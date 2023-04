La UD Mos, sin Paula González y Marta Gil, dos referencias, dejó escapar una oportunidad de oro para acercarse al Lóstrego CF y tiró por la borda su victoria de la semana anterior en Gondomar.

Si te llegan en una ocasión al contragolpe, te marcan además dos goles de falta absurdos y cuando tú pisas el área y haces lo difícil mandas el balón fuera (Clau, al larguero en saque de esquina directo, Cuiñas, en dos ocasiones a meta vacía, Candela, Toubes…), pues los tres puntos se van al zurrón del equipo eficaz y castigan al once que desaprovecha sus oportunidades. No hay más.

Y eso pasó en As Baloutas. El cuadro aurinegro se adelantó, pudo materializar el segundo al protestar un penalti sobre Candela que el equipo local vio claro -no así el colegiado-, y acabó yéndose al descanso por debajo gracias a dos lanzamientos de falta (el segundo se le escurrió a Adriana de las manos) y a un mal día de su portera.

En la segunda mitad, Telmo González daba entrada a “Lu” Bouzón para revolucionar el ataque. Las mosenses empataron con gol de cabeza de María Almeida tras saque de esquina e intentaron ponerse por delante. Pero sin puntería. La que sí tuvo el rival en un contragolpe, con centro al área pequeña y 2-3. Y las asturianas, mientras, sueñan con la salvación.

Descensos. Bajan de categoría los tres últimos clasificados del grupo y los cuatro peores decimoterceros de los seis grupos de Primera Nacional. La pérdida de categoría de Friol y, en el peor de los casos, de Sárdoma e Interrías, podría derivar en algún arrastre, en especial porque en 1ª RFEF el Athletic de Bilbao y el Oviedo están también en puestos de descenso. Con todo, el Lóstrego, séptimo, no peligra, mientras que el Mos, décimo, tendría que empezar a hacer números. Porque el Llanera, que le ganó este domingo en As Baloutas, se está pegando con el Real Unión de Tenerife (también con 26 puntos) por no ser uno de los decimoterceros que bajen. Eso sería muy malo.

Ficha técnica

2. UD Mos: Adriana Alonso; Laura de la Torre, Nerea Alonso, Carla Zamora, Claudia Pintos, Rebe Estévez (Uxía Brito, min. 51), Andrea Otero, María Almeida, Ana Toubes, Candela (“Lu” Bouzón, min. 51) y Sara Cuiñas.

3. UD Llanera: Nerea Cuervo; Claudia Arias, Marta Trueba, Vera Bernardo, Claudia Martínez, Sheila Fernández, Bea Vázquez (Alba Pérez, min. 57), Yaiza González (Bárbara, min. 68), Ali Rubio, Malena (Cardeli, min. 89) y María Campoy (Carlota, min. 89).

Árbitro: Carlos Alberto González (Delegación de Vigo). Amonestó a la local Candela Rodríguez y a la visitante Yaiza.

Goles: 1-0 (min. 5), Sara Cuíñas. 1-1 (min. 12), Sheila. 1-2 (min. 32), Vera Bernardo. 2-2 (min. 53), María Almeida. 2-3 (min. 83), María Campoy.

Incidencias: As Baloutas. Primera Nacional, grupo 1. Jornada vigésima sexta.