Histórico. Galicia disputará a final do Campionato de España infantil de fútbol sala nas dúas categorías, tanto a masculina como a feminina, despois dun 22 de abril para a historia do futsal galego.

As mozas foron as encargadas de inaugurar a festa galega en Murcia tras derrotar na súa semifinal a Cataluña (0-2). O broche de ouro chegaría un par de horas máis tarde a cargo do equipo masculino, que se impuxo a Castilla-La Mancha (4-1) para rubricar ese histórico dobrete galego na final.

As finais do Campionato de España terán lugar este domingo 23 de abril. A Selección Galega feminina medirase a Andalucía a partir das 10.30 horas, mentres que o rival da masculina será Cataluña a partir das 12.45 horas.