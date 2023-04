Además de las explicaciones ofrecidas por Joan Laporta por el 'caso Negreira', que acapararon la mayor parte de los focos y "no aclararon nada" a los 41 equipos restantes, la Asamblea Extraordinaria celebrada este jueves en la sede de La Liga dio para tratar más temas de candente actualidad en el fútbol español. Entre ellos, uno de los puntos destacados del encuentro que reunió a los clubes que forman parte del fútbol profesional español fue actual deriva la estructura arbitral y las polémicas suscitadas por sus actuaciones en los últimos tiempos.

Javier Tebas, presidente de la patronal, defendió la necesidad de adoptar un modelo 100% independiente y que no dependa de la Federación, como en el campeonato inglés o en la Bundesliga, y optó por realizar una encuesta a los presidentes de los clubes de Primera y Segunda para que opinaran, de forma anónima, sobre coyuntura actual alrededor de los árbitros. La estructura, los criterios o la gestión de los partidos fueron algunos de los asuntos tratados, siempre con la intención de que no trascendiera la opinión particular de algún club en concreto, sino del conjunto de ellos.

Pero hubo una pregunta en concreto en la que ese anonimato quedó destapado. El 100% de los clubes que forman parte de la Primera y Segunda División se mostraron de acuerdo a la hora de señalar que "no entienden" los criterios seguidos por los árbitros a la hora de señalar las manos en el área, en una línea similar a lo mostrada por los futbolistas y los entrenadores en las últimas jornadas.

Muy cerca de la unanimidad se quedó también la pregunta sobre el uso de las tarjetas rojas, que en España casi cuadruplican las de la Premier League (115 frente 29) y superan ampliamente al resto de grandes ligas. Un 93% de los equipos estaban de acuerdo a la hora de señalar que "el número de expulsiones está siendo excesivo y que no se corresponde con el nivel de agresividad de la competición" e incluso un 78% pensaba que "alteraba el normal desarrollo de los partidos".

Declaraciones pospartido

“Tenemos el asunto del aumento de las tarjetas rojas sacadas este año en LaLiga, un hecho que también ha pasado en otros países de Europa, pero que deberíamos abordar sin enfrentamientos y todos juntos desde un punto de vista positivo para poder seguir avanzando”, señaló Tebas sobre la, a juicio de los clubes, excesiva cifra de expulsiones, que esta temporada van ya por 112, 23 más que toda la campaña pasada.

Respecto al uso del VAR, un 81% de los representantes de los clubes cree "que se están señalando penaltis por contactos leves a causa del videoarbitraje y que otros penaltis más claros se están dejando de señalar", generando "confusión" entre los profesionales del fútbol. Más elevado es el porcentaje (90%) que cree que, "como ocurre en la MLS", los árbitros deberían explicar públicamente los jugadas controvertidas mostrando las imágenes y audios del VAR.

Además de lo ocurrido en el terreno de juego, La Liga también preguntó a los clubes por casos como los de Sergio Canales o José Luis Gayà, castigados con varios encuentros de suspensión por declaraciones en las que cuestionaban decisiones arbitrales tras acabar los partidos. El 83% considera que "está siendo excesiva la interpretación del código disciplinario y las sanciones a futbolistas" por este motivo.

Amenaza de huelga

El estamento arbitral ha sido muy cuestionado en las últimas fechas, hasta el punto de haber amenazado con "medidas drásticas" si no para la "campaña" en su contra. Una denuncia que llegó después de una serie de comunicados emitidos por diferentes clubes de LaLiga en contra de su ejercicio y de agresiones como la que sufrió un compañero en Ceuta.

"Lamentamos los ataques permanentes de LaLiga y de sus principales dirigentes", argumentaron desde el CTA, señalando que la patronal "trata de señalar y ridiculizar las actuaciones arbitrales y generar un clima irrespirable hacia nuestro colectivo, sembrar la duda sobre nuestras decisiones y menoscabar la profesionalidad arbitral" y solicitando "respeto y responsabilidad institucional ante un hecho sin precedentes en el fútbol español".

Tras la asamblea, Tebas respondió asegurando que "hay un problema importante con el arbitraje y hay que asumirlo" y que la solución pasa por "sentarnos a hablar con todos los actores que pueden participar en ese proyecto y convencer a la Federación y árbitros. También dar cabida a los jugadores", en referencia a su propuesta de renovación de la organización del estamento arbitral.