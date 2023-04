El calendario le ametralla citas al Mecalia Guardés en el esprint de la temporada. No hay tiempo para dolerse de la semifinal de Copa de la Reina perdida el sábado en Málaga. El próximo domingo, a las 20.00 horas, espera otro reto de mayor calado. El equipo miñoto disputa en A Sangriña el partido de ida de la final de la Copa Europea contra el Antalya Konyaalti turco. El Mecalia desea lo mismo que el balonmano gallego, de quien es heraldo en el territorio de los títulos: el segundo, tras la Liga de 2017, y primero continental. Podría ser además el gran legado de Ana Seabra, ya encumbrada como salvadora en lo que se anuncia como breve etapa. “Hay que enfrentar estos dos partidos como un desafío. Podemos cambiar la historia del balonmano gallego”, arenga.

Seabra se enroló el pasado verano como ayudante de Abel González. La directiva decidió que sustituyese al asturiano a comienzos de febrero, con el equipo en puestos de play down de permanencia. Bajo la batuta de la portuguesa se ha ejecutado la remontada liguera –el Rocasa será el rival en cuartos de final por el título–, se ha firmado una excelente Copa de la Reina y se ha logrado esa primera clasificación para una final europea. La directiva, sin embargo, parece apostar por Cristina Cabeza, ex de Gijón, para liderar el próximo proyecto, aunque les gustaría la continuidad de Seabra. Ella aplaza cualquier valoración sobre su futuro, igual que sobre la marcha de Carratu al Elche o la posible salida de Lima. “En este momento estamos enfocadas en lo que queremos, con las jugadoras que están. Estoy muy centrada en el presente y nada más”, zanja.

🎟️ As entradas xa están á venda.

🔥 Podedes mercalas na oficina do pavillón en horario vespertino de 16:30 a 20:30.#TerraÁVista https://t.co/yNDGmxaR7R — Mecalia Atlético Guardés (@Atlguardes_ofic) 24 de abril de 2023

Esa provisionalidad de algunos casos, natural por otra parte en las postrimerías de cada campaña, no afecta a la estabilidad del Mecalia. Se demostró en la Copa. Las guardesas eliminaron en cuartos al Gijón (20-27) y plantaron cara en semifinales al Bera Bera (25-23), posterior campeón a costa del Granollers (31-25) y candidato al doblete. “Claro que querríamos haber dado un paso más, pero fue muy buena la respuesta. Mis jugadoras fueron muy competitivas. Supieron mirar a los ojos al Bera Bera. Fue muy importante esa postura”.

“Habrá que recuperar”, comenta Seabra sobre la acumulación de esfuerzos. “No pasa nada por la derrota en la Copa. Estoy muy orgullosa y ellas también sienten que hicieron un buen partido. Claro que se quedaron frustradas pero hay que seguir. Tenemos varios partidos importantes en estas dos semanas; principalmente empezar bien en casa la final de la EHF”.

Seabra no oculta la importancia de viajar a Turquía con una renta en la que guarecerse. “Allí habrá un ambiente muy festivo, en un pabellón mucho mayor,. La presión será grande. Siempre la hay, pero es un momento especial. Mis jugadoras no quieren fallar. Están un poco nerviosas”, admite. “Vamos a trabajar eso durante la semana. Están acostumbradas a partidos durísimos y competidos. Lo han sido todos los de la Liga para no quedarnos en una mala posición. Ahora hay que disfrutar de la oportunidad.”.

Anuncia que preparará a su equipo “mental y físicamente”. Confía en esa simbiosis con A Sangriña. “Tenemos la energía de nuestros aficionados. Muchos irán también a Turquía a apoyarnos. Creemos con todas las ganas. A veces el factor cancha puede tener un peso. Vamos a intentar que sea más un estímulo”.

Respecto al Antalya, recuerda que “está primero en la liga turca. Es un equipo equilibrado y experimentado con jugadoras estonias, rusas, eslovacas... Los turcos invierten bastante en el balonmano”. Quizá la profundidad de banquillo sea una posible grieta a explorar desde “el respeto”. Pero también sin miedo: “El partido de Copa contra el Bera Bera fue un buen test para ver debilidades propias en las que mejorar, necesidades y estrategia”.