigues el otro día, das un paso más que el año pasado y puedes tener la sensación de que te has quitado un peso de encima. Pero para mí es la sensación de objetivo cumplido. Creo que el grupo ha currado tan bien durante el año, con nuestras cosas, que seguro que podemos mejorar más y se pueden hacer cosas mejores. El trabajo ha sido muy bueno, por lo menos yo lo tengo así en la conciencia, y entonces no tengo esa sensación de peso. Me hubiese quedado pena si hubiésemos quedado eliminadas, pero esto es baloncesto.

–Ha sido una temporada en la que el equipo ha ido de menos a más.

–Sí porque, sobre todo en esos primeros meses, no llegaban las extranjeras. Además, Gea estaba lesionada y perdimos a Prats. Que el equipo se hubiese agarrado tan bien a la pista y competido, en todo menos el primer partido, nos unió como grupo. Se hizo un bloque consistente que sabía que iba a trabajar unido. Cada una le iba a salvar el culo a la otra. Se sentaron unas bases que se han mantenido toda la temporada. Esa seña de identidad, de competir siempre, la hemos tenido todo el año.

–La gran familia del Celta permanece unida...

–Creo que es todo. Vuelve a haber buen ambiente en Navia. La pandemia nos hizo mucho daño. Nuestras retransmisiones son demasiado buenas porque la gente las ve por la tele y había veces que no se acercaba nadie a Navia. El que va y ve el ambiente de lo que es vivir en directo los partidos quiere volver. Al final eso hace que con esa comunión vuelvan a engancharse todos los padres de las canteranas. Ven a un equipo que transmite en pista y eso es muy importante. El grupo que juega, que es el que se expone en la pista, tiene que transmitirle cosas a su gente, a su club, a su afición, para que haya una comunión. Este año eso existe. Se vio al final del partido contra Al-Qázares. Esa comunión con el público es total.

–Ahora llega lo bueno.

–Está claro. Sigo pensando que cualquiera de los cuatro equipos que estamos en la “final four” vamos a tener un porcentaje mayor o menor de posibilidades. Vamos a prepararnos muy bien, a disfrutarlo compitiendo y a saber sufrir. Creo que vamos a tener nuestras posibilidades en el partido del sábado y toca apretar los dientes. Es cierto que Alcobendas viene con una dinámica muy positiva de toda la segunda vuelta, pero también nosotras somos un rival feo para cualquiera. Hay que trabajarlo y luego pienso que depende de muchos detalles de partido. Posiblemente Zamora, por plantilla y presupuesto o llámalo equis puede ser un poquito más favorito. Pero los cuatro equipos dependemos de los detalles, de la efectividad, de quién se carga de faltas, de cómo va esa dinámica de juego... Aunque tú hagas el plan de partido y tengas A, B y C, muchas veces estás ya en E y están pasando cosas que te están tirando abajo todas tus primeras ideas.

–¿Cómo cambia el planteamiento de que sea una eliminatoria a partido único respecto al duelo anterior con Al-Qázeres?

–Tienes que ir a saco. Da igual el domingo. Tú tienes que intentar sacar el sábado como sea porque si no ya no participas el domingo. Es lo que hay, a vida o muerte. Si alguna jugadora está tocada, la tienes que forzar. Es un único partido; o ganas o te vas para casa. No puedes pensar más que en Alcobendas y si tienes suerte de sacarlo adelante, dispones de las 24 horas siguientes para trabajar sobre el próximo rival. En caso contrario te vas de vacaciones. Así que no hay más que apretar los dientes. Queda menos de una semana de trabajo duro, pero a la vez bonito. Estoy contenta de poder estar hoy trabajando delante del ordenador, de poder estar en pista. No hay que pensar en mucho más.

–El pabellón de Navia tiene que jugar un papel decisivo.

–Espero que haya un gran ambiente. Mañana (por hoy) creo que van a sacar el tema de las entradas, porque ya hay gente preguntando. Aquí se depende de muchas cosas, la Federación Española, el club, cómo trabajas... No es una dinámica normal nuestra de venta de entradas, sino que esto va diferente. Aunque la gente está acostumbrada a ir todos los días o que entra con el carnet del Celta de fútbol, espero que haga ese esfuerzo para conseguir su abono, su entrada, y pueda venir. Es verdad que esas comodidades de nuestra taquilla normal, de nuestros partidos normales, no las habrá pero animo a todo el mundo a que se acerque y a que volvamos a vivir un ambiente como el otro día.